Dieter Henning regiert den Verband

Wittkopsbostel - Spannend ging es auf dem Bruchdörfer-Schützenfest in Wittkopsbostel zu. Mehr als 200 Grünröcke kämpften um die Königswürden, Pokale und Preisgelder. Zum Bruchdörfer-Verband gehören die Schützenvereine Abbendorf/Hetzwege, Helvesiek, Jeersdorf, Sothel, Westeresch, Wittkopsbostel und Westerholz.

Unter großem Jubel proklamierte Günter Bassen, Vorsitzender des Bruchdörfer Verbandes, die neuen Majestäten. Acht Schützen waren zuletzt im Stechen um den Königstitel beteiligt. Es musste mehrmals geschossen werden, um den Besten zu ermitteln. Den Titel des Schützenkönigs erkämpfte sich am Ende Dieter Henning aus Abbendorf/Hetzwege. Der 56-jährige Beamte war schon einmal Verbands-Alterskönig, in seinem eigenem Verein wurde er 1990 schon einmal König. Vizekönig wurde Jens Intelmann aus Sothel. Heike Wahlers (Wittkopsbostel) holte sich den Titel der Damenbesten. Vizekönigin wurde Marika Lüdemann aus dem gleichen Verein. Auch die Alterskönigin Ursula Lüdemann kommt aus Wittkopsbostel, Vizealterskönig wurde Uwe Bleck (Helvesiek). In der Jugendklasse setzte sich Pia Willenbrock als Jugendkönigin durch, Vizejugendkönigin wurde Jasmin Fitschen (Wittkopsbostel). Bei den Schülern konnte Miles Kirschstein als Kinderkönig ausgerufen werden, Vizekinderkönig wurde Jan Willenbrock aus Abbendorf/Hetzwege.

Den Wanderpokal in der Schützenklasse gewann die Mannschaft vom Schützenverein Wittkopsbostel. Beim Pokalschießen in der Damenklasse belegte den ersten Platz Helvesiek. In der Altersklasse ging der Wanderpokal an den Schützenverein aus Westeresch. Den Pokal in der Jugendklasse gewann Helvesiek. In der Schülerklasse siegte Sothel.

Wanderpokale und Preise

Die Sonderpokale sicherten sich in der Schülerklasse die Mannschaft eins aus Westerholz, in der Jugendklasse das Team zwei aus Abbendorf/Hetzwege, in der Schützenklasse die Crew eins aus Wittkopsbostel, in der Damenklasse die Mannschaft eins aus Helvesiek und in der Altersklasse das Team aus Sothel.

Beim Preisschießen mit dem Kleinkalibergewehr belegten die ersten Plätze Heike Wahlers (Wittkopsbostel), Björn Schürmann (Wittkopsbostel) und Jens Intelmann (Sothel). Mit dem Luftgewehr siegte Heinrich Garbers (Abbendorf/Hetzwege) vor Sandra Meinken (Wittkopsbostel) und Thomas Witt (Wittkopsbostel.

Die Geldpreise in der Schülerklasse sicherten sich Jannik Lange (Abbendorf/Hetzwege) vor Insa Miesner (Sothel) und Erik Meyer (Abbendorf/Hetzwege), den vierten Platz erreichte Martino Block (Helvesiek) vor Milena Fitschen (Wittkopsbostel) und Claas Böttcher (Abbendorf/Hetzwege). - hr