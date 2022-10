Scheeßeler Hausarzt stellt bei Corona-Impfung wieder höhere Nachfrage fest

Von: Lars Warnecke

Seit der Einführung der Impfstoffe Biontech BA.4/5 und Moderna BA.1, die im September ihre Zulassung für den europäischen Markt erhalten haben und besonders vor der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus schützen, lassen sich wieder mehr Menschen impfen – auch in Scheeßel. © Sven Hoppe/dpa

Seit die Corona-Impfstoffe gegen neue Omikron-Varianten angeboten werden, steigt die Zahl der Impfwilligen wieder. Allerdings lassen sich fast ausschließlich Menschen immunisieren, die schon geboostert sind und sich jetzt zum vierten Mal impfen lassen.

Scheeßel – Diese Beobachtung macht dieser Tage auch Jan Gerlach von der gleichnamigen Hausarztpraxis in Scheeßel. „Die letzte Auffrischung liegt bei vielen schon wieder ein gutes halbes Jahr zurück – deshalb wird die Nachfrage jetzt im Herbst wieder langsam mehr, auch bei uns“, stellt der Mediziner fest. Von einem neuen Schwung, der sich wie früher noch quer durch alle Altersgruppen gezogen hatte, will Gerlach aber nicht sprechen. Eher seien es ältere Bürger und solche mit Vorerkrankungen, die seine Praxis zwecks Booster wieder aufsuchen würden – so, wie es die Stiko, die Ständige Impfkommission, aktuell auch empfiehlt.

„Der Deutsche ist allgemeinhin impfmüde geworden, das merkt man schon ganz deutlich“, sagt der 49-Jährige. Angesichts der herausgegebenen Empfehlung würden sich jüngere Menschen zum ganz großen Teil aber auch schlichtweg gar nicht mehr angesprochen fühlen. „Die Älteren sind da schon impfwilliger“, hat er festgestellt. Dabei möchten er und sein Team, zu dem auch Ehefrau Tanja zählt, an der altbewährten Devise festhalten: „Wir impfen jeden, ob er Patient bei uns schon mal war oder nicht – auch jetzt noch, weil das Virus keinen Unterschied macht zwischen unter und über 60 Jahren.“

„Corona ist gekommen, um zu bleiben“, sagt Hausarzt Jan Gerlach. © -

Gerlach ist überzeugt: „Corona ist gekommen, um zu bleiben – wobei die Verläufe im Vergleich zum Anfang doch deutlich milder geworden sind.“ Zwar gebe es immer noch schwere Erkrankungen, aber insgesamt verkomme das Ganze zu einem gemeinen Schnupfen. Seine Prognose: „Irgendwann wird Corona den Stellenwert einer Influenza haben.“ Noch werde man mit den Impfkonzepten dem Virus und seinen Mutationen eine lange Zeit hinterherlaufen müssen. „Bis ein Impfstoff vorhanden ist, der einen dauerhaften Schutz garantiert, ist eine regelmäßige Re-Immunisierung also weiterhin vonnöten.“ So wie aktuell die vierte Corona-Impfung. „Wir wissen, dass die Antikörperzahlen danach gut hochgehen.“

Noch ist es aber relativ ruhig in den Räumlichkeiten am Meyerhof, vom normalen Praxisbetrieb einmal abgesehen. Kein Vergleich zu jenen Zeiten, in denen die Menschen für ihre Erst-, Zweit- und Drittimpfungen im Treppenhaus teilweise Schlange gestanden haben. Wie oft gepikst wurde? Tanja Gerlach, die schwerpunktmäßig am Empfang arbeitet, spricht von mehreren Tausend Malen – und das täglich von früh morgens bis spät abends, auch an den Wochenenden. „Das waren schon extrem lange Tage – mit dem Effekt, dass uns unsere sechs Kinder, die dank der Großeltern immer gut betreut waren, kaum zu Gesicht bekommen haben“, blickt sie zurück. Für die Großfamilie sei das eine ziemliche Belastungsprobe gewesen. „An Weihnachten sind wir dann vor Erschöpfung tatsächlich eingeschlafen.“

Dennoch: Missen möchte das Paar die Impf-Hochzeiten, in denen nach dem Wegfall des vom Bund regulierten Vorgabeschemas bewusst unbürokratisch und damit flott zur Tat geschritten wurde, nicht. „Es hat einfach Spaß gemacht, weil man etwas bewegen konnte“, meint die Scheeßelerin. Die Hoffnung, mit seinem Anteil die Pandemie irgendwann einmal besiegen zu können, habe jedenfalls alle Helfer getragen – so auch befreundete Ärzte im Ruhestand, die sich spontan dazu bereit erklärt hatten, das Praxisteam bei den Impfungen zu unterstützen. Am Ende, nachdem unter anderem auch ein Großteil der Polizisten im Landkreis in einer konzentrierten Aktion in der Scheeßeler Hausarztpraxis geimpft wurde, konnte sich die Bilanz durchaus sehen lassen: „Wir lagen nur wenige Impfungen unter dem Rekord des Impfzentrums in Zeven“, berichtet Jan Gerlach.

Die Kühlschränke in der Scheeßeler Praxis sind derzeit voll mit Corona-Impfstoffen – auch mit solchen gegen Influenza. © -

Auch wenn sich der große Ansturm gelegt hat – an Vorrat mangelt es nicht. Das zeigt ein Blick in die Kühlschränke, in dem die Corona-Impfstoffe, aber auch die gegen Influenza, lagern. Wurden Impfwillige früher noch in den Räumlichkeiten im Obergeschoss selbst in Empfang genommen und anschließend auf den sogenannten Impfpfad geschickt, geschieht dies fortan im benachbarten Gebäude – dort, wo zuletzt das Sanitätshaus San-Markt sein Domizil hatte. „Wir haben den komplett barrierefreien Raum dort für unsere Zwecke pachten können – mit separatem Warte- und Impfbereich“, erzählt der Arzt. Das Impfen vom regulären Praxisbetrieb zu trennen, sei jedenfalls allein schon aus Gründen des knappen Platzangebotes nötig geworden. „Das wäre sonst auch für das Personal teilweise nicht mehr darstellbar gewesen.“