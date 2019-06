Mal eben kurz die Welt retten

Scheeßel – Bunte Pillen, das Ringen um Sekunden und ein Konto bei der Zeitsparkasse: All dies spielte auf der Bühne des Theatersaals eine ebenso entscheidende Rolle wie das Stundenglas von Meisterin Hora, der Rat ihrer Helferin Kassiopeia und die Weisheiten von Beppo. Spätestens beim Namen des Straßenkehrers aus Leidenschaft dürfte klar sein: die Sechstklässler der Theater-AG der Eichenschule unter Leitung von Volkmar Bendukat brachten Michael Endes modernes Märchen „Momo“ auf die Bühne.

Und das hatte es in sich – nicht nur, weil eine Darstellerin krankheitsbedingt kurzfristig ausfiel und durch Victoria Uelschen ersetzt werden musste; eine echte Meisterleistung, die die Darstellerin von nunmehr drei Rollen bravourös meisterte. Eine weitere Herausforderung hatte für Bendukat darin bestanden, das viele hundert Seiten starke Original auf eine Stunde Spielzeit einzudampfen. Klar, dass die Straffung der Handlung mit einem gewissen Verlust der Magie der langsamen Erzählung einherging. Geht es in dem Stück doch ausgerechnet um Zeit: die Zeit füreinander, um Tugenden wie Einander zuhören, Menschlichkeit und Empathie. All dies verkörpert das Findelkind Momo (äußerst präsent dargestellt von Merret Lawrenz) in der kleinen heilen Welt eines italienischen Dorfes, wo der Klönschnack genauso zum nicht eben wohlhabenden, aber lebenswerten Alltag dazu gehört wie die Wortgefechte der beiden Streithähne Nino und Nicola (herrlich umgesetzt von Clara Winterhalter und Ewa Gronemeyer).

Friseur Fusi ist der Erste, der der „Zeitsparkasse“ der grauen Herren auf den Leim geht. Die blinde Antonia spürt, dass da etwas im Busche ist. Momo selbst – als Kind gefeit gegen den Zeitsparwillen, von dem sich die grauen Herren ernähren – soll durch die Puppen „Bibbi Girl und Babbi Girl“ die Personifizierung des seelenlosen Konsums, gefügig gemacht werden. Der Auftritt von Victoria Uelschen und Lin Khabil mit zackigen Bewegungen im grotesken Tanz und dem Schlachtruf „Mehr Kleider“ sorgt verdient für Lacher. Überhaupt kommt der gar nicht so leichte Stoff bei den überaus textsicheren Sechstklässlern leichtfüßig und mit erstaunlicher Intensität daher. In einer der Schlüsselszenen wirft Momo die Pillen, Sinnbild der eingesparten Zeit und Lebensqualität, von der die grauen Herren sich ernähren, ins Publikum. Eine starke Szene, die die Zuschauer in der ersten Reihe zu potenziellen Akteuren macht. Werden sie die nächste Generation derer sein, von deren Zeit sich die gesichtslosen grauen Herren ernähren? Wohl kaum – die Ferien nahen, da ist Entschleunigung angesagt. Gott sei Dank – nicht nur für die 15 Unterstufenschüler, die sich eine Pause nach so einer Inszenierung mehr als verdient haben. hey