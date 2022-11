Ein klares Bekenntnis: Ausschuss für höheren Personalkostenzuschuss für Heimatverein

Von: Lars Warnecke

Dass dem Heimatverein eine hauptamtliche Museumsleitung fehlt, macht sich auch in den eingeschränkten Büro-Öffnungszeiten bemerkbar. Die Ehrenamtlichen springen bei den Diensten ein. © Warnecke

Seit Anfang September, nachdem Nils Meyer beruflich nach Syke gewechselt ist, steht der Heimatverein Scheeßel nun schon ohne eine hauptamtliche Museumskraft dar. Warum dem Scheeßeler Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kultur- und Heimatpflege am Montagabend ein Antrag der Brauchtumspfleger zur Beratung vorlag? Der Verein möchte für die Stelle den von der Gemeinde geleisteten Personalkostenzuschuss gerne erhöht wissen.

Scheeßel – Denn, wie die Vorsitzende Elke Twesten, ausführte: „Im Zusammenhang mit unserer Bewerbungsrunde haben wir erkennen müssen, dass für eine neue hauptamtliche Kraft, möchte man sie denn qualifiziert besetzt haben, doch deutlich höhere Personalkosten erforderlich sind.“

Vorweg: Der jährliche Zuschuss wird erhöht, bei unverändert bestehendem Widerrufsvorbehalt – um 5 000 Euro auf maximal 34 000 Euro. Auf diese Empfehlung verständigte sich der Ausschuss einstimmig. Wie dringlich dieser Schritt ist, darauf kam Twesten im Detail zu sprechen: 26 Bewerbungen hätten den Verein nach einer ersten, im Sommer erfolgten Ausschreibung erreicht – zwölf Kandidaten seien eingeladen worden, sieben seien zum Vorstellungsgespräch gekommen. Twesten: „Das war nicht erfolgreich – daraufhin haben wir uns relativ schnell entschlossen, die Stelle erneut auszuschreiben.“ Das sei auch erforderlich gewesen, denn: „Der letzte aussichtsreiche Bewerber sagte einen Tag vor Vertragsunterzeichnung ab, was uns in eine Bredouille gebracht hat.“ Während den Bewerbern in der ersten Runde noch freigestellt worden sei, ihre Gehaltsvorstellungen zu äußern, sei man jetzt dazu übergegangen, das Ganze von vornherein zu deckeln.

Twesten jedenfalls bat im Gremium eindringlich darum, dem Antrag stattzugeben, um die seit 2016/17 andauernde Professionalisierung des Heimatmuseums aufrechterhalten zu können. Gerade durch die Aufstellung eines touristischen Hinweisschildes an der Autobahn, die ins Haus stünde, Stichwort Blaudruck, erwarte ihr Verein einen deutlichen Besucherzuwachs. „Wir wollen gerne mit einer hauptamtlichen Kraft weiterarbeiten und das müssen wir auch – denn das, was wir jetzt seit September praktizieren, geht nur mit großem Aufwand aller Ehrenamtlichen, die im Verein aktiv sind.“ Demnach sei der Ablauf im Museumsbüro bereits so gestrickt worden, dass die Dienste dort durch viele Mitglieder ergänzt würden. „Das schweißt zusammen – das ist aber auch eine Herausforderung“, verdeutlichte die Vorsitzende. „Der haben wir uns gestellt, das lässt sich aber nicht auf alle Ewigkeiten durchhalten.“

Die Bewerbungen, die nun in der zweiten Runde vorlägen, würden unter Berücksichtigung der Zuschusserhöhung nicht aus dem Rahmen ausbrechen, erklärte Twesten. Für Ausschussmitglied Horst Knobel (CDU) ist der Fall jedenfalls klar: „Diese Summe ist für den Verein eine gute Grundlage, um in Verhandlungen mit den Kandidaten zu gehen.“ Sollte sich der Zuschuss tatsächlich erhöhen, wäre man am Ende sogar bei maximal 68 000 Euro pro Jahr, rechnete Knobel vor, beteilige sich doch auch der Landkreis an der Mitfinanzierung.

Nun enthält der Antrag aber noch einen Unterpunkt. Dazu Twesten: „Auch wir müssen mit den steigenden Energiekosten arbeiten – vor diesem Hintergrund haben wir überlegt, den Zuschuss in diesem Bereich auch anzusprechen.“ Die Gemeindeverwaltung hatte dazu bereits einen Vorschlag erarbeitet, der vom Ausschuss ebenfalls einstimmig – bei einer Enthaltung – Zustimmung fand: Statt 70 Prozent (Gemeinde) zu 30 Prozent (Heimatverein), sollen sich beide Partner die Strom- und Gaskosten, welche für den Meyerhof und das Heimathaus anfallen, im Verhältnis 80 zu 20 teilen. „Das ist eine Lösung, mit der wir gut leben können“, befand die Vorsitzende.