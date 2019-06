Drogenrausch im Scheeßeler Hof

Musikshow „Talking ‘bout my Generation“ beschäftigt sich mit Woodstock

+ Luffy Lüdemann (v.l.), Jasper Barendregt, Bobby Meyer und Thomas Voß hatten sichtlichen Spaß. Fotos: Heyne

Scheeßel – Schlamm, Drogen, Künstler, die ihren Auftritt wegen Stau oder LSD-Rausch verpassen und ein gigantisches, aber friedliches Chaos – die jüngste Ausgabe von „Talking ‘bout my Generation“ beschäftigte sich mit dem Thema Woodstock. Das Infotainment-Format von Bernd „Bobby“ Meyer und Rainer „Luffy“ Lüdemann, die auch die Premiere ihres neuesten Programms traditionell in Scheeßel begingen, ist immer für so manche Überraschung gut.