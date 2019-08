60 Minuten: Campingplatz in Scheeßel bietet Gastfreundschaft pur

Ein umzäuntes, fast urwaldartiges Waldstück am Helvesieker Weg direkt neben dem Wanderweg zum Wümmestrand. Wäre da nicht das etwas altertümliche Schild mit den weißen Lettern „Campingplatz“, so würde hier wohl kaum jemand eine Unterkunft für Zelter und Wohnmobilisten vermuten. Von denen fehlt an diesem Abend, es ist kurz vor 18 Uhr, allerdings auch jede Spur. Ein verstohlener Blick auf die zwischen den Tannen und Blumenkübeln versteckten Stellplätze, ein Huhn schaut aus einem Gehege um die Ecke.

Scheeßel - „Sie hätten letzte Woche mal kommen sollen“, meint eine Frau mittleren Alters, die sich gerade angeschickt hatte, den Fußweg von den Tannennadeln zu befreien, die der Dürre zum Opfer gefallen sind. Angelika Wilken kommt näher. Eigentlich hat sie keine Zeit – „die Nadeln ...“ Schon bald sitzt man gemeinsam auf der Mauer, wenig später auf der Terrasse, die ihr Büro ist. Ehemann Erich braut frischen Kaffee – diese Gastfreundschaft wird jedem hier zuteil, der den versteckt liegenden, ursprünglichen und etwas nostalgischen Platz findet.

Das sind, wie die Wahl-Scheeßelerin erzählt, vor allem Individualtouristen: Wohnmobilisten auf dem Weg nach Skandinavien, Skandinavier auf dem Weg in den Urlaub in den Weinbergen, wo die Bestände aufgestockt werden, an den Wochenenden auch des Öfteren Gruppen von Flusswanderern. Diese kommen schon seit Wochen nicht mehr: Die Wümme führt zu wenig Wasser und darf nicht befahren werden. Gestern habe eine Gruppe von fünf Finnen hier Halt gemacht, davor vier Jugendliche von 14 bis 17 auf Schusters Rappen. „Denen haben wir erstmal Fahrräder geliehen, damit sie in den Ort fahren konnten, um sich etwas zu Essen zu besorgen.“

Wilken erzählt von den vielen netten Begegnungen – von der dänischen Großfamilie, die seit sechs Jahren immer für einige Tage komme und deren Tochter sie habe aufwachsen sehen, von den vielen Wiederholungstätern, die Postkarten schreiben würden. Wie der chinesische Student aus Norwegen, dem die Frau des Chinarestaurants mit Reis und Curry überraschte, oder das Paar, das sein Hochzeitsfoto sendete. „Sie bringen uns ihre Urlaubserlebnisse auf die Terrasse“, meint die gelernte Kindergärtnerin.

Während sie die Postkarten holt, die ihr zufriedene Besucher geschrieben haben, kommt doch noch ein Gast. Dieter Becker ist mit dem Motorrad unterwegs; 700 Kilometer aus dem Düsseldorfer Raum hat er heute zurückgelegt. „Eigentlich wollte ich noch weiter, aber ich hatte einfach keine Lust mehr“, meint der junge Mann mit den beiden Satteltaschen und dem Zelt im Gepäck. Also ran an die Raststätte. „Auf Google Maps war es der einzige Campingplatz, der mir von den Fotos her gut gefiel.“ Auch eine Übernachtung im Freien habe er erwogen. „Aber neulich hat mir allerdings einer nachts die Heringe rausgezogen, da musste ich mitten in der Nacht abbauen.“ Während Wilken ihm verschiedene Standplätze zeigt, erzählt er von abgeschnittenen Gepäckgurten, von geklauten Duschmarken: „Die hat der Platzwart einkassiert und mir hinterher nochmal 26 Euro berechnet.“ Seine Erfahrung: Je weiter der Campingplatz von einer Stadt entfernt, desto entspannter.

Die Frage nach dem Preis – das Budget für den Urlaub ist schmal, schon die Fähre nach Norwegen nicht gerade ein Schnäppchen – beantwortet Wilken mit Blick auf die rustikalen, aber blitzblanken Waschräume: „Sechs Euro – es ist hier, wie es ist.“ „Perfekt“, meint der Gast erfreut. Bevor er sich ans Aufschlagen der „Dackelgarage“ macht, bekommt auch er Bier, Schorle, Wasser oder Kaffee angeboten, schon bald fachsimpelt man über mögliche Routen. Flugs hat Wilken eine Norwegen-Karte zur Hand: „Uns haben schon so viele Leute davon vorgeschwärmt, da sind wir vor ein paar Jahren auch mit dem Womo hin.“ Kurz nach Pfingsten sei das gewesen. „Es hat nur geregnet“, mischt sich Ehemann Erich ein, „und nördlich von Bergen kam man nur im Gefolge eines Schneepflugs auf der Straße vorwärts.“

Das Ausbleiben der Kundschaft stört die beiden nicht – schließlich leitet Wilken, die den 1973 gegründeten Campingplatz im Jahr 2000 vom Vater übernommen hat, dessen Geschicke neben dem eigentlichen Beruf. „Das geht, zum Hurricane nehme ich mir allerdings drei Tage frei.“ Dann campieren hier hundert und mehr Besucher, „auch wegen der Tagestickets“, noch mehr muss sie abweisen. Das Gerücht, sie würde bald aufhören, dementiert sie energisch: „Wer setzt denn solchen Unsinn in die Welt?“

60 Minuten sind um. Die Campingplatz-Betreiberin aus Leidenschaft erhebt sich – sie muss zurück zu den Tannennadeln an der Straße. Ob heute noch Gäste kommen, während das Ehepaar das schöne Wetter und die Ruhe auf der Terrasse genießt oder noch einen Film sieht, bevor es zurück nach Hause fährt? Man weiß es nicht, und es spielt auch keine große Rolle. Die Telefonnummer steht an der Wand, eine Notiz lädt dazu ein, es sich gemütlich zu machen. Angelika Wilken: „Viele schlagen ihr Camp auf und schreiben uns einen Zettel, wo sie das Geld hinterlegt haben.“