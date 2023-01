Folgenreiche Schnapsidee: Bieterwettstreit in Westerholz beschert Kinderhospiz eine stattliche Geldsumme

Von: Lars Warnecke

Sie haben allen Grund zum Anstoßen: Christoph Mehrle (l.) und Jens Bade (r.) mit den Vorstandsmitgliedern des Westerholzer Realverbandes Heino Dreyer (v.l.), Lars Dreyer und Hartmut Klee. © Warnecke/Heyne

Die Holzversteigerung in Westerholz ging in gleich zweifacher Hinsicht gewinnbringend über die Bühne. Einerseits profitiert der Realverband, andererseits das Kinderhospiz Löwenherz in Syke.

Westerholz – Oft braucht es eine halbe Ewigkeit, bis eine Idee auch mal zur Umsetzung gelangt – wenn sie denn überhaupt für tauglich befunden wird. Christoph Mehrle hatte eine Idee, wie sich herausstellen sollte, eine sehr gute sogar. Und plötzlich ging alles ruckzuck.

Aber von Anfang an: Rund einen Monat ist es her, dass Mehrle als Besucher der Brennholzauktion des Realverbandes Westerholz beigewohnt hatte. Sage und schreibe 180 Positionen konnten damals unter Federführung von Heino Dreyer, dem Verbandsvorsitzenden, an die Meistbietenden versteigert werden. Durch die Einnahmen der jährlich wiederkehrenden Veranstaltung decken die privaten Waldbesitzer jene Kosten, die bei der Bewirtschaftung ihres Reviers nahe der Ortschaft anfallen. Stichwort: Wiederaufforstungsmaßnahmen.

Und dann das: Kurz vor Toreschluss legt Dreyer den Hammer beiseite. „Wir hatten ja schon reichlich Holz vor den Hütten, also habe ich mich auf die vorletzte Position gesetzt und meinte zu den letzten verbliebenen Besuchern, sie sollten doch bitteschön machen, was sie wollen – ich jedenfalls sei raus“, erinnert sich der 73-Jährige. Fix sei man sich in der Runde einig geworden, das letzte Eichen- und Buchenholz auch noch versteigern zu wollen – ohne Dreyers Hilfe, dafür in Schnapszahlen, die geboten werden sollten. „Elf Euro, 22 Euro, 33 Euro – nach jedem Angebot gab es passenderweise erst mal für alle einen Schnaps“, beschreibt der Westerholzer das spontan ersonnene Prozedere.

Bei der Holzversteigerung Ende Dezember kamen 180 Positionen unter den Hammer. © -

Vielleicht lag es auch an dem Hochprozentigen, dass die Beteiligten in großzügige Geberlaune verfallen ließen. Fakt ist: Beim Stand von 222 Euro sollten Christoph Mehrle und Jens Bade, sein Bekannter, schließlich ins Spiel kommen. „Noch bevor ich geboten hatte, meinte ich, ich würde noch einmal in etwa die gleiche Summe für den guten Zweck drauflegen, um so schlussendlich auf 500 Euro zu kommen“, erinnert sich Mehrle an den denkwürdigen Moment. Und Bade berichtet: „Wir guckten uns tief in die Augen – da war mir klar, dass ich nachziehen musste und die gleiche Summe auch gerne spenden möchte.“

Geld, das nicht etwa dem Realverband zugutekommt, sondern laut Christoph Mehrle jetzt an das Kinderhospiz Löwenherz in Syke überwiesen werden soll. „Meine Frau und ich spenden generell gerne für wohltätige Zwecke – und das Hospiz kennt man“, begründet er die Auswahl.

Über die spontane Ansage, betont Dreyer, sei er jedenfalls mehr als überrascht gewesen „Ich war total perplex, als beide erklärten, ihnen sei es wirklich ernst – daraufhin habe erst mal ein paar weitere Schnäpse trinken müssen!“

Genaugenommen sind es nicht 1 000 Euro, sondern 1 020 Euro, die aus dem kleinen Westerholz ohne Abzüge (der Realverband stiftet natürlich das Holz) für die Hospizarbeit gespendet werden. Warum? „Eine Frau, die noch als Zaungast dabei war, fand unsere Aktion so gut, dass sie auch nochmal 20 Euro dazugab“, erklärt Jens Bade.