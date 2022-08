Die Kunst des Weglassens: Illustrator Dieter Braun stellt in Scheeßel aus

Von: Ulla Heyne

Zähne zeigen, aber kindgerecht: Der Illustrator Dieter Braun (r.) und Kuratorin Birgit Ricke sind fast fertig mit dem Hängen der Bilder im Kunstgewerbehaus. © Heyne

Der lllustrator Dieter Braun stellt auf dem Scheeßeler Meyerhof Tierporträts und Album-Cover auf dem aus. Seine Werke dürften einigen bekannt vorkommen.

Scheeßel – Wer in den nächsten vier Wochen einen Blick ins Kunstgewerbehaus des Heimathauses wirft, dürfte sich ein bisschen wie ein Kind fühlen, schaut man doch in die Gesichter von Affe, Löwe oder Wolf vor pastelligen Hintergründen. „Kindgerecht, aber nicht niedlich“, nennt Dieter Braun seine Porträts und andere Tier-Illustrationen. Seine Bildsprache mit harmonischen Farben und auf minimale Formen reduzierten Arbeiten (meist in Offset-, manchmal auch Siebdruck) dürften vielen irgendwie bekannt vorkommen: Sei es aus der Kampagne eines großen deutschen Modeherstellers, von Titeln wie „Geo“, „Stern“, oder „New York Times“ oder aus dem Kinderzimmer, wo seine Tierposter seit den 1990er-Jahren zu finden sind.

Die Aufträge in international renommierten Magazinen, sie freuen den Essener Illustrator, Autor und Künstler. Wie genau die Leute das bezeichnen, was er macht, hänge vom Land ab „und ist mir eigentlich wurscht“. Stolz ringen ihm jedoch eher die eigenen freien Projekte ab, für die der 56-Jährige so lange viel zu wenig Zeit hatte: Tier-Sachbücher wie „Die Welt der wilden Tiere“ oder „Die Welt der Berge“, die Poster mit Dinosauriern oder Raubkatzen.

Schon als Elfjähriger fing er an, unter dem Eindruck einiger Tierbücher der 60er-Jahre am ersten eigenen Buch zu malen – es sollte allerdings bei einigen wenigen Seiten bleiben. „Das war dann doch zu aufwendig“, sagt der Hamburger beim Künstlergespräch anlässlich seiner Ausstellungseröffnung morgen Abend auf dem Meyerhof. Damals hörte man noch Schallplatten und zeichnete mit dem Stift. Computer und die entsprechenden Grafikprogramme waren noch Zukunftsmusik. Heute entstehen seine Bilder aus Formen und Vektoren, abgerundet von Strukturen und Farbverläufen.

Fotos des Tieres sichten, sie in einfache Formen umsetzen und die Essenz zu schöpfen, indem man „alles weglässt, was geht“. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber der Pragmatiker geht effizient an die Arbeit, oft greift er auf bestehende Formen zurück. Tiefe gewinnen die Werke durch Hinzufügen von Verläufen – alles am Computer. Selbst seine Illustrationen zur wöchentlichen Stern-Kolumne von Micky Beisenherz entstehen aus Zeitgründen am Ipad.

Tiere haben den Mann mit dem kurzrasierten Haar schon immer fasziniert. Seinen charakteristischen reduzierten Stil entwickelte er auf seinen ersten Reisen nach Tansania, wo die ersten Postkarten für eine Lodge entstanden. Eigentlich wollte Braun damals ein Coffeetable-Buch veröffentlichen. „So wie ich es mir gewünscht hätte“, sagt einer, der mit dem, was ihm am Herzen liegt, heute die größten Erfolge feiert. Dass der Verlag ein Kinderbuch vorschlug: „Ein Glück.“

Wenn Schulklassen sich im Kunstunterricht mit seinem Stil beschäftigen und Fotos von eigenen Zeichnungen im gleichen Stil schicken, ist das für den Weltenbummler eine besondere Wertschätzung. Mit der zunehmenden Freiheit, die der auch finanzielle Erfolg mit sich bringt, schiebt Braun zunehmend neue eigene Projekte an. Die ersten Werke zu einem seiner nächsten Bücher sind bereits im Beekeort zu bewundern: Minimalistische ikonische Plattencover – für den Musikfan, der nach dem frühen Hype um CDs Ende der 1980er längst wieder eingetaucht ist in die Vinylwelt, ein weiteres Herzensprojekt. So finden sich an den Wänden des Kunstgewerbehauses auch reduzierte Arbeiten, die Musikliebhaber unschwer als Cover von Sade, Grace Jones, AC/DC oder von Bowies „Heroes“ erkennen. Genau wie bei den Tieren, die auch mal schräg sein dürfen, „gibt es für mich keine verbotene Welt“, sagt er. Sehr zum Glück für den Betrachter, der sich auf noch so manches spannende Projekt freuen darf, das noch in der heimischen Schublade in der Hamburger Schanze schlummert.

Die Vernissage am Freitag um 18.30 Uhr im Freien birgt übrigens auch für Braun eine Besonderheit: Im Unterschied zum Büro, wo er normalerweise die Musikauswahl trifft, hat dieses Mal Thorsten Finner bei der musikalischen Umrahmung der Veranstaltung das Sagen und Singen.