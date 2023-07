Mehr Vitalität für die Scheeßeler Eiche

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Die Pflegemaßnahmen in Scheeßel dauern einige Stunden an. Notwendig ist ein professionelles Fahrzeug, auch die Verkehrsteilnehmer müssen sich etwas gedulden. © Tausendfreund

Die Mühleneiche ist ein Schmuckstück, welches gepflegt werden will. Damit der 500 Jahre alte Baum weiter wachsen kann, wird er jetzt mit einigen Pflegemaßnahmen unterstützt.

Scheeßel – Die Zahlen sind beeindruckend: An die 500 Jahre alt, eine Höhe von 22 Meter und eine Breite von 6,50 Meter. Dieses Format beschreibt einen Baum. Die Rede ist von der Scheeßeler Mühleneiche. Der Baum ist wahrlich imposant und beeindruckend alt. Ganz aktuell wird er – in enger Absprache mit der Gemeinde Scheeßel, den Besitzern der Mühle, der Familie Müller-Scheeßel, dem Landkreis Rotenburg, dem Nabu und dem BUND – eingekürzt. Vor Ort dabei ist auch Franziska Lehmen, sie ist vom Institut für Ökologie und Naturschutz Niedersachsen GmbH (IfÖNN). Gemeinsam mit Sandra Enke vom Naturschutzamt des Landkreises und Pedro Müller von der Gemeinde Scheeßel, Fachbereich Bau und Planung, beobachtet sie die Maßnahme. Alle drei sind vor Ort, um sicherzustellen, dass auch alles seinen geplanten Gang geht – schließlich ist der Baum ein Naturdenkmal.

„Wir stellen den Landesartenschutz sicher“, erklärt Lehmann ihre Aufgabe. Sie hat überprüft, ob beispielsweise Nester von Vögeln durch die Pflegemaßnahme gefährdet sind. Auch wurde geprüft, ob es in Spalten und Höhlen, die die mächtige Baumkrone enthält, Fledermäuse gibt. „Das war jetzt nicht der Fall“, so die Fachfrau. Dementsprechend konnten die Maßnahmen wie geplant durchgeführt werden. Andernfalls hätten die Baumpfleger diese Stellen beim Schneiden aussparen müssen. Für Lehmann, die oft gefragt wird, wenn es darum geht, Artenschutzgutachten zu erstellen, ist die heutige Aufgabe zwar Routine. „Dennoch ist das Ausmaß des Baumes beeindruckend“, sagt sie.

Standsicherheit ist nicht mehr optimal

Vor gut einem Jahr war ein Baumgutachter vor Ort. Der stellte fest, dass die Standsicherheit der Eiche, die auch als kulturhistorisches Relikt, Zeitzeuge und Habitatbaum eingeschätzt wird, nicht mehr optimal ist. Daher wird nun die Höhe etwas angepasst. Auch wird Totholz entfernt, um die Regenerationsfähigkeit zu fördern. Auch ein Pilzbefall wurde 2022 festgestellt – die Pflege des Baumes soll diesem nun helfen, wieder fitter zu werden. „Die Maßnahmen erfolgen jetzt in der Saftphase und Wachstumszeit, damit der Baum gut darauf reagieren kann“, berichtet Sandra Enke. Im kommenden Jahr soll er dann wieder besser austreiben.

Die Gemeinde Scheeßel ist gemeinsam mit der Familie Müller-Scheeßel Eigentümerin der Mühleneiche. Ursprünglich gehörte der Baum der Familie, allerdings ist der Stamm auf ein gemeindeeigenes Grundstück gewachsen. Gleich zwei Grundstücke, die sich neben dem Baum befinden, gehören der Gemeinde. Durch das so gewachsene Ensemble entsteht ein gewisses Mitspracherecht der Gemeinde mit Blick auf solche und weitere Pflegemaßnahmen. „Alle Schritte geschehen aber ohnehin in enger Absprache mit dem Naturschutz und der Familie Müller-Scheeßel“, betont Pedro Müller. In diesem Jahr soll es nicht bei den immer mal wieder durchgeführten Pflegemaßnahmen bleiben. Die Gemeinde wird zusätzlich den Gehweg rund um die Eiche ändern. „Das anfallende Regenwasser soll besser versickern“, so Müller. So werden künftig die Wurzeln des Baumes besser versorgt. Die Nährstoffversorgung wird optimiert. Hierzu wird ein wasserdurchlässiges Betonsteinpflaster verlegt. Die heute vorgenommenen Pflegearbeiten sind absehbar an einem Tag umzusetzen, danach können dann die Pflasterarbeiten vorgenommen werden. Die Kosten für diese Maßnahme werden von der Gemeinde, aber auch vom Landkreis getragen. „Die Maßnahmen entsprechen alle den Empfehlungen des Baumgutachters“, so Müller.

Regelmäßige Pflegemaßnahmen

Auch an den anderen Naturdenkmälern gibt es Pflegemaßnahmen, die immer wieder durchgeführt werden. Etwa die Stiel-Eiche bei Brockel, die Abbendorfer Eiche, die Stiel-Eiche in Granstedt und die alte Stiel-Eiche in Zeven wurden schon besucht und auf Vordermann gebracht. Aktuell gibt es 125 ausgewiesene Naturdenkmäler im Landkreis, 99 davon sind Einzeldenkmäler wie etwa Bäume, Findlinge oder Landschaften. 26 sind Alleen und Baumreihen.

Die Pflege der Schmuckstücke kostet jährlich an die 30 000 Euro, die der Landkreis aufbringt. Die Scheeßeler Mühle sieht indes nicht nur beeindruckend aus – sie ist ein Teil der Geschichte des Beekeorts. Etwa 1507 wurde sie gepflanzt und war damals ursprünglich sogar Teil einer ganzen Baumreihe. Die wiederum sorgte für die Befestigung des Damms. Dennoch ist die Mühleneiche nicht der älteste Baum der Gemeinde. Noch älter ist die Gerichtslinde, die auf dem Kirchenvorplatz steht. Schon seit etwa 600 Jahren sorgt sie im Zentrum des altehrwürdigen Kirchplatzes für ein atmosphärisches Ambiente.