Die Drei vom „Kindergartentaxi“

Scheeßel - Als der kleine Aysar Ahmed diesen Mittag am Vareler Weg aus dem Auto steigt, erwartet ihn eine große Gesellschaft: Vater, Mutter, der kleine Bruder im Kinderwagen, zwei seiner „Fahrerinnen“ – mit einer weiteren ist er gerade aus dem Kindergarten gekommen – und Paul Göttert von der Flüchtlingshilfe. Das ist heute eine Ausnahme für die Presse. Normalerweise findet an dieser Ecke morgens und mittags die „Übergabe“ des Fünfjährigen statt: Der Vater bringt ihn aus der Ostlandsiedlung, Anka Brockmann, Nadine Villwock oder Jessica Geppert fahren ihn nach Westervesede. Eine praktische Lösung des Transportproblems und gelebte Unterstützung auf dem „kleinen Dienstweg“.

Mobilität für Flüchtlinge – das ist nicht nur für Erwachsene ein Thema. Nicht nur die Fahrt zum Ausländeramt oder Deutschkurs nach Rotenburg, zur Anhörung in Hannover oder zum Praktikum in Zeven. Auch bei den Jüngsten droht Integration mitunter an den banalen fünf Kilometern zum Kindergarten zu scheitern.

Aysar ist so ein Beispiel. Der junge Kurde ist mit seinen Eltern seit genau einem Jahr in Deutschland, elf Monate davon im Beeke-Ort. Einen Kindergartenplatz zu bekommen, war gar nicht so schwer – allerdings nicht im Kernort, sondern in Westervesede. Das Ehepaar wohnt mit dem Fünfjährigen und seinem vier Monate alten Bruder in der Ostlandsiedlung. Auch wenn er es so noch nicht in Worte fassen kann: Vater Kawa Ahmed erkannte, wie wichtig der Besuch seines Sohnes im deutschen Kindergarten ist: Freunde finden, die Sprache lernen, die Gebräuche – das alles lernt der aufgeweckte Junge fast spielerisch im Alltag. Am Anfang fuhr Ahmed mit dem Rad nach Westervesede, jeden Morgen und jeden Mittag, 20 Kilometer am Tag, Sohnemann auf dem Gepäckträger. Jetzt, wo er vormittags einen Deutschkurs besucht, wäre das zeitlich kaum zu schaffen.

„Ich habe kein Auto, er gleich drei!“

Paul Göttert von der Flüchtlingshilfe erkannte das Dilemma. Er stellte den Kontakt zu einigen Frauen her, selbst Mütter gleichaltriger Kinder in Scheeßel. Anka Brockmann sagte spontan ihre Hilfe zu; „wenn Not am Mann war, ist Jessica eingesprungen“. Irgendwann kam Nadine Villwock dazu. Nun teilen sich die drei die Fahrdienste.

Inzwischen erkennt der aufgeweckte Junge, den die drei Fahrerinnen längst in ihr Herz geschlossen haben, sogar die Autos von weitem. Vater Kawa, der gerade vom Deutschkurs kommt, lacht: „Ich habe kein Auto, er gleich drei!“ Man kennt sich, und mag sich, auch wenn man sich mal im Ort trifft, begrüßt man sich überschwänglich. Brockmann: „Man kann fast zuschauen, wie sein Deutsch von Tag zu Tag besser wird – nur Füße und Schuhe verwechselt er noch.“

Zu wem Aysar einsteigen darf und wo in welchem Auto sein „Stammplatz ist“, weiß er schon lange. „Wir haben uns natürlich vorgestellt und die Familie gemeinsam mit der Leiterin des Kindergartens besucht, so Geppert. Inzwischen fragen sogar die eigenen Kinder: „Holen wir heute nicht Aysar ab?“ Dass das ganz unbürokratisch klappt – Benzin und Versicherung trägt die Flüchtlingshilfe –, liegt auch daran, dass sich die drei jungen Mütter, die sich vom Miniclub der Kirchengemeinde kennen, so gut verstehen. „Wenn dann allerdings die Kinder krank sind, kann es schon mal eng werden“, berichtet Villwock, „es wäre schon schön, das auf mehr Schultern verteilen zu können.“ Göttert verbindet mit dem Appell an weitere Scheeßeler, sich beispielsweise als Springer bereit zu erklären, auch die Suche nach Fahrradanhängern: „Das gibt den Familien noch ein Stück mehr Beweglichkeit.“

„Hier ist er angekommen, hier hat er seine Freunde“

Was der Flüchtlingshilfe noch vor einem Jahr Kopfschmerzen bereitete, nämlich die Unterbringung der Kinder in Kindergärten zur Vereinfachung der Integration, aber nur freie Plätze nur in den Dörfern, ist inzwischen weitgehend geregelt. Damals hatte man sogar über die Anschaffung eines Busses zur Beförderung der Kinder gedacht – ein Vorhaben, das in seinem finanziellen aber vor allem personellen Ausmaß kaum zu stemmen gewesen wäre. Nun habe man es nur noch mit Einzelfällen zu tun, berichtet Göttert. Bis Aysar im Sommer zur Schule kommt, soll er in Westervesede bleiben – selbst, wenn noch ein Platz in Scheeßel frei werden würde. „Hier ist er angekommen, hier hat er seine Freunde“, weiß Villwock, und Aysar fügt hinzu: „Lukas und Yannick – am liebsten spielen wir Bauernhof.“ Dafür fahren die Mütter gern auch in Zukunft zwei Mal am Tag.

