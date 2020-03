Dorsch schmeißt hin

Westerholz –Das war‘s. Angelika Dorsch ist nicht mehr länger Vorsitzende beim Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel (GVS). Und das ein Jahr vor Ablauf ihrer regulären Amtszeit. „Für mich ist es heute auch das Ende von fast zehn Jahren Vorstandsarbeit“, äußerte sich die Bartelsdorferin zu ihrem Rücktritt am Dienstagabend in der gut besuchten Mitgliederversammlung im Westerholter Kroog. Eine Erklärung, was sie zu diesem Schritt bewogen habe, blieb sie den rund 30 Anwesenden schuldig. Nur so viel: Es habe einige Vorkommnisse gegeben. Und: „Wie ich es darstellen soll, nicht mehr Vorsitzende sein zu wollen - damit tue ich mich etwas schwer, da ich es gerne positiv ausdrücken möchte, es aber nicht positiv ausdrücken kann.“ Sie selbst habe das Amt 2017 übernommen, da seinerzeit niemand anderes aus den GVS-Reihen es habe machen wollen. „Daher war ich drei Jahre lang auch so etwas wie eine Notvorsitzende“, gab Dorsch zu Protokoll. Ihren Nachfolgern wünsche sie jedenfalls „Spaß, Freude und viel Erfolg“.

Bevor es zu den Neuwahlen überging, verlas die Noch-Vorsitzende ihren letzten Geschäftsbericht. Sieben Austritte von Gewerbetreibenden hätten im abgelaufenen Jahr elf Eintritte gegenübergestanden. GVS-eigene Veranstaltungen wie „Hand in Hand für Scheeßel“, das längst etablierte Halloweenshopping und der Weihnachtsmarkt im neuen Gewand seien vom Publikum gut angenommen worden und hätten mitunter sogar neue Besucherrekorde erzielt. Auch beim ersten „Come together“ im August, ein Testballon, der für das Midnight-Summer-Shopping gestartet worden war und der im Sommer nun drei weitere Ausgaben nach sich ziehen soll, habe es eine tolle Beteiligung gegeben. Dass einzelne Händler spontan doch an der langen Verkaufsnacht im Juni festgehalten hätten, obwohl die vergangene Mitgliederversammlung doch einstimmig die zuletzt frequenzschwache Veranstaltung aus dem GVS-Kalender streichen ließ, habe ihren Worten nach zu einer „unschönen Situation geführt“. Dorsch: „Die, die sich daran beteiligt haben, haben es aber als erfolgreiches Event gesehen – lassen wir das mal so stehen.“

Nach dem obligatorischen Kassenbericht von Schatzmeister Michael Meyer (Volksbank) ging es schließlich an die Neubesetzung des Vorstands. So galt es nicht nur den vakanten Vorsitzposten zu besetzen, sondern auch die der beiden Stellvertreter und eines Schriftführers. Letzteres Amt übernimmt für die kommenden zwei Jahre Yvonne Wendorff (Mediaberaterin bei der Rotenburger Kreiszeitung) von Dominique Hagemeister (Meyerhof-Apotheke), nachdem sie nicht mehr neu antreten wollte. Neuer GVS-Chef, und damit Nachfolger von Angelika Dorsch, ist Karsten Lüdemann (Immobilienkontor). Er hat das Amt nun für ein Jahr inne – bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl. Auf seinen bisherigen Posten, den des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden, rückte Kirstin Knispel (Maris Flaggen) nach. Sie ist damit ebenfalls zunächst für ein Jahr in Amt und Würden. Zum ersten Stellvertreter erklärte sich Carsten Gehse (Head Spa) bereit, der damit für zwei Jahre das Amt von Michael Urban (Werbeteam) übernahm, welcher bereits im Vorfeld auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschiedenen war. Die unterschiedlichen Amtszeiten erklären sich dadurch, dass die drei Vorsitzenden regulär immer zeitversetzt zur Wahl stehen.

Ein Thema, das ebenfalls breiten Raum in der Jahresversammlung einnahm: der Treuebonus. Bereits im vergangenen Oktober als mögliche Alternative zu der abgeschafften Heimvorteil-Stempelkarte den GVS-Mitgliedern in großer Runde vorgestellt, stand nun die Frage im Raum, ob das ebenfalls kartenbasierte Rabattprogramm zur Kundenbindung, welches bereits bundesweit zum Einsatz kommt und von einer kommerziellen Firma angeboten wird, tatsächlich auch in Scheeßel eingeführt werden solle. „Zu teuer“, befanden die Gewerbetreibenden angesichts Einrichtungskosten im fünfstelligen Bereich und einer fortlaufenden finanziellen Beteiligung, für die eben auch keine Fördergelder zu erwarten seien, wie Angelika Dorsch anmerkte. Und Heiko Wahlers (Württembergische Generalagentur) stellte fest: „Fakt ist doch, dass viele Betriebe eh schon ihre eigenen Bonussysteme haben – die werden das nicht für so etwas aufgeben.“ Ein letztes Wort ist über einen möglichen Heimvorteil-Nachfolger jedenfalls noch nicht gesprochen. Oder, wie Karsten Lüdemann, der frischgebackene Vorsitzende, es ausdrückte: „Man sollte schauen, wo die Reise hingeht.“

Vorschau auf das GVS-Jahr 2020

Gleich drei Mal will der Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel (GVS) sein „Come together“ – eine Open-Air-Feierabendveranstaltung mit Live-Musik und Bewirtung, die im August 2019 vor dem Scheeßeler Hof seine Premiere feierte – neu auflegen. Die Termine sind jeweils donnerstags am 4. Juni, 2. Juli und am 6. August. Darüber hinaus beteiligt sich der Verein auch dieses Mal wieder am Scheeßeltag (29./30. August) – ob mit oder ohne verkaufsoffenen Sonntag, ist noch nicht geklärt. Zwei Monate später, am Freitag, 30. Oktober, steht einmal mehr das traditionelle Halloweenshopping auf dem Programm, gefolgt vom „Weihnachtsmarkt mit Herz“, der am ersten Adventswochenende (28./29. November) wieder zwischen Kirche und Rathaus über die Bühne gehen wird. Eine Neuauflage der „Illuminierten Nacht“ ist ebenfalls angedacht – allerdings erst für September oder Oktober kommenden Jahres.