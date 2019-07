Mit dem Rad durch Wald und Flur

„Der Spaß und das gemeinsame Erleben müssen an erster Stelle stehen.“ – Da waren sich Ina Behrens aus Abbendorf, Rita Dittmer aus Westerholz, Sabine Lange aus Hetzwege und Anita Peters aus Borchel einig. Die vier Ortsvertrauensfrauen des Landfrauenvereins Rotenburg und Umgebung lagen mit ihrer Einschätzung goldrichtig, denn zu der jährlichen Dörfer-Radtour hatten sich sage und schreibe 190 Teilnehmerinnen angemeldet. Zum Glück ist das Areal des Schützenplatzes zwischen Hetzwege und Abbendorf groß genug, und so trafen nach und nach die Radlerinnen aus den einzelnen Ortschaften ein. Während etliche Räder per Auto mitgebracht wurden, hatten einige Gruppen schon eine längere Tour per Pedal hinter sich. „Die meisten haben aber zum Glück elektrische Unterstützung“, meinte Helga Kröger aus Westervesede, die sogar Radlerinnen aus Deepen dabei hatte.

Abbendorf/Hetzwege - Nach der Begrüßung durch Ina Behrens wurden zeitversetzt sechs Gruppen per Rad und eine Gruppe mit zwei Treckern plus Anhängern auf die 20 Kilometer lange Rundtour durch die vier Ortschaften geschickt – gut sichtbar durch Begleitschutz mit Warnwesten sowie an prekären Stellen unterwegs abgesichert durch die Ortsfeuerwehren. Während die eine Hälfte zunächst das Dörpshus in Abbendorf ansteuerte, wurde die andere Hälfte in Hetzwege von Ortsbürgermeister Reinhard Frick (CDU) erwartet. Die Organisatorinnen schafften es so, dass an den insgesamt fünf Stationen keine „Landfrauen-Staus“ entstanden und alle Gruppen die gleiche Aufmerksamkeit erhielten. Am Dörpshus in Abbendorf erfuhren die Damen vom Vorstandsteam um Ronald Willenbrock sowie Hans-Dieter und Nina Glock viel Wissenswertes über das 2017 eingeweihte Gebäude und den 60 Mitglieder zählenden Verein. Außerdem berichtete Imkerin Inge Willenbrock über ihre fünf Bienenvölker, die in Abbendorf und im Jeersdorfer Holz ihrer „wichtigen Aufgabe“ nachgehen. Auf dem Weg nach Borchel, das 1803 gegründet und einst an landlose Bauern vergeben wurde, fiel die Schönheit der weiten Landschaft auf, aber auch, dass die Häuser weit auseinander liegen. „Schön grün, und ab und zu ‘ne Maus, da kann man nicht mal eben zu Fuß zum Nachbarn rüber“, scherzte eine Landfrau.

Geschäftig ging es in Böhlings Hofkäserei zu: Der Familienbetrieb hält 70 Milchkühe und gehört dem Verband für handwerkliche Milchverarbeitung an. Das vielfältige Sortiment, das in der Region über Supermärkte und Hofläden vertrieben wird, wurde ausgiebig getestet. Für die wichtige Stärkung mit Kaffee und von den Landfrauen der Ortschaften gebackenem Kuchen waren in den Dorfgemeinschaftshäusern Borchel und Westerholz die Tische gedeckt und man ließ es sich in gemütlicher Runde schmecken.

Vor dem Friedhof in Westerholz erwartete Ortsbürgermeister Wolfgang Kirschstein (SPD) die Radlerinnen. Nach interessanten Infos über die Ortschaft geleitete er die Gruppen zum Waldfriedhof, wo Geschäftsführer Heino Dreyer viele Fragen zu der alternativen Bestattungsform inmitten eines natürlichen Mischwaldes beantwortete.

An der Hetzweger Schule erfuhren die Landfrauen von Reinhard Frick Wissenswertes über den Ort und ließen sich von Ines Meyer-Brunkhorst erklären, was es mit dem Verein „Hekiswidi“, der sich der Brauchtums- und Kulturpflege verschrieben hat, auf sich hat. Bis auf eine kleine Panne kamen alle Radlerinnen ohne weitere Zwischenfälle wohlbehalten wieder im Schützenhaus an und ließen sich brasilianische Grillspezialitäten und selbst gemachte Salate der Landfrauen aus Abbendorf und Hetzwege schmecken.

