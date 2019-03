„Es ist eine Gabe, keine Krankheit“

„Du bist ja völlig von Sinnen!“ – ein Satz, der des Öfteren mal bemüht wird. Alle Sinne beisammen – und das sogar in extrem ausgeprägter Form – haben sogenannte Hochsensitive.

VON LARS WARNECKE

Scheeßel – Eine, die sich mit der Thematik genau befasst, ist die Diplom-Homöopathin Dr. Vivian Richter. Sie selbst zählt sich zu den Hochsensitiven. Am Rande einer Vortragsveranstaltung in einer Scheeßeler Apotheke haben wir uns mit der 52-Jährigen darüber unterhalten, was sich hinter dem Phänomen verbirgt, wie man Betroffene erkennt und warum diese vor allem eines brauchen: Akzeptanz.

Frau Dr. Richter, erkennen Sie Hochsensitive eigentlich auf Anhieb?

Nicht auf Anhieb, nein. Die Betroffenen sind, wie man vielleicht meinen könnte, ja auch nicht ausschließlich nur introvertiert, sondern es gibt durchaus auch extrovertierte Hochsensitive. Nur wenn man sich eine gewisse Zeit lang mit ihnen unterhält, merke ich schon relativ zügig, dass bei diesen Menschen eine sehr komplexe Verschaltung stattfindet, sie mit ihrer Wahrnehmung also bestens umzugehen wissen. Und dieses Verhalten stellt für mich eines der Hauptcharakteristika beim Thema Hochsensitivität dar.

Die Betroffenen vernetzen also anders, als solche, die geradlinig und analytisch denken?

Sie ziehen mehr Schlüsse. Und sie beziehen ganz andere Themen in ihre Gedankengänge mit ein. So gestaltet sich dann auch eine Unterhaltung. Manchmal kann man ganz erstaunt darüber sein, wovon schon Drei- oder Vierjährige berichten. Beispielsweise stellen diese mitunter sogar Fragen zum Sinn des Lebens, also: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wenn man die Kleinen fragt, wie sie denn die Welt wahrnehmen würden, dann können sie das tatsächlich schon – natürlich im Rahmen ihres Wortschatzes – recht differenziert ausdrücken.

Was sind ganz typische Charaktereigenschaften von solchen Menschen?

Neben der Tatsache, dass sie sehr viel wahrnehmen, sind sie Perfektionisten, und sie haben einen hohen ethischen und moralischen Standard, den sie für sich selbst und für andere setzen. Hochsensitive sind in der Regel sehr empathisch und sie haben eine unheimliche Naturverbundenheit. Das sind die Kerncharakteristika. Sie brauchen einfach mehr Zeit. Und das ist etwas, was in unserem Kulturkreis gar nicht da ist.

Was sicher dann aber auch Auswirkungen für die Betroffenen haben dürfte.

Hochsensitivität ist keine Krankheit, aber eine schlecht geführte Hochsensitivität kann krank machen – dann nämlich, wenn die Stresshormone hoch bleiben. Das macht etwas mit uns, auch bei den Normalsensitiven – nur haben die in der Regel eine höher angesetzte Stressschwelle. Schlafstörungen, Schmerzzustände und nervliche Überregung sind dann die eine Seite, auf der anderen Seite haben die Betroffenen oft ein geringes Selbstwertgefühl. Oft werden sie ausgegrenzt und sind sehr leichte Mobbingopfer.

Wie sind Sie selbst auf dieses Thema gestoßen?

Ich zähle mich selbst zu den Hochsensitiven. Und meine beiden Kinder, meine Tochter ist heute 23, mein Sohn 21 Jahre alt, tun dies auch – wenngleich sie diesbezüglich eine ganz unterschiedliche Couleur ausweisen. Und tatsächlich habe ich es erst durch sie erfahren. Anfang der 1990er-Jahre hat Elaine Aron, eine amerikanische Psychologin, damit begonnen, das Thema näher zu erforschen. Danach sollte es noch einige Jahre dauern, bis es auch nach Deutschland geschwappt ist. Da kamen die ersten Bücher hier auf den Markt. Bis dahin gab es für Hochsensitivität also noch keinen Namen. Davor war man vielleicht immer so ein bisschen Softi oder eine Heulsuse.

Ihre Kinder sind auch hochsensitiv. Ist es also vererbbar?

Ist es. Es muss aber natürlich nicht immer so gegeben sein und jedes Kind treffen. Das ist ganz unterschiedlich.

Sie sprachen vorhin von „normalsensitiv“. Was ist der Unterschied?

Die Unterschiede sind hier fließend. Auch Normalsensitive können durchaus feinfühliger sein als Hochsensitive. Und dann gibt es die ganz Normalsensitiven, bei denen man von echten Dickhäutern sprechen kann.

Wie nimmt der Hochsensitive sich selbst wahr?

