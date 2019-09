Edler Wein und Jazz unter alten Eichen

Hunderte Besucher beim 19. Weinfest der Scheeßeler Lions

+ Das Weinfest der Lions ist längst zur beliebten Tradition geworden. Foto: Ujen

Scheeßel - Von Hannes Ujen . Das Weinfest der Scheeßeler Lions am ersten Sonntag im September hat sich längst als fester und beliebter Bestandteil im Scheeßeler Veranstaltungskalender etabliert. So war es auch jetzt wieder, als geschätzte 400 Besucher zur 19. Auflage auf das Meyerhofgelände kamen, um Wein und Musik unter alten Eichen zu genießen. „Es ist einfach super, was für einen tollen Job unser eingespieltes Team macht“, stellte Jan Gerlach, Präsident des Lions Club Scheeßel, erfreut fest. „Ob Planung, Organisation, Aufbau, liebevolle Gestaltung und Dekoration sowie bester Service – alles läuft wie am Schnürchen.“ Kredenzt von den Damen und Herren der Lions und deren Nachwuchs genossen die Gäste Riesling, Scheurebe und Rosé aus der Pfalz, fränkischen Silvaner sowie Chardonnay und Merlot aus Italien. Dazu gab es Zwiebelkuchen und Schmalzbrot, Kaffee und Kuchen im Meyerhof sowie Bier und Kaltgetränke am Schankwagen.