Durchhaltevermögen mit „Moorhexe“ und Chips

Der Schneverdinger Helmut Goser stellt seine Bienenkörbe noch per Hand aus Roggenstroh und Rattan her.

Scheeßel - Eine Geigengruppe, deren Instrumente im Kunsthandwerkerhaus „Asyl“ bekommen, ein Ritter und ein Edelmann, die mit den selbst gebrauten Scheeßeler Bieren „Moorhexe“ und „Blonde Moorkönigin“ das Wetter schöntrinken und eine Meyerhofdiele, die die Open-Air-Bühne als Konzertsaal ersetzt: Die Scheeßeler zeigten am Sonntag Durchhaltevermögen und Improvisationstalent.

Vorsitzender Uwe Wahlers vom Heimatverein, der den Museumstag gemeinsam mit den Beekscheepers organisiert hatte, konnte sich an ähnliche Bedingungen seit den 70er-Jahren nicht erinnern. Trotz frischer sieben Grad sah er es trotz allem positiv: „Wir haben keine einzige wetterbedingte Absage bekommen.“

Und so konnten die Besucher allerlei altes Handwerk wie Salzsieden, Klöppeln oder Blaudruck bestaunen, selbst Springseile herstellen oder unter fachkundiger Anleitung mit der Sense mähen. Auch wenn die Besucherzahlen gering waren, gab es doch Grund genug, sich genau umzuschauen: Etwa beim Herstellen von Bienenkörben, zu dem die Schneverdinger Imker Ulrike und Helmut Goser allerlei Wissenswertes vermittelten. Ebenso wie Hubert Peters und Rolf Musick, die mit einem Wanderfalken und einem Steinadler gekommen waren.

Ebenfalls zum ersten Mal dabei: Die Jugendhilfe Wümmetal, die mit farbenfrohen Gemälden auf sich aufmerksam machte. „Viele wissen gar nicht, dass es uns gibt – das wollen wir ändern“, so Vertreterin Melanie Laarz. Ebenfalls ein Hingucker: Einige Schauspieler der Theatergruppe „Leporello“, die in voller Kostümierung für die Premiere ihres Stücks in einer knappen Woche am selben Ort warben.

Auf der Bühne im Meyerhof gaben sich unter anderem die Jagdhornbläser, der Männergesangsverein, das Duo „Vers(s)ammlung“, der Posaunenchor und die Heidjer Dörpsmuskanten ein Stelldichein. So mancher Zuschauer genoss die Vorträge bei einer Waffel oder Portion Knipp.

Auch kulinarisch fiel die Qual der Wahl schwer. Denn es gab es neben dem Kuchenbüfett und Butterkuchen auch selbst hergestellte Kartoffelchips und Zuckerwatte von den Pfadfindern.

