Jochen Beckmann macht eine böse Überraschung

Scheeßel - Jochen Beckmann, bekannt durch sein Engagement im Scheeßeler Heimatverein, ist noch immer fassungslos über den Umweltfrevel, den er jetzt bei seinem Streifzug durch die Vareler Heide entdeckte.

Mitten in der Natur stieß er auf einen illegal entsorgten Plastiksack mit Grünabfällen, der dort am Wegesrand lagerte. Beckmann griff zur Kamera und machte ein Foto von der wilden Müllkippe. Er sagt: „Gartenmüll gehört nicht in die Natur, da es die natürliche Flora verändert, wie es an vielen Stellen schon geschehen ist.“

Was ihn besonders ärgert: Gleich in der Nähe, nur wenige Kilometer entfernt, würde es zwei Grünabfall-Entsorgungsstellen geben, wo der Müll hingebracht werden könne – „und das nicht auf Kosten der Steuerzahler, die ihren Müll ordnungsgemäß entsorgen“.