„Ein untragbarer Zustand“

Scheeßel – Wenn einmal im Jahr die Genossen der Scheeßeler Eichenschule zur Generalversammlung zusammenkommen – am Dienstag waren es 36 von mehr als 4 000 Stimmberechtigen –, dann geht es schon seit vielen Jahren meist harmonisch und zuversichtlich zu. Das war auch dieses Mal so, als es um die Besetzung des Aufsichtsrats und den Blick auf abgeschlossene Baustellen ging. Und doch mischten sich in das betont unaufgeregt-heitere Szenario einige Wolken am Himmel über der Eichenschule. Das machten gleich mehrere der Berichte von Vertretern der unterschiedlichen Gremien deutlich.

Zum einen ist da der demografische Wandel mit immer weniger Schülern – das geht auch an dem Gymnasium nicht vorbei. Für das Berichtsjahr waren es 967 Schüler im Vergleich zu 1 010 im Vorjahr. 114 wurden im vergangenen Schuljahr als Fünftklässler aufgenommen – damit ist die Privatschule in freier Trägerschaft von der zwischenzeitlichen Fünf- wieder zur gewohnten Vierzügigkeit in der Eingangsstufe zurückgekehrt. Auch wenn erfreulich viele Neuzugänge aus anderen Beritten unter den Fünftklässlern seien, sei das Buhlen um Schüler nicht zu leugnen, so Schulleiter Christian Birnbaum. Gerade sei man dabei, an einem Konzept zu arbeiten, das noch mehr den Schüler in den Mittelpunkt stelle.

Nicht nur auf Schüler-, sondern auch auf Lehrerseite dräut es am schulischen Himmel. Darauf wies der von der Aufsichtsratsvorsitzenden Inga Dehn verlesene Prüfbericht des Genossenschaftsverbandes hin. Derzeit sind elf beamtete Staatsdiener für den Dienst an der Eichenschule abgestellt. Sie deckten 25 Prozent des Unterrichts dort ab. Wenn sie abgezogen werden, stelle das ein Risiko für die Unterrichtsversorgung dar – zu diesem Ergebnis kommt der Bericht. Auch wenn Dehn dieses Szenario als hypothetisch relativierte und betonte, dass die Situation sich seit dem Vorjahr nicht verschärft habe: Der Mangel an qualifiziertem Lehrpersonal macht auch und gerade vor der Eichenschule nicht Halt.

Laut Birnbaun besteht die größte Herausforderung darin, für einige Fächer Kollegen zu finden, der Wettbewerb durch andere Schulen im Umkreis wie IGS, KGS, Ratsgymnasium und den beiden Oberschulen in Scheeßel und Lauenbrück sei groß. Im Ganztagsbereich müsse die Privatschule ohne staatliche Zuschüsse auskommen. Aus diesem Spannungsfeld ergebe sich ein starker Rechtfertigungsdruck gegenüber den Eltern: „Die fragen uns angesichts des Schulgelds nach dem Mehrwert.“

Doch damit noch nicht genug der eher bedeckten Meldungen. Angesichts einer leichten Unterdeckung konstatierte der Genossenschaftsverband eine „noch geordnete Finanzlage, einen vertretbaren Zustand“. Geschäftsführer Stephan Anders riet, „die Ertragslage im Hinblick auf Schülerzahlen und Tarifabschlüsse intensiv zu beobachten.“ Vorstandsvorsitzender Jürgen Lange, sonst als überaus besonnener Redner bekannt, fand in seinem Rückblick zur Finanzsituation ungewöhnlich deutliche Worte. Stein des Anstoßes: Der Landesschulbehörde sei es nicht gelungen, zur Bilanzaufstellung im November eine Schlussabrechnung vorzulegen. „Es ist ein untragbarer Zustand, dass man nicht in der Lage ist, für eine Schule in freier Trägerschaft, die günstiger arbeitet als staatliche, in vier Monaten nach Schuljahresende zwei Zahlen zusammenzuzählen und das Ergebnis vorzulegen!“

Zusage auf politischen Rückenwind gab es gleich von mehreren Seiten. Lothar Cordts versprach ebenso politisches Engagement an entsprechender Stelle wie Nachfolger Wolfgang Harling. Hellweges Bürgermeister hatte sich frisch in den Aufsichtsrat wählen lassen, um „im Zuge des von mir betriebenen Benchmarking zu vergleichen, was eine Privatschule im Vergleich beispielsweise zu Sottrum anders macht“. Der finanzpolitische Sprecher der SPD im Kreistag und Vater zweier Kinder am Sottrumer und am Ratsgymnasium versprach, an gegebener Stelle im Sinne der Eichenschule Einfluss zu nehmen.

Aber auch gute Nachrichten gab es zu vermelden: Die Abiturergebnisse liegen über dem Landesdurchschnitt (wenn auch nur um ein paar Hundertstel). Einstimmig waren die Wahlergebnisse mit höchstens mal einer Enthaltung bei der Wiederwahl von Jürgen Lange und Hartwig Meyer im Vorstand sowie Dirk Mittelstädt im Aufsichtsrat und bei der Nachbesetzung von Cordts und Nadine Meyer-Reichmann durch Harling und Petra Hoppenstedt im Aufsichtsrat. Birnbaum und Lange verwiesen zudem auf die Meilensteine des Jahres, die abgeschlossenen Baustellen: das Mehrzweckgebäude mit einem Bauvolumen von rund 3,3 Millionen Euro und den „Raum der Stille“, kurz „Baustille“. hey