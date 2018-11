Eine Frage der Überbrückung

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Der Zeitplan steht: Irgendwann im ersten Quartal 2019 soll sie bezugsfertig sein, die neue Kindertagesstätte „Fuhrenkamp“. Zum 1. April sollen die beiden „Zwergennest“-Krippengruppen – derzeit noch hinter der Beekeschule in den von der Gemeinde angemieteten mobilen Containern untergebracht, im Neubau in Betrieb gehen. So sieht es die Verwaltung vor. Mit dem Umzugstermin macht diese sich aber nicht ausschließlich nur Freunde.

Frank Thies, Fachbereichsleiter im Rathaus, bringt es auf eine an sich recht simple Formel: Während die Kindergartengruppe im kommenden Jahr erst zum 1. August den Betrieb im neuen Domizil aufnehmen wird, ziehen die Krippen-Kinder schon vier Monate früher ein. „In der letzten Märzwoche werden die in den beiden Modulen untergebrachten Gruppen daher nicht betreut werden können, da wir in dieser Zeit den Umzug bewältigen müssen“, ließ der Verwaltungsmann am Montag bei der Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses wissen. Als Ersatz sei für die Eltern angedacht, die Einrichtung während der Osterferien dann nicht zu schließen, eine durchgängige Betreuung sei so gewährleistet.

Über dieses Angebot, von dem er – wie alle anderen Elternvertreter auch – erst am Montagmorgen aus einem Infozettel der Verwaltung erfahren habe, „und das, obwohl man mit uns hätte durchaus auch einmal vorher darüber sprechen können“, konnte Ratsherr Marc Ostrowski (SPD) aber nur mit dem Kopf schütteln. Warum der Einzug nicht während der ursprünglich angedachten einwöchigen Schließungszeit in den Osterferien erfolgen könne – also zu einer Zeit, für die viele Eltern eh schon Urlaub eingereicht oder wenigstens geplant hätten, wandte er sich fragend an die Verwaltung. „So muss man sich jetzt zur Überbrückung die letzte Märzwoche freihalten.“

Dabei, wandte Thies ein, sei der Einzugstermin durchaus schon seit Längerem bekannt gewesen. Und seine Chefin, Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU), erklärte, dass unter den Eltern allgemeinhin der Wunsch bestehen würde, so schnell wie möglich den Umzug von den Containern in den Neubau zu vollziehen. „Wir wären ja auch im berühmten Ort Schilda, wenn wir eine fertige Einrichtung hätten und wir bezögen sie nicht“, sagte sie. „Und wenn es in Einzelfällen mal nicht geht, die fünf Tage zu überbrücken, dann wird man da sicher noch eine Betreuung hinbekommen. Wir haben jetzt Mitte November, reden aber über Ende März – mit gutem Willen werden es die meisten Eltern hinbekommen können.“

Dennoch, so die Verwaltungsleiterin, wolle man im Rathaus, basierend auf den Rückflüssen, über das Thema nun nochmals neu nachdenken. „Wir werden danach der Politik mitteilen, wie das unserer Meinung nach laufen soll.“