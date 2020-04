Eine ernsthafte Lage

Bartelsdorfer Vater sieht Situation am Buswartehaus für Schüler suboptimal

+ Nur ein Fuß- und Radweg trennt die Bartelsdorfer Haltestelle von der viel befahrenen Langen Straße. Ein Schutzgitter gibt es hier nicht. Foto:s: Warnecke

Bartelsdorf – Wie gefährlich ist die Bushaltestelle in Bartelsdorf für Schüler? Andreas Matthies hat da eine schnelle Antwort parat: „Sehr gefährlich!“ Er selbst wohnt in der Straße In‘n Deel, unweit vom schnieken, im Fachwerkstil gehaltenen Häuschen entfernt. Seine Tochter ist neun, besucht die dritte Klasse in der Grundschule Scheeßel. Irgendwann wird auch sie wieder morgens an der Langen Straße, der viel befahrenen Ortsdurchfahrt, stehen und auf den Bus in Richtung Grundschule warten – mit gut zehn weiteren Bartelsdorfer Kindern.