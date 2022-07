Ehrenkammer in der St.-Lucas-Kirche: Eine vergessene Erinnerung

Von: Ulla Heyne

Claus-Dieter Winkelmann kennt die Familiengeschichten der in der Ehrenkammer erwähnten Kriegstoten. © hey

Die Ehrenkammer in der Scheeßeler St.-Lucas- Kirche erinnert mit in Stein gemeißelten Namen an die Kriegsopfer. Doch ist sie heute nicht mehr allen bekannt.

Scheeßel – Heute kommen nur noch wenige Menschen durch den Hintereingang in die St.-Lucas- Kirche. Dort, wo hunderte von Namen in Sütterlinschrift buchstäblich in Stein gemeißelt sind, werden heute Stehtische und andere Utensilien abgestellt; beim Volkstrauertag werden hier die Kränze vor der Niederlegung aufbewahrt. Einmal im Jahr machen die Kinder der Kinderkathedrale hier erste Station, singen ein Lied, bevor es weitergeht. Was kaum jemand beachtet: Seit sieben Jahrzehnten erinnert der zirka 15 Quadratmeter große Raum links neben dem Haupteingang an die „gefallenen Brüder des Kirchspiels Scheeßel“: Die sogenannte Ehrenkammer wurde am 11. Mai 1952 eingeweiht.

Recherchiert hat dies Claus-Dieter Winkelmann, dessen Engagement im Kirchenkreis sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckt. Die meisten Familien derer, die im Zweiten Weltkrieg Angehörige verloren haben, sind dem Pensionär bekannt. Entweder aus Erzählungen oder er kennt die Kinder der Gefallenen noch persönlich aus der Schulzeit. „Einige leben noch.“ Wenn er den Blick über die mehr als 400 Namen gleiten lässt, fallen ihm Schicksale ein: „Adolf Mahnken, der war Tischlermeister bei Johnny Meyer, seine Frau Elfriede eine geborene Fehland, sie hat später einen Witwer geheiratet.“ Eine Geschichte von vielen.

Sein „Archivarsgen“ hat der ehemalige Sparkassenbetriebswirt genauso von der Mutter geerbt, wie die zahlreichen auf Papier gebannten Relikte, die an vergangene Zeiten erinnern. Wie zum Beispiel die Gemeindebriefe der St.-Lucas-Gemeinde, aus denen die Anfänge der Ehrenkammer hervorgehen. Die Anregung kam aus den Reihen des Kirchenvorstands, der gemeinsam mit den Pastoren die Idee anschob, ein Ehrenmal für die im Krieg gefallenen Söhne des Orts zu errichten. 10 000 Deutsche Mark sollte die Ehrenkammer kosten. „Heute wären das um die 25 000 bis 30 000 Euro“, schätzt Winkelmann. Nicht eben wenig für die Mitglieder einer Kirchengemeinde, für die nur wenige Jahre nach dem Krieg der Wiederaufbau im Vordergrund stand. Zwei Jahre sollte es dauern, bis das Geld im Rahmen eines freiwilligen Gemeindebeitrags aufgebracht und alle Namen der im Krieg gefallenen Männer in den Sandstein gemeißelt waren, aufgelistet nach Orten. Aufgeführt sind auch Geflüchtete aus den sogenannten „Ostgebieten“: aus Westpreußen, Ostpreußen, Schlesien oder dem Sudetenland.

Erinnerungen, die Geschichte greifbar machen

Alle Namen sind auch im Internet zu finden, auf der Seite eines Denkmalprojekts: Die von ehrenamtlich tätigen Ahnenforschern gepflegte Website hat sich zum Ziel gesetzt, „die Gefallenen der Kriege, die Vermissten und andere Kriegsopfer zu ehren und gleichzeitig die auf den vielerorts zu findenden Krieger- und Gefallenendenkmälern angebrachten Inschriften zu erhalten, zu archivieren und der Allgemeinheit, besonders den Ahnenforschern, zugänglich zu machen“, wie es auf www.denkmalprojekt.org heißt. Dort kann jeder, wie Winkelmann erläutert, auch selbst Einträge vornehmen. „Die werden allerdings noch überprüft.“

Auch er selbst hat sich der Heimatforschung verschrieben. So hat der 73-Jährige meist mehrere Vorhaben gleichzeitig in Arbeit; „das füllt eine ganze Tischtennisplatte“, sagt er schmunzelnd. Ganz „obenauf“ liegt eine Kfz-Steuerkarte des 1937 vom Vater, einem Fuhrunternehmer, gekauften Lloyd 400. „Den Lkw musste er mit in den Krieg nehmen, dazu wurde er verpflichtet“, berichtet der Sohn. „So etwas kann heute ja niemand mehr wissen.“ Es sind Erinnerungen wie diese, die Geschichte greifbar machen anhand historischer Dokumente. Bei Winkelmann füllen sie den gesamten Bodenraum, allein 30 Jahre Archiv der Rotenburger Kreiszeitung, mehrere Ordner zum Hurricane oder zum Autohaus Holst, die er 2013 zum 50-jährigen Jubiläum sichtete.

Heute digitalisiert er vieles, um es zu erhalten, darunter echte Schätze. Etwa das Faltblatt von 1945 mit einer Vokabelliste Deutsch-Englisch inklusive einer „Aussprache“-Spalte, die den Umgang mit den englischen Besatzern erleichtern sollte. „Der Kauf für zehn Pfennig war damals übrigens Pflicht.“ Wenn er seine Mitmenschen an die Vergangenheit erinnert, dann immer mit konkretem Bezug: „Das muss auch eine Relevanz für die Menschen haben.“