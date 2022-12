Beschlossene Sache: Ehrenamtliche in Scheeßel bekommen mehr Geld

+ © wARNECKE Nach Jahren der Stagnation erhöht der Rat Scheeßel die Aufwandsentschädigungen – für die Mitglieder selbst wie auch für andere Ehrenamtliche, de sich im Namen der Gemeinde engagieren. © wARNECKE

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lars Warnecke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wann immer sich Politiker selbst die Aufwandsentschädigungen erhöhen wollen, wird der Steuerzahler aufmerksam. In Scheeßel soll es ab 2023 zu einer leichten Steigerung der Bezüge kommen - auch für andere ehrenamtliche Funktionsträger.

Scheeßel – Ratsvorlagen lesen, sich auf Sitzungen vorbereiten, Gespräche mit den Bürgern und Fraktionskollegen führen: Die Arbeit als Ratsmitglied kann durchaus zeitraubend sein. Ab 2023 werden die Scheeßeler Mandatsträger dafür eine höhere Aufwandsentschädigung erhalten – und nicht nur die. Einstimmig, bei einer Enthaltung, haben die Politiker in der jüngsten Sitzung eine überarbeitete gemeindliche Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall-, Kinderbetreuungs- und Auslageentschädigung für Ratsfrauen und Ratsherren und ehrenamtlich tätige Personen beschlossen. Das war auch so zu erwarten, immerhin geht die Änderung auf einen gemeinsamen Antrag aller im Rat vertretenden Fraktionen und Gruppen zurück.

Angehoben werden die monetären Sätze, die sich an der jüngsten Inflationsentwicklung orientieren, um jeweils 15 Prozent – nachdem die Satzung seit 2014 nicht mehr angefasst worden war. Dadurch, so hat es die Verwaltung ausgerechnet, ergibt sich ein jährlicher Mehraufwand von rund 13 900 Euro. Demnach erhalten die Ratsmitglieder als Aufwandsentschädigung zukünftig 82 Euro pro Monat (plus einem Sitzungsgeld in Höhe von 28 Euro), der Gemeindebrandmeister 240 Euro und die Gleichstellungsbeauftragte 393 Euro, um nur einige der in der Satzung aufgelisteten Posten zu nennen.

Worüber Steffen Peters, Ortsbrandmeister in Westervesede, stolperte: Während aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule besuchen, eine Entschädigung in Höhe von 69 Euro je angefangenen Tag erhalten sollen – einheitlich und unabhängig von ihrem tatsächlichen Verdienstausfall –, bekämen Ratsmitglieder einen Betrag von bis zu 110 Euro ausgezahlt. „Was macht den Tag eines Ratsmitgliedes so viel wertvoller als den eines Feuerwehrmannes?“, wollte Peters in der Einwohnerfragestunde wissen.

Wir sind der Meinung, dass wir die Aufwandsentschädigung für unsere Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte nochmal anpassen sollten.

Das, erklärte Verwaltungsmann Stefan Behrens, sei wohl missverständlich rübergekommen: „Das Tagegeld, das wir den Feuerwehrkameraden zur Erstattung auszahlen, zahlen wir unabhängig davon, ob der Arbeitgeber Lohn abzieht oder nicht.“ Sollte der Chef die Lohnzahlung bei der Gemeinde geltend machen, bekomme er dies zusätzlich in voller Höhe erstattet. „Diesen Schritt gehen aber nur ganz wenige Betriebe“, erklärte Behrens. „Wir sind froh darüber, dass die meisten zur Feuerwehr stehen – die Kameraden während der Arbeitszeit also freigestellt werden und nicht nur zu Einsätzen dürfen, sondern eben auch an Lehrgängen teilnehmen können.“

Quasi auf den letzten Drücker brachte Ratsherr Knut Nagel (Die Freien für Scheeßel) noch einen Antrag seiner Gruppe ein. „Wir sind der Meinung, dass wir die Aufwandsentschädigung für unsere Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte nochmal anpassen sollten.“ Eben die hätten einen Erziehungsauftrag, würden damit durchaus einer verantwortungsvollen Aufgabe nachgehen. „Monatlich 20 Euro sind viel zu wenig, wir beantragen, die beiden Punkte auf 35 Euro anzuheben.“

Dazu Horst Knobel (CDU): „Ich habe nichts gegen eine solche Beitragserhöhung – nur hätte von der Gruppe schon früher etwas kommen sollen und nicht erst in dieser Sitzung.“ So sei die Satzung doch schon im Finanz- und im Verwaltungsausschuss ausgiebig behandelt worden. Nagel begründete die Kurzfristigkeit damit, dass gewisse Informationen eben noch dazugekommen seien – in diesem Fall der Vergleich, wie andere Gemeinden ihre Kinder- und Jugendwarte auszahlen würden.

„Bei den paar Euro sollten wir jetzt nicht sagen, wir nicken das ganze Ding nicht ab – für die Feuerwehr ist es uns das wert, also können wir dem Antrag beipflichten“, erklärte Wolfgang Bassen (CDU) abschließend.