Doppelspitze für die SPD

Marc Ostrowski und Claudia Kröger wollen Ortsverein gemeinsam führen

+ Marc Ostrowski und Claudia Kröger sind an die Spitze der Scheeßeler SPD gewählt worden. Foto: SPD-Ortsverein Scheeßel

Scheeßel – Der SPD-Ortsverein möchte einen Weg gehen, den die Partei auf Bundesebene ebenfalls eingeschlagen hat. Zeitnah wollen die Scheeßeler Genossen eine Doppelspitze umsetzen, teilt der Ortsverein in einer Pressemitteilung mit. Jünger und weiblicher geworden ist der Vorstand bereits, heißt es darin. Bereits im Februar sind Marc Ostrowski (32) zum neuen Vorsitzenden und Claudia Kröger (35) zur Co-Vorsitzenden gewählt worden. „Eins ist klar: Die SPD muss sich erneuern, um politisch erfolgreich zu sein“, wird Marc Ostrowski in der Mitteilung zitiert. „Dies gilt nicht nur für die Bundes-SPD, sondern auch für die Ortsvereine“, ergänzt Claudia Kröger. Sie wollen den Ortsverein in eine neue, transparente und aktive Gemeinschaft überführen – das funktioniere am besten in Form einer Doppelspitze. Damit werde die Effektivität und Präsenz verbessert, meint Ostrowski. Zudem sei es ein Signal, dass die SPD Gleichberechtigung auch in der eigenen Praxis lebt und diese nicht nur in anderen Zusammenhängen fordert.