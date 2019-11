Eigene Songs auf Missingsch und Platt

Stemmer Lokalmatadoren „De Dröhnbüddels“ zu Gast im Café Kult

+ Roland (l.) und Wolfgang Röpnack sind als „De Dröhnbüddels“ unterwegs. Foto: Ujen

Scheeßel – Fröhlich ging es zu am Donnerstagnachmittag, bei der jüngsten Café-Kult-Veranstaltung – angerichtet mit einem Schuss Klamauk, Zeitkritik und Satire. Denn im schön dekorierten Ambiente des Nötel-Hauses waren „De Dröhnbüddels“ zu Gast. Das Duo mit den Brüdern Wolfgang und Roland Röpnack hatte eine ansehnliche Liedersammlung mit Eigenkompositionen im Gepäck, in denen sie mit „echt nördlichem Humor“ und ihrem Hang zu Späßen den Alltag ihrer Heimat zwischen Meer, Moor und Heide beleuchteten. Richtig Hochdeutsch singen können die aus einer Harburger Familie stammenden Röpnacks laut eigener Aussage gar nicht, denn irgendwie bringen sie immer Missingsch (Hamburger Dialekt) und Heidjer Platt in ihre Texte ein, aber gerade das macht ihre Lieder so einzigartig.