Eine Provokation für Puristen

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Ernst Matzke steht auf dem Meyerhof und blickt in Richtung Kunstgewerbehaus. Musternd nimmt er die Fachwerkkonstruktion unter die Lupe, scannt sie förmlich ab. „Die klaren, quadratischen Formen, die passen ja hundertprozentig zu meiner Art, wie ich male!“, schwärmt der 81-Jährige über die rustikale Architektur. Genau hier, im Kunstgewerbehaus, das in den vergangenen Jahrzehnten schon so vielen Künstlern einen öffentlichen Raum für deren Werke gegeben hat, wird nun auch er, der Bremer Künstler Ernst Matzke, der sich selbst als Vertreter des sogenannten Hard-Edge-Paintings sieht, unter dem Titel „Simply... konkret oder nicht konkret?!“ ausstellen.

„Hard Edge“, das bedeutet so viel wie „harte Kante“. Und genau von der macht der studierte Grafiker, Maler und Illustrator bei seinem künstlerischen Tun auch Gebrauch. Geometrische Formen, sagt Matzke beim Aufhängen seiner mehr als 50 Acrylbilder, hätten ihn schon immer fasziniert. So habe er bereits während seines Studiums recht früh das aus den 1920ern stammende Kunstkonzept der „art concret“ (das übrigens aus dem Bauhaus-Stil hervorgegangen war) für sich entdeckt. „Es sieht vor, dass ein Kunstwerk ganz für sich sprechen soll, allein durch Form und Farbe“, erläutert Matzke. „Im Prinzip soll es überhaupt nichts darstellen und auch nicht in abstrakter Form an etwas Gegenständliches erinnern.“

Er, der auch in der Werbebranche kreativ war, hier aber eher realistische Motive anfertigte, habe gespürt, dass ihm diese Art liegt, nichtgegenständliche Motive auf Leinwand zu bringen. Und er blieb der „art concret“ im ganz klassischen Sinne über viele Jahre treu.

Bis ihm irgendwann einmal beim Malen eine Olive auf das Bild rollte. „Wie auf einem Regal hat sie sich dort hingelegt – dort gehörte sie einfach hin, also habe ich sie in das Bild gemalt“, erinnert sich der Künstler, der in seinem langen Leben schon auf zahlreiche nationale wie internationale Gruppen- und Einzelausstellungen zurückblicken kann.

Aus seinem anfänglichen Plan, nicht mehr als fünf Werke dieser Machart schaffen zu wollen, also organische Objekte in eine abstrakte Umgebung zu setzen, aber immer so, dass der konkrete Gegenstand nicht raumfüllend erscheint, ist dann aber doch nichts geworden. Inzwischen zieren seine auf Leinwand oder Holz gebannten Acrylwerke täuschend echt aussehende Raupen, Käfer, Spinnen, Vögel, Artischocken, Feigen, Birnen und so weiter und so fort. Fast alles im 1:1-Maßstab. Und so entsteht eine ganz andere Wahrnehmung. Die Balken wirken plötzlich plastisch – man erkennt in den geometrischen Elementen eine Art Regal, einen Tisch oder ein Fenster. Die Farbgebung steht jeweils immer im Bezug zum konkreten Objekt. „Für Puristen in der ,art deco‘ ist das natürlich eine Provokation“, schmunzelt Matzke. „Die stehen fassungslos davor, was ich mache.“

Fassungslos ist auch Kuratorin Birgit Ricke – allerdings im positiven Sinne. „Die Werke strahlen eine Faszination aus, der man sich nur schwer entziehen kann“, findet sie. Über einen gemeinsamen Künstlerfreund aus Bremen sei sie auf Ernst Matzke aufmerksam geworden – der ließ sich von ihr nicht zweimal bitten, seine Werke in Scheeßel der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Eröffnet wird die Ausstellung morgen um 18.30 Uhr auf der Meyerhofdiele. Einführende Worte spricht Ivo Kügel, Vorsitzender des Vereins Lebendiges Museum Oldenburg. Für musikalische Untermalung sorgen die Scheeßeler Schulmusikanten. Danach ist die Schau im Kunstgewerbehaus noch bis zum 3. November zu sehen.