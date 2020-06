Ehemalige spendet für die Beeke-Löwen

Scheeßel – Spendenübergaben waren für die „Beeke-Löwen“-Begründer Ilse-Marie und Thomas Voß in den vergangenen Jahren nicht gerade eine Seltenheit – ganz im Gegensatz zu den vergangenen Wochen. Umso mehr freuten sich die Scheeßeler Unterstützer des Kinder- und Jugendhospizes „Löwenherz“ in Syke, als sie einen Anruf von einer alten Bekannten bekamen. Pia Schiemann, ehemalige Schülerin der Beekeschule, in der Ilse-Marie Voß lange Jahre im Sekretariat tätig war, ist quasi mit den Anfängen des Engagements für todkranke Kinder und ihre Familien aufgewachsen.

Als die 28-jährige Kundenberaterin einer Krankenkasse in ihrem Nebenberuf, dem Vertrieb biologischer Putzmittel, Kosmetika und Tiernahrung, in einem Vertriebs-Wettbewerb anlässlich des 25-jährigen Unternehmensbestehens eine Prämie von 500 Euro für einen guten Zweck erzielte, war ihr sofort klar, dass diese an Löwenherz gehen sollte: „An der Beeke-schule war das immer präsent“, so die ehemalige Schulsprecherin. Auch ihre Kundinnen, denen sie bei ihren Vertriebspartys im Wettbewerbszentrum von ihrem Vorhaben erzählte, seien Feuer und Flamme gewesen. „Vielleicht haben sie manchmal auch etwas mehr gekauft, weil sie wussten, was sie damit unterstützen.“ Auch durch ihre Arbeit im Gesundheitssektor weiß die Jeersdorferin, wie wichtig Finanzspritzen für die Hospizaufenthalte sind: „Die Krankenkassen übernehmen nur einen kleinen Teil der Kosten.“

So gern das Ehepaar Voß seinen Mitstreitern von der großzügigen Zuwendung berichten würde – momentan ist dies nur im monatlichen Rundschreiben möglich, die Treffen sind vorerst auf Eis gelegt. Genau wie sämtliche Aktivitäten, die sonst den Terminplan gefüllt hatten: der Kinderfasching in Wohlsdorf mit Löwentanz war ebenso betroffen wie die dortige Kleiderbörse, die Tombola beim Beekeschul-Flohmarkt, das Beekelöwen-Café beim Yamaha-Day und der Schnitzelrun eines Motorradclubs in Kirchlinteln. Und auch, wenn derzeit in der Waschmaschine Schlafsäcke vom letzten Hurricane auf Vordermann gebracht werden – auch die Abgabe recycelter Hinterlassenschaften wie Stühle oder Zelte muss dieses Jahr ruhen. Das heißt jedoch nicht, dass es nichts zu tun gäbe: Die insgesamt 32 Spendendosen zwischen Tostedt und Verden müssen weiter betreut werden, ebenso die drei Bücherboxen in Scheeßel und Fintel. Und auch der Keller des Ehepaares, gegen Ende des Jahres fast leer, ist jetzt wieder gut gefüllt mit gespendeten Tombola-Gewinnen, die gesichtet werden wollen.

Auf offizielle Informationen, wann und wie es mit der Betreuung von Info-Ständen für die ehrenamtlichen Helfer weitergehen kann, warten die Ehrenamtler von der Beeke noch: „Wir müssen auf das Konzept warten, stehen aber in den Startlöchern“, fasst Thomas Voß es zusammen. In Syke werde derweil unter Hochdruck gearbeitet. Seine Frau findet: „Entschleunigung ist eigentlich ganz gut, aber es darf auch gern bald weitergehen!“ hey