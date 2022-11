60 Minuten: Eine kleine Auszeit auf dem „Weiberkram“-Flohmarkt in Hetzwege

Von: Ulla Heyne

Stilvolle Dekoration und eine liebevolle Präsentation der Waren gehören beim „Weiberkram“-Flohmarkt zum Ambiente. © Heyne

Kleidung und Accessoires, Handtaschen und Schmuck, Dekoratives und Bücher. Das alles bietet der „Weiberkram“-Flohmarkt in Hetzwege. Wir waren 60 Minuten vor Ort.

Hetzwege – Freitagabend, noch vor der Tagesschau. Das kleine Glück, es ist hinter der Tür zum Schützenhaus Hetzwege/Abbendorf zu finden, aus der das Licht herausstrahlt. Links am Eingang ein nicht eben enthusiastisch wirkender Mann, behängt mit allerlei prall gefüllten Taschen und Tüten, resigniert in sein Schicksal ergeben. Rechts ein Stehtisch mit zwei leeren Sektkelchen.

Die Salzstangen gehen aufs Haus, alles andere ist an der Bar zu erstehen: Muffins, Zwiebelkuchen vom Blech, Kürbissuppe, Käse-Schinken-Schnecken. Die Damen vom Schützenverein, die auch den Verkauf übernehmen, haben ganze Arbeit geleistet. Der Renner dazu ist heute Federweißer, aber auch Rotkäppchen oder Granatapfelsekt finden regen Absatz. Dahinter in der Halle: gedämpftes Licht, einige Tische zum Verweilen, Lampion-Lichterketten und liebevoll dekorierte Stände mit Verkaufstischen, unterbrochen nur von Kleiderständern.

Wer es nicht besser wüsste, würde nicht denken, dass hier normalerweise Kleinkaliber statt Kleiderbügel klappern. „Weiberkram“ heißt das Motto des dreistündigen Flohmarkts zu abendlicher Stunde. Und das Angebot hält, was der Titel verspricht. Dekoartikel, Stoffe, ein paar versprengte Bücher von Herzschmerz über Krimi und Esoterik bis zum Low-Carb-Kochbuch. Vor allem aber: Klamotten. Und Schuhe, immer wieder Schuhe. Eine Verkäuferin hat sie dekorativ zu einer Schnecke aufgestellt, eine andere erklärt unumwunden: „Schuhe sind Rudeltiere, deshalb müssen es so viele sein!“

Zur Freude vieler Anbieterinnen haben sich die meisten Rudel nach einer Stunde schon sichtbar dezimiert. Der erste Ansturm ist vorbei, die ersten Autos verlassen den dunklen Parkplatz, auf dem einige Freundinnen sich gegenseitig ihre Schätze im Schein des Kofferraumlichts zeigen. Ein Fahrrad mit einem großen Karton voller Beute schwankt vorbei. „Ich hol noch eben die Jungs vom Sportplatz ab“, schallt es aus dem Dunkel. Für viele Frauen hier ist das Stöbern zusammen mit Freundinnen oder im Mutter-Tochter-Gespann eine kleine Flucht, bevor der Alltag wieder einsetzt. „Die Jungs haben schon die Pizza fertig“, „Wir sind heute Abend noch eingeladen“, „Ich habe morgen Frühschicht“ – die Gründe, die Stippvisite zeitig zu beenden, sind vielfältig. Viele Anbieterinnen schätzen den kurzen Zeitraum von nur drei Stunden. Nicht umsonst sind die Stände „über den Buschfunk“ regelmäßig schnell ausgebucht, auch für die gemischten und Kinderflohmärkte hier. Denn: Telefonisch reservieren kommt bei Kirstin Fiebig nicht infrage. Zusammen mit Mitstreiterin Cindy Galts organisiert sie die kleine Auszeit. Bei der kulinarischen Versorgung arbeiten sie mit dem Schützenverein Hand in Hand. Auch das Mutter- Tochter-Duo im Teenager-Alter, das schon zwei Runden gedreht hat, stärkt sich vor dem Finale beim Zwiebelkuchen. Ihre Tischnachbarinnen begutachten ihre Schätze: eine Gürteltasche im Disco-Glitzerlook und ein Mandalabuch für Gestresste. Nebenan der Sammelumkleide tummeln sich an die zehn Frauen. Hier wie auch an den Ständen: Gute Ratschläge, Komplimente, freundliche Worte – die Atmosphäre ist entspannt bis herzlich.

Nach dem ersten Ansturm flaut die Betriebsamkeit ab. Vor dem Abbauen haben sich die meisten Anbieterinnen schon einen Platz fürs nächste Mal gesichert. Fiebigs Liste ist schon wieder voll. „Die Leute sind heiß“, meint die Organisatorin. Auf die nächste kleine Auszeit müssen die Frauen indes noch etwas warten: Die ist erst im Frühjahr geplant.