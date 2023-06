Eichenschüler erhalten Auszeichnungen für Online-Magazin

Von: Judith Tausendfreund

Marika Münkel (v.l.), Esther Vollmer-Eicken, Paula und Tim Holste, Lucas Rehmke-Demagny und Christian Birnbaum präsentieren stolz ihre Urkunden. © Tausendfreund

Der Schülerzeitungsblog „ES Magazin“ kommt richtig gut an. Gleich zwei Preise gab‘s beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder 2022/2023. Gelobt wurde vor allem das Engagement für die Demokratie, aber auch die Professionalität des Blogs.

Scheeßel – Die journalistische Karriere von Marika Münkel (17) und Paula Holste (17), beides Schülerinnen der Eichenschule in Scheeßel, begann mit einem Wahlpflichtkurs Journalismus. „Wir haben nach dem Kurs freiwillig weiter gemacht“, erklärt Holste. Das hat sich gelohnt: Ihr „Weitermachen“ hat die beiden bis nach Berlin ins Kanzleramt, in den Bundesrat und sogar in eine Sprechstunde mit Olaf Scholz gebracht.

Denn die zwei Schülerinnen der elften Klasse sind Chefredakteurinnen der Online-Schülerzeitung der Eichenschule, das „ES Magazin“. Der Blog wurde 2019 gegründet und seitdem weiterentwickelt. Schon in 2022 gab es den Sonderpreis „Schule und Medien“ für die Arbeit, diesmal erreichen die Macher mit ihrer Publikation beim „Schülerzeitungswettbewerb der Länder 2022/2023“ gleich zwei Sonderpreise. Sie erhielten den Schülerzeitungspreis „Europa“ von der Vertretung der Europäischen Kommission und als zweiten Preis einen Sonderpreis der AOK für ihre im Adventskalender veröffentlichte Reihe „#Mental Health Matters“.

Paula Holste (links) und Marika Münkel konnten Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich kennenlernen. © Bergmann

Drei Tage in Berlin

Drei Tage Aufenthalt in Berlin waren mit der Preisverleihung verbunden und die waren ebenso spannend wie die eigentliche Feier.„Natürlich waren wir aufgeregt“, sagt Münkel hinterher. „Am Montag war der erste offizielle Punkt der Besuch beim Kanzler Olaf Scholz.“ Es sei schon überwältigend gewesen, einmal ganz persönliche Fragen an ihn zu stellen, ergänzt Holste. Allerdings waren die beiden nicht alleine, andere Schüler durften auch Fragen stellen. An die 70 Antworten gab der Kanzler, unter anderem erklärte er den Schülern, warum er eigentlich Kanzler geworden ist. „Man konnte sich melden, aber nicht alle sind dran gekommen, wir sind leider auch nicht dazu gekommen, unsere Fragen zu stellen“, so Münkel. Dennoch war das Ganze interessant: „Eine solche Chance, so nah an ihm dran zu sein und ein Foto mit ihm zu machen, die bekommt man so schnell nicht wieder.“ Beeindruckend fand sie die Ehrlichkeit von Scholz. So sei es zum Beispiel um den Klimaschutz gegangen. „Da er ein gepanzertes Auto fahre und jede Woche woanders hinfliege, sei sein Leben nicht sehr klimafreundlich hat er ganz offen erzählt“, fasst die Schülerin ihre Eindrücke zusammen.

Nach einer Fotorunde ging es dann zu einer Führung durch das Kanzleramt, auch ein Blick in den Kabinettssaal war erlaubt. Am zweiten Tag fand der Schülerzeitungskongress in der Friedrich-Ebert-Stiftung statt. Verschiedene Workshops wurden geboten. Als Oberthema war „Klimaschutz und Jugend“ gewählt worden. Die Schüler der Eichenschule besuchten einen Workshop der Vertretung der Europäischen Kommission. Diese lobt einen der beiden Sonderpreise, die die Nachwuchsjournalisten erhalten haben, aus.

Anregende Gespräche mit Kollegen

„Spannend war auch ein Gespräch mit der Chefredakteurin von Table Media“, beschreibt Münkel ein weiteres Erlebnis. Das digitale Verlagshaus betreibt eine Onlinezeitung. „Wir haben erfahren, wie dort gearbeitet wird, zum Beispiel, wenn aufgrund einer Krise unter großem Zeitdruck berichtet werden muss“, so die Schülerin. Beispielsweise habe die Redaktion anlässlich der Ukraine-Krise in einer Tag- und in einer Nachtschicht gearbeitet.

Am folgenden Tag war es dann endlich soweit: Die Preisverleihung stand an. Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland und ehemaliger Journalist, würdigte die Preisträger: „Der Schülerzeitungsblog ,Europa aktuell‘ der Eichenschule ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie junge Journalistinnen und Journalisten einfühlsam, zielgruppengerecht und vielfältig über das Thema Europa schreiben können“. Vor allem die beiden 15-jährigen Schüler Tim Holste und Lucas Rehmke-Demagny kümmern sich um das Thema. Sie waren zwar in Berlin nicht dabei, sind aber in einer Europa-AG der Schule aktiv und hatten die Idee, den ES-Blog mit „Fun Facts für EUch“ zu ergänzen. „Es geht darum, Europa aus einer anderen Perspektive zu zeigen“, so Tim Holste.

Den zweiten Preis erhielten die kreativen Redakteure für ihre im Adventskalender veröffentlichte Reihe „#Mental Health Matters“. Hierfür hatten die Medienmacher ihren News-Blog in der Vorweihnachtszeit kurzerhand zum Adventskalender umgewidmet. Reflektiert wurden auch durchaus kritische Fragestellungen. „Kann ich die Augen vor Krisensituationen verschließen, wenn dies meiner mentalen Gesundheit schadet?“ und „Wie tabuisiert sind mentale Probleme in Deutschland, verglichen mit anderen Ländern?“ – diese und andere Themen wurden erarbeitet. Lob erhielten die Schüler vor allem ob der Professionalität des Blogs und ihrem Engagement für die Demokratie. Wer sich persönlich überzeugen möchte, findet die Seite unter www.eichenschule.news.