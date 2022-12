Ein gutes Geschäftsjahr für die Heidesand

Von: Ann-Christin Beims

Die neu- und wiedergewählten Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder. © Beims

Eine erfreuliche Steigerung für Geschäftsführer Klaus-Dieter Masselink: Heidesand schließt das Geschäftsjahr 2021/2022 mit Bilanzsumme von 73 Millionen Euro ab. Doch auch hier machen sich unter anderem Krieg und Pandemie bemerkbar.

Westerholz – Mehr als 1 000 Mitglieder hat die Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft Scheeßel, nicht alle haben sich zur Generalversammlung im Westerholzer Dorfgemeinschaftshaus eingefunden. Doch zum ersten Mal seit zwei Jahren kommen die Teilnehmer dort wieder persönlich zusammen, zeigt sich Geschäftsführer Klaus-Dieter Masselink in seiner Begrüßung erfreut. Ebenfalls erfreulich: Die Bilanzsumme weist mit gut 73 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021/2022 eine Steigerung auf. „Die Heidesand hat ein gutes Jahr hinter sich.“

Zwar hat sich die Verkaufsmenge die Waage gehalten mit dem Vorjahr, der Umsatz ist aber durch Preissteigerungen um 30 Prozent angestiegen. Der Gewinnüberschuss in Höhe von fast 4,7 Millionen Euro verschafft den Mitgliedern ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in Form einer Dividende von sechs Prozent pro Geschäftsanteil (1 000 Euro).

Die Preissteigerungen in vielen Bereichen führen aber auch zu Unsicherheiten unter Kunden. Masselink spricht von einem insgesamt hohen Preisniveau, das sich im Stillstand befindet. Im Bereich der Düngemittel sind die Verkaufsmengen um 30 Prozent gesunken. „Es wurde weniger gekauft, die Bauern haben weniger eingesetzt“, so Masselink im Gespräch nach der Versammlung. Die anhaltende Unsicherheit angesichts der Preisentwicklung zeige sich auch im verhaltenden Vorkauf für das kommende Frühjahr. Auch im Futtermittelbereich sind die Mengenabgaben gesunken. Viele Sauen- und Mast-ställe sind leer, oft werden sie nicht wieder aktiviert. Beim Getreide hingegen sind die Mengenabgaben „deutlich mehr geworden“, erklärt Masselink.

Auch die Heidesand spürt die wirtschaftlichen Veränderungen – zum einen durch die Pandemie, zum anderen durch den Krieg in der Ukraine. Sie zeigen, wie „zerbrechlich und anfällig“ das Zusammenleben sein könne. Gerade in der Pandemie seien „Schwächen unserer Systeme deutlich geworden“, so Masselink. Er nennt ein „einseitiges Handelsgebilde“, das zwar in der Vergangenheit zu preisgünstigen Produkten aus aller Welt führte, jetzt aber Probleme mit sich bringt.

Die aktuelle Lage zeige dafür aber auch den hohen Stellenwert der Versorgungs- und Ernährungssicherheit in Deutschland. Es brauche, das unterstreicht Masselink, eine dauerhafte wirtschaftliche Perspektive für die Landwirtschaft und alle vor- und nachgelagerten Bereiche. Besonders gelte das für Schweine- und Sauenhalter – schwierig angesichts eines rückläufigen Verzehrs sowie eines Exportstopps nach China.

Es sind Probleme, die sich zu den Herausforderungen der vergangenen Jahre gesellen, wie die Klimaveränderungen, die für Masselink im Fokus stehen, aber auch der demografische Wandel oder fehlendes Personal. Letzteres merkt auch Heidesand: Mitarbeiter zusätzlich zu den aktuell etwa 200 zu gewinnen, sei in allen Bereichen von Agrar- bis Einzelhandel über Lager und Produktion schwierig. „Hier sind alle leitenden Mitarbeiter stark gefordert“, weiß Masselink. Noch gelinge die Besetzung der Ausbildungsplätze. Wie lange noch? Unklar.

Dennoch sieht Masselink die Heidesand technisch und bilanztechnisch für die Zukunft gut aufgestellt. Und daher wird auch investiert: In Waffensen stehen mittlerweile vier Silos zur Getreidelagerung. Und in Neuenkirchen werden die Packkapazitäten erweitert: Kurz hinter dem Ortsschild Richtung Brochdorf stehen weitere zehn Hektar Fläche zur Verfügung. Die gesamte Planung für einen neuen „Packbetrieb“ hat sich jedoch aus mehreren Gründen verlängert. „Durch die Pandemie ist einiges in Schieflage geraten“, meint Masselink. Das Projekt koste entsprechend nun auch mehr als ursprünglich geplant. „Wir sind aber weiter fest entschlossen.“

Nur der personelle Bereich wird auch in der kommenden Zeit eine „Baustelle, die uns mehr denn je Zeit abfordert. Personal ist knapp“. Sorgen um die Zukunft mache er sich aber derzeit nicht: Man müsse die Dinge, die auf uns zukommen, im Blick haben und „agieren statt reagieren“.