Ganz unterschiedlich, je nachdem, wie er oder sie aufgewachsen ist. In der Regel erlebe ich es so, dass sie sich zunächst komisch vorkommen, weil schlussendlich stehen sie 80 Prozent Andersartigen gegenüber. Und wie schon gesagt: Unser Kulturkreis ist nicht auf Hochsensitive geeicht. Das fängt schon in der Schule an, in der ja ausgerechnet das analytische Denken gefördert wird – in Verbindung damit, in möglichst kurzer Zeit viel zu schaffen. Alle Klausuren und Arbeiten sind darauf ausgelegt. Das ist überhaupt nichts für Hochsensitive und baut einen unheimlichen Druck auf. Er oder sie findet nicht das, was er oder sie für sein oder ihr gesundes Leben braucht. Dann kommt das geringe Selbstwertgefühl dazu, bei Kindern wie auch bei Erwachsenen. Und genau das gilt es bei den Betroffenen aufzubauen.

Deswegen betreiben Sie auch so viel Aufklärungsarbeit an Schulen und in Kindergärten?

Das ist mir sehr wichtig, ja. Oft sehe ich die Kinder dort sitzen, während sie noch an einer komplexen Antwort überlegen. Sie gelten dann als introviert oder vielleicht sogar als dumm, weil sie nicht so schnell antworten können. Die Eltern machen sich dann Sorgen, weil sie nicht wissen, dass ihr Kind hochsensitiv ist. Sie machen einen IQ-Test nach dem anderen, schleppen ihren Nachwuchs zum Psychologen oder zum Ergotherapeuten. Die jungen Menschen haben oft schon eine ganz lange Ärzte-Odyssee hinter sich.

Und doch wird oft behauptet, dass Hochsensitivität eine Modediagnose sei.

Das glaube ich nicht. Dafür ist die Studie von Elaine Aron zu fundiert. Ich glaube eher, dass Hochsensitivität sogar noch zunehmen wird. Es ist irgendetwas Genetisches, was sich weiter fortpflanzt und vielleicht sogar noch potenziert. Wenigstens leben wir heute in kulturellen Zeiten, in denen die Betroffenen das auch leben dürfen. Als Hochsensitiver damals in der Kriegs- oder Nachkriegszeit zu leben, war sicherlich für denjenigen alles andere als lustig.

Angeblich sind 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung hochsensitiv. Ist diese Zahl nicht sehr hochgegriffen?

Tatsächlich handelt es sich um jeden Fünften. Man kann mal durch die Schulen gehen und dort feststellen, dass in jeder Klasse in der Regel so drei bis fünf Kinder hochsensitiv sind. Dementsprechend ist das Merkmal auch nicht so selten, wie man meinen möchte.

Fast wäre mir vorhin der Begriff „hochsensibel“ herausgerutscht. Das hat mit unserem Thema aber nicht viel zu tun, oder?

Das ist schön, dass Sie das ansprechen. Nein, es geht um die Senses, also um die Sinne. In der Literatur wird der Begriff „hochsensitiv“ allerdings oft mit „hochsensibel“ gleichgesetzt. Das ist aus meiner Sicht eine totale Fehlinterpretation, denn es hat nichts mit Sensibilität im eigentlichen Sinne zu tun. Hochsensitivität ist eine gesteigerte Wahrnehmung über seine fünf Sinne. Sensibel heißt: Ich bin leicht zu verletzen, bin leicht zu kränken. Das hat einen negativen Touch in unserer Gesellschaft.

Sind alle Sinne betroffen?

Normalerweise nicht. Meistens sind es die Augen, die Ohren und der Geruchssinn. Es gibt den Teilhochsensitiven wie den Parfümeur, der gut riechen kann. Oder jemand, der zum Beispiel besonders gut schmecken kann, zum Restaurantgourmet wird. Die Sinnesseindrücke werden schlichtweg anders verarbeite. Das heißt, die Wahrnehmung ist gesteigert. Es ist also ein Talent. Die Hochsensitivität steht im Grunde für alle kreativen Prozesse zur Verfügung.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen hochsensitiv und hochbegabt?

Ja, die Forschungen zeigen, dass im Bereich der Hochsensitiven Hochbegabte tatsächlich häufiger vorkommen. Schlussendlich kann ich dieses Phänomen aber nicht erklären, weil wir noch gar nicht wissen, wie das Hochsensitive zustandekommt. Es wird zwar immer mehr geforscht in diese Richtung, es ist aber immer noch nicht so richtig bekannt, wie es überhaupt funktioniert. Ob es nun etwas mit Verarbeitungsprozessen im Gehirn zu tun hat oder gar mit dem Hormonsystem.

Also lässt sich wohl auch nicht exakt messen, was sich im Gehirn der Betroffenen abspielt.

Mir ist dazu keine Studie bekannt. Es gibt Untersuchungen, wo man mal mit Magnetfeldresonanz geguckt hat, was bei Reizen im Gehirn passiert. So etwas wird ja generell erforscht. Das, was ich weiß, ist, dass andere Hirnareale mit anspringen, als bei Normalsensitiven. Dies hat aber eine kleine Untersuchungsgruppe herausgefunden. Um eine breit angelegte Studie handelt es sich dabei nicht.

Fassen wir zusammen: Hochsensitivität ist für die Betroffenen mehr Segen als Fluch.

Segen ist es natürlich, wenn die Familie und das übrige Umfeld die Gabe akzeptieren, Informationen darüber haben, um so entsprechend damit umgehen zu können. Das Wichtigste für die Menschen, die hochsensitiv sind, ist ganz sicher die Erlaubnis zur Hochsensitivität.