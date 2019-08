Beitragssatzung für den Straßenausbau: Drum prüfe, wer sich ewig bindet

Rat billigt Kompromisslösung

Ein geschlossenes „Ja" zu einem möglichen „Nein" – nun soll die Verwaltung prüfen, ob und welche Alternativen es zur Strabs gibt.

Scheeßel - Der Fahrplan, wo die Reise hingehen soll, steht. Und ein jeder Volksvertreter, der da am Donnerstagabend in der Scheeßeler Beekschulaula saß, kann mit dem Kompromiss, den zwei Abende zuvor der Finanzausschuss geschlossen hat, gut leben. Die Rede ist von der gemeindlichen Straßenausbaubeitragssatzung, kurz: Strabs. Landauf, landab gilt mittlerweile das Modell zur Ausbaufinanzierung als umstritten, belastet das doch nur die Anlieger und nicht alle Nutzer. Viele Kommunen in Niedersachsen haben die Satzung für sich schon abgeschafft, kompensieren ihre Einnahmeausfälle zum Beispiel über eine höhere Grund- oder Gewerbesteuer.