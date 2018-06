Die Drei von der Feuerwache

Botheler Brandschützer erleben einen ruhigen Schichtdienst

+ Tanja Würker (v.l.), Thorben Meinken und Dennis Würker von der Botheler Feuerwehr halten in der Außenwache Bauhof Stellung. - Foto: Warnecke

Scheeßel - Ruhig, ruhiger, Hurricane-Festival? Ein Besuch im Domizil des Scheeßeler Fachdienstes Straßen und Grün (ehemals Bauhof) erweckt zumindest den Eindruck. Das noch gar nicht so lange von den Gemeindemitarbeitern genutzte Gebäude, unweit zum Veranstaltungsgelände gelegen, hat an diesem Wochenende ausnahmsweise die Feuerwehr in Beschlag genommen. „Strategisch gesehen ist das ein Top-Standort“, weiß Dennis Würker, Maschinist bei der Botheler Ortswehr, der gemeinsam mit Ehefrau Tanja (Truppführerin) und Kollege Thorben Meinken (Truppmann) Schicht schiebt. Zwölf Stunden müssen sie ausharren, dann übernehmen die Kameraden aus Hetzwege.