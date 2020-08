Die Rose im Eichenwald

Frauenchor Scheeßel probt an der frischen Luft

+ © Heyne Chorleisterin Svetlana Korytko (2.v.l.) ist nach anfänglicher Skepsis begeistert von den Proben des Frauenchors im Wald. © Heyne

Scheeßel – Wenn in diesen Wochen Geträller aus dem Wald bei der Wümmeschleife erklingt, so müssen nicht unbedingt Vögel die Sangeskünstler sein. Vierstimmig schallt es a capella an einem Mittwochabend über den Nordpfad unweit des Wümmestrandes. Ein Spaziergänger mit Hund bleibt kurz stehen und lauscht. „Singt von der Freude am Leben“ – diese Zeile fasst die derzeitigen Übungsabende des Frauenchores Scheeßel unter Leitung von Svetlana Korytko gut zusammen. Sie war zunächst skeptisch, als der Wunsch der Damen an sie herangetragen wurde, wegen der Corona-Auflagen an der frischen Luft zusammenzukommen. „Schon wegen der Akustik und weil wir hier kein Klavier haben.“