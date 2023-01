Eichenschul-Genossenschaftsversammlung in Scheeßel blickt auf Jahr ohne Aufreger zurück – und mahnt

Von: Ulla Heyne

Harmonie bei der Generalversammlung: Die knapp zwei Dutzend der mehr als 4 000 Genossenschaftsmitglieder treffen alle Entscheidungen einstimmig. © Heyne

Steigende Anmeldezahlen, geordnete Finanzlage und die eigene Attraktivität weiter im Blick: Das waren einige Themen der Eichenschul-Genossenschaftsversammlung in Scheeßel.

Scheeßel – Ein bei der Wiederwahl zunächst vergessenes Aufsichtsratsmitglied, eine Wahlkarte, die bei der Abstimmung unter den Tisch fällt – angesichts dieser kleinen „Momente“ der diesjährigen Genossenschaftsversammlung der Eichenschule lässt sich die Aussage des Schulleiters Christian Birnbaums „alles in geordneten Bahnen, keine Aufreger“ nur bejahen.

Die Zeiten, wo erhitzte Personaldebatten und andere thematisch brisante Entscheidungen die Genossen in Scharen in die Jahreshauptversammlung getrieben hatten, scheinen vorerst vorbei. Das hat Vor- und Nachteile, bringt der seit einigen Jahren trotz Pandemie gewohnt ruhige Kurs doch Sicherheit für Schüler, Eltern und Lehrkörper – aber eben nur 21 von insgesamt mehr als 4 000 Genossen am Dienstagabend in die Eichenschule.

Dabei bargen die Berichte von Schulleiter Christian Birnbaum, Geschäftsführer Stephan Anders und Vorstandsvorsitzendem Jürgen Lange trotz des Mangels an „Aufregern“, durchaus Bemerkenswertes: Ein auch im Auge der Pandemie durchweg in Präsenz abgehaltenes Schuljahr, zwar die Absage von „Jugend trainiert für Olympia“, Weihnachtskonzert und Sprötzefahrt, dafür jedoch die Rückkehr des Theaterfrühlings und zahlreiche Aktivitäten zum 75. Bestehen des Gymnasiums in freier Trägerschaft mit Ausstellung, Chronik, Markt der Möglichkeiten und Schulkonzert. Keine schlechte Bilanz.

Das gilt ebenso für Finanzen und Schülerzahlen: Nach einer „Delle“ mit Anmeldungen erstmals in der Geschichte der Eichenschule unter 100 Fünftklässlern in spe sei man im aktuellen Jahrgang wieder über der magischen Marke und habe sogar noch Bewerber abgelehnt, „und das, obwohl die Anzahl der Schüler generell deutlich zurückgeht“, so Birnbaum. So blieb auch der Konkurrenzdruck durch Mitbewerber wie Ratsgymnasium, KGS Sittensen und Gymnasium Sottrum nicht unerwähnt: „Bei den umliegenden Schulen werden in Zukunft immense Summen investiert – wir müssen sehen, dass wir weiter attraktiv bleiben“, mahnte auch Lange. Alle drei kritisierten die langjährige Untätigkeit der Politik, bei der Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft Planungssicherheit zu schaffen; man habe zwischenzeitlich sogar erwogen, sich einer Klage anzuschließen.

Die erst im Nachhinein erfolgenden Finanzbescheide ließen kaum Planungsspielraum, monierte auch Anders: „Die Planung im Frühjahr steht zwar nicht auf tönernen Füßen, aber wir müssen vorsichtig kalkulieren – wir brauchen endlich verlässliche Zahlen.“

Birnbaum verdeutlichte mögliche Konsequenzen: „Unser Status ‚Schule für alle‘ steht auf dem Spiel.“ Aus diesem Teufelskreis gelte es, Auswege zu finden: „Eine moderate Erhöhung des Schulgeldes lässt sich nur durch höhere Zuschüsse des Landkreises und der Gemeinde abwenden“, pflichtete Lange bei. Die momentan gute Liquiditätslage, die sogar eine Sondertilgung von 250 000 Euro für das Mehrzweckgebäude ermöglichte, hänge mit den geringen Investitionen im vergangenen Jahr zusammen. Ins Gewicht fielen nur die Erneuerung des Dachstuhls in Höhe von 400 000 Euro, der Einbau von Luftfiltern sowie die Anschaffung von Experimentiersätzen für die Naturwissenschaften. So bescheinigten auch die Prüfer vom Genossenschaftsverband eine „geordnete Finanz- und angemessene Ertragslage“, die Zahlungsfähigkeit sei gegeben.

Geordnet und einstimmig verlief auch die Wieder- und Neubesetzung der freien Posten für den nächsten Drei-Jahres-Turnus: Wiedergewählt wurden Vorstandsmitglied Hartwig Meyer und Aufsichtsratsmitglied Dirk Mittelstädt. Für den aus dem Vorstand ausgeschiedenen Jürgen Lange wurde Marsha Weseloh; im Aufsichtsrat rückten für Wolfgang Harling, Reinhard Trau und Petra Hoppenstedt, Knut Nagel, Franziska Kettenburg und Lehrer Nils Köhler nach.

Auch hier zeigt sich die große Verbundenheit ehemaliger Schüler: Die gebürtige Sottrumerin Weseloh und die Unterstedterin Kettenburg hatten seit ihrer eigenen Schulzeit mit Abi 2004 und 2008 Verbindung zu „ihrer“ Eichenschule gehalten.