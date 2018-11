Eine ausgezeichnete Idylle

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Urlaub par excellence, so könnte man das touristische Angebot von Elsa und Helmut Rehmke zusammenfassen. Seit einigen Tagen ist das erstklassige Ambiente ihrer Ferienwohnung an der Friedrichstraße auch amtlich – drei Sterne hat das Ehepaar erneut nach Scheeßel geholt.

Sterne wirken magisch, sie ziehen Urlaubsgäste förmlich an. Da immer mehr Gäste wissen möchten, was sie am Urlaubsort erwartet, und auch immer mehr Wert auf Qualität und ein stimmiges Preis-Leistungsverhältnis legen, richten sie sich nach den Sternen. Während der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband es übernommen hat, Hotels auf ihre Qualitäten hin zu prüfen, hat der Deutsche Tourismusverband (DTV) diese Aufgabe bei Ferienwohnungen an die lokalen Tourismusförderer delegiert, die sich allerdings an bundesweit einheitliche Kriterien zu halten haben.

Der Touristikverband des Landkreises Rotenburg, kurz Tourow, bewertet seit vielen Jahren schon nach diesen Standards private Beherbungsbetriebe. Je nach Ausstattung und Serviceangebot des Betriebes vergibt die Jury ein bis fünf Sterne. Nun konnte Tourow-Frau Sibylle Algie, die die Klassifizierung der rund 55 Quadratmeter großen Wohnung auf Grundlage einer deutschlandweit einheitlichen 23-seitigen Checkliste vorgenommen hatte, den Rehmkes eine Urkunde überreichen. Einmal mehr, denn mit drei Sternen hatte das Ehepaar für seine Unterkunft schon in den vergangenen drei Jahren werben können. Die, kommt Algie zu dem Ergebnis, nachdem sie auf mehreren Seiten Zusatzannehmlichkeiten für Gäste vermerkt hatte, sei derart liebevoll eingerichtet, „dass die Gäste gar nicht anders können, als hier einen entspannten Urlaub zu genießen.“

Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, ein modern und stilsicher eingerichteter Wohnbereich, eine großzügig ausgestattete Küche, ein idyllischer Garten mit Fischteich, Pavillon und Sitzgelegenheiten sind nur einige Pluspunkte, die Rehmkes Gäste, die laut dem Ehepaar zu einem Großteil aus reinen Erholungsurlaubern bestehen würden, schätzen. „Darunter haben wir auch viele Gäste aus Ostdeutschland“, so Helmut Rehmke.

„Die zentrale Lage und die dennoch ruhige Umgebung sprechen ebenfalls für die qualitativ hochwertig ausgestattete Ferienwohnung“, fügt Sibylle Algie hinzu. - lw