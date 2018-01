Einbrecher fahren mit gestohlenem Audi in Elektronikmarkt

Blitzeinbruch in Buchholz

Hetzwege/Buchholz - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag in ein Wohnhaus im Hoffreeg in Hetzwege ein. Neben hochwertigem Schmuck und Bargeld nahmen sie auch den Schlüssel eines Audi A4 Avant und stahlen das Auto.