Kreisschützenfest: Scheeßeler erfolgreich

Von: Judith Tausendfreund

Präsident Jürgen Dunecke (links) mit den Kreismajestäten und ihren jeweiligen Vize-Majestäten. © Verein

Nick Seedorf ist Kreisschützenkönig, Präsident Jürgen Dunecke führte durchs Fest. Für den im März gewählten Dunecke war es eine Premiere. Dirk Abeling, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins, erlebte hingegen nicht „sein“ erstes Kreisschützenfest.

Abbendorf/Hetzwege – Das erste Kreisschützenfest nach den Jahren der Pandemie war wohl von allen Beteiligten ein lange ersehntes Ereignis. Denn schon im vergangenen Jahr sollte es ein solches Fest geben, das fand dann doch nicht statt, zu schwierig gestaltete sich der Übergang aus der Corona-Phase zurück in den „Normalbetrieb“ – umso größer war die Freude nun.

Alleine am Sonntag kamen gut 1050 Schützen und Spielleute zum Schützenhaus zwischen Abbendorf und Hetzwege. Der Schützenverein richtete schon 2012 ein Kreisschützenfest aus und war demnach gut vorbereitet. Auch der Samstag gestaltete sich mit dem Kommersabend und gut 700 Besuchern erfolgreich. Für Präsident Jürgen Dunecke war das Fest eine Premiere, er war im März von der Delegiertenversammlung gewählt worden und erlebte in dieser Verantwortung nun sein erstes Kreisschützenfest.

Dabei räumten vor allem die Schützen aus der Gemeinde Scheeßel ab. Kreisschützenkönig ist Nick Seedorf geworden, der als Mitglied des Schützenvereins Abbendorf-Hetzwege ein Heimspiel hatte. Sein Vize wurde Julian Eden aus Westerholz. Kreisschützenkönigin ist nun Joana Lüdemann, sie gehört zum Schützenverein Wittkopsbostel. Ihre Vize ist Viktoria-Louise Bruns, auch als Pressewartin der Kreisschützen bekannt und zugehörig zum Schwitscher Verein. Kreisalterskönig ist Stefan Heldberg (SV Wittorf), sein Vize der Reeßumer Herbert Clemens. Kreisalterskönigin ist Carmen Henke (SV Kirchwalsede), ihre Vize ist Nicole Hüsing (SV Reeßum). Kreisjugendkönig ist Tom Marquardt (SV Hiddingen), seine Vize ist Milena Fitschen (SV Wittkopsbostel). Die Ehrenscheibe erhielt Milla Foth (SV Kettenburg). Sie ging somit an eine Jungschützin. In dieser Disziplin dürfen alle amtierenden Majestäten schießen. In diesem Jahr gab es hier über 80 Starts, allerdings beteiligten sich nur 25 Jugendliche.

1000 Euro Preisgeld

Schon im Vorfeld fanden die Schießwettbewerbe statt. Dabei ging es um das Preis- und Pokalschießen, sowie um das Schießen der Majestäten und nicht zuletzt um die Ehrenscheibe. Zwei erste Plätze wurden erreicht: Im Kleinkaliber Bereich eroberte Hartwig Müller vom SV Bötersen-Höperhöfen den ersten Platz. Im Bereich des Luftgewehr-Schießens erreichte Manfred Karch, SV Ottingen, den ersten Preis. Beide erhielten jeweils 1 000 Euro Preisgeld.

Beim Preisschießen der Schüler gewann in Sachen Luftgewehr Mia Nanke aus Westervesede. Beim Pokalschießen für die Damen, Herren und Schüler gab es ebenfalls zahlreiche Plätze zu vergeben. Platz eins beim Damenpokal Luftgewehr konnte der Schützenverein Bartelsdorf II mit 90 Ringen für sich gewinnen. Beim Kleinkaliberschießen erreichte der Schützenverein Westerholz mit 89 Ringen Platz eins. Beim Pokalschießen mit dem Luftgewehr kam der Schützenverein Bartelsdorf mit 90 Ringen auf Platz eins. Mit dem Kleinkaliber kam ebenfalls der Schützenverein Bartelsdorf mit 90 Ringen, auf Platz eins. Der Jugendpokal Kleinkaliber gibt mit 88 Ringen an den Schützenverein Wittkopsbostel. Der Jugendpokal Schüler Luftgewehr ging mit 90 Ringen an erster Stelle an den Schützenverein Bothel. Mehr als 340 Starts fanden in den unterschiedlichen Klassen statt.

Prominente Ehrengäste

Die Veranstalter, aber auch die Besucher freuten sich vor Ort über zahlreiche Ehrengäste. So waren SPD-Bundestagsabgeordneter Lars Klingbeil Landtagsabgeordneter Eike Holsten (CDU) und die stellvertretende Landrätin Michaela Holsten (CDU) in zu Gast. Ulrike Jungemann (CDU), Bürgermeisterin der Gemeinde Scheeßel und die Ortsbürgermeisterin der Orte Abbendorf und Hetzwege, Ines Meyer-Brunkhorst (CDU), besuchten das Fest. Präsent waren auch der Vorsitzender der Kreisschützenverbandes Soltau, Walter Heidelberg, der stellvertretender Vorsitzender des Kreisschützenverbandes Soltau, Mario Ditsch sowie Peggy Urban, Vertreterin des Kreissportbundes. Vom Kreisschützenverband Rotenburg zählten Helmut Bellmann, Ehrenpräsident, Ehrenvizepräsident Herbert Clemens und Ehrendamenleiterin Anette Jaletzky sowie Ehrenspielführer Alfred Hoffmann zu den Ehrengästen. Holsten, Jungemann und Meyer-Brunkhorst hielten kurze Reden. Sie betonten die Wichtigkeit des Schützenwesens, denn hier könne man Erfahrungen machen, Werte vermitteln und Traditionen über Generationen hinweg weitergeben. Meyer-Brunkhorst verwies in ihrer Ansprache auf die Gemeinschaft der zwei ausrichtenden Dörfer sowie die gleichzeitig bestehende Unabhängigkeit dieser Dörfer. Dirk Abeling, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins, zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Fest. „Wir hatten am Sonntag Kaiserwetter, alle waren richtig gut drauf.“ Auch sei gut angekommen, dass die Proklamation diesmal schon um 18.30 Uhr stattfand, „das Festzelt war gut gefüllt und so war der Rahmen noch würdiger.“