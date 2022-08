Ein Verein, der anzieht: Veeser Backobenklub will Tradition bewahren

Von: Lars Warnecke

Freuen sich auf einen geselligen Fest-Nachmittag: Manfred Meyer (v.l.), Dieter Bellmann und Cornelia Hellmann vom Vorstand des Veeser Backobenklubs. © Warnecke

Wenn der Duft von warmem Brot über das Backobengelände in Ostervesede zieht, kann das nur eines bedeuten: Der Veeser Backobenklub ist wieder aktiv. Dabei macht den Verein noch so viel mehr aus. Und das scheint sehr vielen Menschen, die Mitglied sind, zu gefallen.

Ostervesede – Klar, in Ostervesede heißt der Ofen nicht Ofen, sondern Oben. Und den Club kennt man hier allgemeinhin als Klub, auch wenn es ausgesprochen keinen Unterschied macht. Plattdeutsch, davon zeugen schon die Ortsschilder mit der Aufschrift „Ostervees“, gibt im 690-Seelen-Dorf den Ton an. Das war 1991 nicht anders: Damals hoben fast 50 Gründungsmitglieder den Veeser Backobenklub aus der Taufe.

An der Zielsetzung – der mit Abstand jüngste Verein in Ostervesede möchte alte dörfliche Fertigkeiten und Traditionen wie etwa das Brotbacken und das Weben erhalten – hat sich seitdem nichts geändert. Dass das auch junge Menschen anspricht, davon berichtet Dieter Bellmann (62), seit 2008 der Vorsitzende. „Wir haben einen Querschnitt von Jung bis Alt – das jüngste Mitglied ist gerade erst fünf Jahre geworden.“

Gemeinsam mit Schriftführer Manfred Meyer (67) und Cornelia Hellmann (59), der zweiten Vorsitzenden, sitzt Bellmann am runden gemauerten Tisch auf dem Backobengelände hinterm Dorfgemeinschaftshaus. Nebenan rotiert der Rasensprenger. Ansonsten herrscht Stille. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, denn am Sonntag werden mindestens wieder 400 Besucher auf dem Gelände erwartet – zum traditionellen Backobenfest (siehe Kasten), das von dem rührigen Klub, zu dessen Vorstand noch René Rook und Claudia Bellmann zählen, ausgerichtet wird.

Dieter Bellmann, der Vater, kann sich noch gut an die Anfänge erinnern, war er doch selbst Gründungsmitglied. Er weiß: Ohne den Veeser Männerchor, den es heute nicht mehr gibt, wäre der Verein gar nicht entstanden. „1990 war es, dass hier unter Federführung der Sängerknaben das historische Backhaus mit Ofen errichtet wurde, dazu ließ man den Grillplatz anlegen und auch der Schafstall fand seinen angestammten Platz“, blickt er zurück. 10 000 D-Mark seien dafür von der Sparkassenstiftung zur Verfügung gestellt worden. „Dann haben einige aber kalte Füße bekommen, sie wollten keine Verantwortung für die Anlage übernehmen – also hat sich im Folgejahr unser Verein gegründet.“ Den habe es auch dringend gebraucht: „Es ging ja nicht darum, ein paar Gebäude hinzustellen und keiner ist dafür zuständig.“

2004 war ein Jahr, in dem das Gelände nochmal eine grundlegende Veränderung erfahren sollte – die Webstube mit Wagenschuppen gesellten sich zu dem ohnehin schon schmucken, im Vereinseigentum befindlichen Ensemble (das Gelände gehört der Gemeinde Scheeßel) hinzu. „Danach war erst mal eine Zeit lang Ruhe, bis es für uns mal die Möglichkeit gab, die Räume der nicht mehr genutzten Kegelbahn, die sich an das DGH anschließen, von der Gemeinde zu pachten.“ 2015 sei es gelungen, den Trakt, der eigentlich schon hätte abgerissen werden sollen, zu übernehmen – für einen symbolischen Obolus in Höhe von einem Euro. Nach grundlegenden Sanierungsarbeiten, die der Verein in Eigenleistung vollbracht hatte, steht das Gebäude heute für Festlichkeiten aller Art zur Verfügung. „Wir vermieten den Raum, dadurch generieren wir auch Einnahmen“, berichtet Cornelia Hellmann.

