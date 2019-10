Eine attraktive Grundlage

Dank Fördermittel wird neuerdings die Ausbildung für Erzieher in Scheeßel vergütet

+ Mit einer Fachkräfteoffensive möchte das Bundesfamilienministerium mehr Erzieherinnen und Erzieher gewinnen und im Beruf halten. Foto: Imago Images

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Geht es um Stellenbesetzungen in Kindertagesstätten und Krippen, ist die Lage prekär. Gut ausgebildetes Personal wird überall gesucht, ist seit Jahren aber nur noch schwer zu finden. Auch in der Gemeinde Scheeßel werden auf kurz oder lang weitere Fachkräfte benötigt. Um angehenden Erzieherinnen und Erziehern die bisher rein schulische Ausbildung schmackhaft zu machen – sie besuchen in der Regel vier Jahre lang unbezahlt eine Fachschule –, haben Politik und Verwaltung Ende 2018 einen Plan ausgetüftelt. Oder, wie Verwaltungsvertreter Stefan Behrens es Anfang dieser Woche im Jugend- und Sozialausschuss formulierte: „Da sich Land und Bund immer noch nicht zusammenraufen konnten, das Ganze zu einer dualen Ausbildung umzugestalten, wollen wir gerne unseren Beitrag dazu leisten, die fachpädagogischen Kräfte zu unterstützen.“ Dies solle nun in Form einer Art Stipendiumsvergabe geschehen.