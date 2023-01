Zollstock-Fan Matthias Rathjen aus Scheeßel erweitert seine Sammlung

Von: Lars Warnecke

Mit fast 12 000 verschiedenen Zollstöcken gehört der Scheeßeler Matthias Rathjen zu den größten Sammlern in Deutschland. Als HSV-Fan dürfen natürlich auch Exemplare mit der Raute nicht fehlen. © Warnecke

Matthias Rathjen ist der Mann der Maße. Der Scheeßeler sammelt Gelenkgliedermaßstäbe, auch als Zollstöcke bekannt. Mehr als 11 000 Exponate befinden sich in seinem Besitz. Jetzt sind dank einer Schenkung nochmal 600 auf einen Schlag dazugekommen.

Scheeßel – Wer beim Heimwerken mit dem Zollstock arbeitet, dürfte kaum einen Blick auf das Motiv werfen, das das zusammengeklappte Hilfsmittel bildet. Häufig sind es Namen oder Logos von Unternehmen, daneben aber gibt es plakative Anfertigungen, die zum Beispiel Stadtpanoramen zeigen – oder gleich ganze Deutschlandkarten. Matthias Rathjen aus Scheeßel hat beide Gestaltungsformen, nämlich die für den Hausgebrauch und die für das Sammelfieber, in seinem Bestand.

Und der fällt üppig aus: Wie in einem Museum hängen feinsäuberlich sortiert, nach Berufen etwa, nach Biersorten oder Fußballvereinen, weit mehr als 10 000 verschiedene Exemplare im Schuppen seines Wohnsitzes an der Friedrichstraße – an den Wänden, am Stehtisch, ja sogar unter der Decke. Ein beeindruckendes Szenario. Eines steht also fest: Wenn der 46-Jährige bei sich renovieren will, wird ihm ein „Zöllie“ garantiert nicht fehlen. Und zur Not könnte er sich auch noch an den rund 1 000 Exemplaren bedienen, die noch gar nicht einsortiert sind und in Kisten schlummern.

Hier stehen aber ganz schön viele Bücher! Nichts da, der erste Eindruck täuscht: Alle Wände sind mit den Messstäben dekoriert. © -

Aber um den praktischen Nutzen geht es dem Scheeßeler gar nicht – „ich sammele die Dinger einfach und freue mich über jedes neue Teil“, sagt Rathjen. Und er fügt hinzu: „Es ist schon toll, was es dabei alles zu entdecken gibt.“ Dass er aus dem Handwerk kommt, Rathjen ist gelernter Garten- und Landschaftsbauer, arbeitet heute beim Fachdienst Straßen und Grün (ehemals Bauhof) der Gemeinde Scheeßel, mag zu seiner Faszination für Gliedergelenkstabmaße, wie Zollstöcke offiziell heißen, beigetragen haben: „Damals, als ich noch bei der Firma Grewe in Rotenburg beschäftigt war, habe ich mit dem Sammeln angefangen.“ 18 Jahre sei das nun her. „Erst waren es zehn Zöllies, dann 20 – irgendwann habe ich mich da dermaßen reingesteigert, dass es immer mehr wurden.“

Inzwischen gehört Matthias Rathjen zu den bundesweit ersten hundert unter den Zollstock-Sammlern mit den größten Beständen. In Niedersachsen rangiert er sogar unter den Top drei – vor ihm liegen noch zwei Liebhaber mit 40 000 und mit 37 200 Exemplaren. Seine Sammelleidenschaft spricht sich herum – das hat ihm nicht nur schon den einen oder anderen Fernsehbericht beschert, sondern neulich auch den Anruf eines ihm bis dato unbekannten Zöllie-Liebhabers aus Bremen. „Der hatte seine Sammlung wegen Umzug aufgeben müssen, bot mir an, 600 Exemplare von ihm zu übernehmen“, erzählt der Scheeßeler, der daraufhin nicht Nein gesagt habe. „Bei der Übergabe meinte ich zu ihm, ich hätte noch genug zum Tauschen gehabt – er wollte aber nicht, da er in seiner neuen Wohnung eh keinen Platz mehr gehabt hätte.“ Dem Bremer sei es darum gegangen, seine Kollektion in gute Hände zu legen. „Er wollte das jemandem geben, der die Ware auch ein bisschen wertschätzt.“

In passgenauen Einschubleisten wird jedes Stück hineingeschoben. © -

Ihren Platz gefunden haben die geschenkten Metermaße nicht etwa in besagtem Schuppen, der sei laut Rathjen nämlich inzwischen randvoll, sondern im Hausflur entlang einer Wand – mit tatkräftiger Unterstützung von zwei Kumpels. „Die machen sich doch gut hier“, befindet der HSV-Fan, der von seinem Lieblingsfußballverein natürlich auch jede Menge Merchandise-Zollstöcke besitzt. Und nicht nur von dem: „Ich bin ja schon in sämtlichen Stadien in Deutschland unterwegs gewesen – da habe ich natürlich auch immer einen Abstecher in die Fan-Shops gemacht.“ Einmal, erinnert sich Rathjen, sei er in voller HSV-Montur in den Werder-Fanshop hineinspaziert, um nach einem Bremen-Zollstock zu fragen. „Da gehörte schon ein bisschen Mut dazu – das Verkaufspersonal hat sich jedenfalls schön kaputtgelacht.“

Nur selten gibt der Scheeßeler für sein Hobby Geld aus. Einen Großteil der Exponate bezieht er über Tauschgeschäfte oder er bekommt sie von Freunden und Bekannten geschenkt. Was ihm seine Sammlung bedeutet? „Ich bin schon stolz auf das, was in all den Jahren zusammengekommen ist“, betont er. Ganz so leidenschaftlich am Sammeln sei er heute aber nicht mehr. „Ich muss nicht mehr dies oder das haben – das war früher anders.“

Wer sein privates Zollstock-Museum an der Friedrichstraße besichtigen möchte, der könne sich gerne mit ihm in Verbindung setzen. „Ich habe auch noch genug zum Tauschen.“ Das hat der 46-Jährige ganz sicher.