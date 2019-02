Eine Frage der Koordination

Scheeßel - VON FARINA WITTE. „Karate ist ein Kampfsport. Da kann auch schnell mal etwas schief gehen“, ermahnt Steffi Hebsacker die Kinder und Jugendlichen, die an dem Einsteigerkurs teilnehmen immer dann, wenn einige von ihnen nicht konzentriert bei der Sache sind. Auch ich habe mich für eine Trainingseinheit angeschlossen, um einmal auszuprobieren, wie dieser japanische Kampfsport funktioniert.

Am Anfang eines jeden Trainings steht das Begrüßungsritual. Alle Kinder setzen sich auf den Knien auf den Boden, ich schließe mich an. Hebsacker fordert zur Ruhe auf, alle sollen tief ein und ausatmen. Dann verbeugen sich alle. „Damit erweist man Respekt“, erklärt die Trainerin diesen Teil des Rituals. Und dieser Respekt gilt gegenüber dem Gegner, dem Sport und auch den Begründern des Shtokan-Karate, das in der Karate-Abteilung des TV Scheeßel praktiziert wird. Das sind die Japaner Gichin Funakoshi und Nakayama Masatoshi. Ein Bild von den beiden steht während des Trainings auf einem Sprungkasten. Das gehöre nicht zwingend dazu. „Ich finde das aber eigentlich ganz schön“, sagt Hebsacker, die das traditionelle Karate macht und lehrt.

Im Unterschied zum wettkampforientierten Sport-Karate, besinne sich die traditionelle Variante auf die Kampfkunst. „Das hat auch die Charakterentwicklung zum Ziel.“ So zählt sie auf Japanisch und verwendet die japanischen Begrifflichkeiten für die Techniken. Das Ritual am Anfang und Ende eines jeden Trainings bringe Ruhe rein. Etwas, das die Sportart generell auszeichne, und das gerade vielen Kindern gefalle.

Die Grundtechniken werden als Nächstes geübt. Zunächst noch ohne einen Kampfpartner, denn erstmal müssen alle den Grundschritt beherrschen. Dabei soll der Fuß in einer fließenden Bewegung zunächst leicht Richtung Standbein, dann nach vorne außen bewegt werden. „Nicht stampfen“, betont Hebsacker. Soweit so einfach. Doch dann nimmt Hebsacker den „Oi-zuki“, den Fauststoß, dazu. In Kombination mit der Vorwärtsbewegung ist das schon eine kleine koordinatorische Herausforderung. Den Kindern und Jugendlichen fällt das schon etwas leichter, immerhin ist es die dritte Einheit des neuen Kurses. Komplexe Koordination sei ein wesentliches Merkmal des Sports. „Man kann das nicht intuitiv lernen“, so Hebsacker. Dementsprechend schule Karate auch die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

Beim Fauststoß wird der rechte Arm mit der geballten Faust, mit der Handfläche nach unten zeigend nach vorne gestreckt, der linke wird mit nach oben gedrehter Faust an die Hüfte gezogen. Dann Seitenwechsel. Ein paar mal führen wir alle die Übung aus, ehe Hebsacker den Fußtritt, „Mae-geri“ zeigt. Dabei ist es wichtig, die Technik korrekt auszuführen, mahnt Hebsacker und erklärt, dass das Knie zunächst nach oben angewinkelt wird, dann das Bein einmal kurz ausgestreckt wird und wieder in die angewinkelte Position zurückkehrt.

Bei diesem Grundschultraining, Kihon genannt, hat man keinen Körperkontakt. Die Bewegungen werden vor dem Körper eines Partners abgestoppt. Generell gehe es bei dem Kampfsport nicht um Vollkontakt. „Es geht nicht darum, den anderen k.o. zu schlagen“, betont die Trainerin.

Hebsacker trainiert in dem Kurs für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren. Die Gruppe wird aufgeteilt und übt zu verschiedenen Zeiten am Dienstagabend in der kleinen Halle der Beeke-Schule. Aber auch Erwachsene könnten gut in den Sport einsteigen, sagt die Karate-Trainerin. Neben den Scheeßeler Karate-Sportler gebe es auch in Rotenburg, wo sie selbst ebenfalls aktiv ist, die Möglichkeit, in den Sport einzusteigen.