Einige Besucher von außerhalb fanden die Veranstaltung schon so toll, dass sie sich prompt für eine Mitgliedschaft entschieden haben.

Es ist nicht die einzige Quelle, die dem Klub solide Finanzen beschert. Einmal im Monat, an jedem ersten Sonnabend, bringen die Ehrenamtler den riesigen Backofen auf Betriebstemperatur – für den Verkauf von frischem Brot. Und auch die Beiträge, die die aktuell 185 Mitglieder zahlen (zehn Euro sind es pro Jahr), halten den Verein finanziell am Leben. Dabei seien es bei Weitem nicht nur Osterveseder, die sich mit dem Klub identifizieren können, wie Manfred Meyer betont. „Wir haben auch Leute aus dem Umkreis in unseren Reihen, die Weitesten stammen aus Hamburg.“ Und ja, auch hier kommt das Backobenfest, das am Sonntag zum 16. Mal bei freiem Eintritt stattfinden wird, ins Spiel. Denn: „Einige Besucher von außerhalb fanden die Veranstaltung schon so toll, dass sie sich prompt für eine Mitgliedschaft entschieden haben“, weiß Meyer.

Dabei ist das alle zwei Jahre ausgetragene Fest nicht die einzige Gelegenheit, dass die Klubmitglieder sich begegnen, treffe man sich laut Dieter Bellmann doch auch regelmäßig zu Arbeitdiensten. Die öffentlich zugängliche Anlage an der Benkeloher Straße gilt es eben sorgsam zu pflegen und zu hegen. „Solche Einsätze werden immer sehr gut besucht – und im Anschluss sitzen die Teilnehmer natürlich immer noch zum Klönschnack bei Bier, Limo und Grillwurst zusammen“, sagt der Vorsitzende. Auch die Jahreshauptversammlungen seien mit durchschnittlich 50 Leuten stets gut besucht – „dieses Jahr waren sogar 57 dabei.“

Fragt man das Trio so kurz vor Durchführung des Festes nach seiner Motivation, bekommt man nur eine Antwort: „Wir haben natürlich schon wieder große Lust!“ Rund 30 ehrenamtliche Helfer seien am Sonntag auf den Beinen – für den Brot- und Kuchenverkauf ebenso wie für den Getränkeausschank (den die Beekscheepers im Bierwagen übernehmen) sowie für die Bewirtung an den Tischen.

Koordiniert wird das Ganze von einem Ausschuss, in dem auch automatisch der Vorstand vertreten ist. „Eine gewisse Routine haben wir schon – jeder hat so seine Kompetenzen“, beschreibt es Hellmann. Und das Beste: Das Wetter soll mitspielen.

Volles Programm am Sonntagnachmittag Nachdem es 2020 wegen Corona ausgefallen war, feiert der Veeser Backobenklub wieder sein traditionelles Backobenfest – wie gehabt am ersten Sonntag im August von 14 bis 18 Uhr. Dazu werden die Mitglieder auf dem Gelände an der Benkeloher Straße wieder Brot und Butterkuchen backen. Besucher sind eingeladen, einen vergnüglichen Nachmittag zu genießen. Für ein Unterhaltungsprogramm auf und neben der Bühne ist gesorgt – unter anderem mit Auftritten der Roten Funken, der Landjugend Westervesede, der Beekscheepers-Kindergruppe, den Börd Heeßler Danzers, den Osterveseder Landfrauen und der Trachtengruppe Klein Meckelsen. Der Eintritt zum Fest ist frei. Für Kinderbelustigung ist gesorgt.