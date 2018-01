Ehrungen und Beförderungen bei der Ortsfeuerwehr Scheeßel

Eine gute Kameradschaft

+ © Feuerwehr Die Beförderten und Geehrten der Ortsfeuerwehr Scheeßel mit Gemeindebrandmeister Dieter Apel (r.) und Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele. © Feuerwehr

Scheeßel - 245 Jahre Feuerwehrgeschichte wurden auf der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Scheeßel geehrt. Für 25-jährige Treue erhielt Marcus de Vries eine Auszeichnung. Das Niedersächsische Ehrenzeichen für 40 Jahre wurde an Hartmut Berger, Ulrich Sparr, Wilhelm Duden und für 50 Jahre an Gerhard Willenbockel und Manfred Jürges verliehen. Die Hauptfeuerwehrmänner Hermann Everding und Hans-Werner Peters verabschiedeten die Kameraden in die Altersabteilung. Beide dürfen sich nun Ehrenmitglieder nennen.