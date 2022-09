Plötzlich ist das Kabel weg: Diebstahl trübt Herbstmarkt-Vergnügen in Lauenbrück

Von: Lars Warnecke

Das war‘s auch schon wieder: Nur einen Tag war der Autoscooter vor der „Scheune“ in Betrieb – am Sonntag musste das Fahrgeschäft vorzeitig abgebaut werden. © -

Wie dreist: Unbekannte haben in Lauenbrück das Hauptanschlusskabel für den Autoscooter geklaut, der eigentlich beim Herbstmarkt in Betrieb hätte gehen sollen. Vor allem junge Besucher hatten so das Nachsehen.

Lauenbrück – Nach dem Lauenbrücker Flohmarkt ist – eher im familiären Rahmen – Herbstmarkt. Das hat im Ort Tradition, mit der die Gemeinde als Veranstalterin auch an diesem Wochenende nicht brechen wollte. Alles beim Alten also? Nein, überhaupt nicht – fehlte am Marktsonntag, der vor allem von ortsansässigen Familien gut und gerne besucht wird, doch ausgerechnet die Hauptattraktion: der Autoscooter.

Was ist geschehen? Unbekannte hatten über Nacht die Stromzufuhr für das Fahrgeschäft gekappt. Das war schon am Samstag aufgestellt worden, auf dem Parkplatz vor der „Scheune“ und erfreute sich parallel zum Trödel großer Beliebtheit – wie eh und je. Am Sonntagmorgen dann die Ernüchterung: Unbemerkt konnten die Täter Stunden zuvor das schwere Hauptanschlusskabel entwenden. Ein dreister Diebstahl, der nicht nur viele Kinder traurig stimmte, die sich sicher schon auf eine wilde Fahrt gefreut hatten, sondern auch Schausteller Tim Piepenscheider. Der Scooter-Betreiber ist überzeugt: „Da müssen Profis am Werk gewesen sein!“ Eine solch kriminelle Energie habe er jedenfalls noch nicht erlebt. „Klar, dass mal jemand irgendwelche Teile versteckt, das ist schon vorgekommen – dabei hat es sich aber immer um Jugendstreiche gehandelt“, sagt Piepenscheider, der natürlich schon Anzeige bei der Polizei erstattet hat.

Um Punkt 14 Uhr hätte er am Sonntag den Scooter eigentlich wieder in Betrieb nehmen wollen – es kam anders. Worauf die im Asphalt hinterlassenen, erst nach 50 Meter endenden Schleifspuren ihm zufolge hindeuten würden: „Da müssen zwei oder drei starke Männer am Werk gewesen sein, die das Kabel dann bei sich in ein Fahrzeug – mit oder ohne Anhänger – eingeladen haben.“ Ein Kabel, welches keineswegs im normalen Hausgebrauch von Nutzen sei, sondern im gewerblichen Event-Bereich.

Durch den Ausfall ist der ganze Marksonntag kaputtgemacht worden!

Schwer zu schleppen hatten die Täter, die sich die Gelegenheit zunutze machten, dass der Scooter nach 3 Uhr morgens komplett unbeaufsichtigt war, allemal: 300 Kilo, sagt Piepenscheider, würde so eine Leitung wiegen. Der finanzielle Schaden jedenfalls fällt mit rund 2 000 Euro nicht unerheblich aus.

Am Mittag, bevor die kleine Kirmes überhaupt losging, baute der aus Osterode kommende Schausteller sein Fahrgeschäft also wieder vorzeitig ab, fuhr nach Hause, um dort als Ersatz noch fix ein altes Kabel aus seinem Bestand zu beschaffen. „Eigentlich wäre ich jetzt direkt nach Selsingen zur nächsten Veranstaltung weitergefahren – so muss ich aber nun erstmal einen Umweg nehmen“, sagt er. Bei den teuren Spritpreisen sei dieser ungeplante Schlenker für ihn natürlich auch ärgerlich. Nicht weniger enttäuscht zeigt sich Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD): „Durch den Ausfall ist der ganze Marksonntag kaputtgemacht worden!“