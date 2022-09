Die Geschichte der Heimat: Jürgen Hoops veröffentlicht Band zwei der „Moorsiedler“

Von: Wieland Bonath

Das zweite Buch der Familiensaga von Jürgen Hoops hat den Titel „Aufbruch“. © Bonath

Jürgen Hoops unternimmt in seinen Romanen eine Zeitreise durch die Geschichte der Heimat der „Moorsiedler“ im Elbe-Weser-Raum. Am 1. Oktober erscheint Band zwei.

Scheeßel – Intensive Forschungsarbeit, unterstützt durch ein umfangreiches Archiv, zahlreiche Gespräche mit Nachfahren, viele Reisen und Durchforsten unzähliger Stammbäume waren wieder notwendig, um dem Scheeßeler Autoren Jürgen Hoops, der unter dem Künstlernamen Jürgen Hoops von Scheeßel agiert, das notwendige Rüstzeug für das zweite Buch seiner vierteiligen Familiensaga „Die Moorsiedler“ zu geben. Am 1. Oktober, genau ein Jahr, nachdem „Muttererde“, der erste Band um die Vergangenheit der weitverzweigten Familie Hoops, viele Freunde historischer Romane begeistert hatte, präsentiert Jürgen Hoops nun das Werk „Aufbruch“.

Der pensionierte Bundeswehr-Offizier, in Harburg geboren und in Scheeßel aufgewachsen, ist seit mehr als 25 Jahren in seiner Freizeit als Genealoge, Chronist und Regionalhistoriograf tätig. Die Forschungen des Autodidakten konzentrieren sich auf den Raum des ehemaligen Amtes Rotenburg, das etwa dem heutigen Landkreis Rotenburg entspricht.

„Dieser Roman erzählt die Familiengeschichte der Familie Hoops aus Höperhöfen. Hier zieht einer der jüngeren Söhne, Johann Hoops, als Knecht in das Kirchspiel Gyhum. Dort lernt er auch seine spätere Frau kennen, ebenfalls eine geborene Hoops. Dabei handelt es sich um eine Familie, die aus dem Kirchspiel Scheeßel stammt und sich dort bis 1536 zurückverfolgen lässt“, erzählt der Autor aus dem 232 Seiten umfassenden Buch. Der Roman beschreibe das Leben dieser Familie und von deren Kindern. Sohn Joachim war einer der ersten Moorsiedler um 1760 in Ostendorf bei Bremervörde. Diese Hofstelle ist noch bis heute in Familienbesitz und wird durch Joachim Hoops in neunter Generation geführt.

Für seinen insgesamt am Ende vierteiligen Romanzyklus erklärt Jürgen Hoops, habe er deshalb die Romanform gewählt, da nicht jeder Leser ein Freund blanken Sachbuchwissens sei.

In seiner Romanreihe „Die Moorsiedler“ schildert Hoops die erfolgreiche, aber auch entbehrungsreiche und leidvolle Geschichte der „zweiten Söhne“. Diese waren in dem Bereich, in dem das Majoratsgesetz galt, nicht erbberechtigt. Für sie blieb nur die Hoffnung, in einen anderen Hof einheiraten zu können, Knecht des hoferbenden Bruders zu sein oder der Arbeitsplatzwechsel, oft verbunden mit Auswanderung.

Das Buch Das zweite Buch „Aufbruch“ von Jürgen Hoops’ historischer Familiensaga „Die Moorsiedler“ ist in dem wissenschaftlichen Fachbuchverlag Ibidem, Stuttgart, erschienen. Das 232 Seiten umfassende Buch (Paperback 19,90 Euro, e-book 9,99 Euro) hat viele Bezüge zum Kreis Rotenburg und darüber hinaus. Im Buchhandel ab 1. Oktober oder online unter www.hoops-archive.de.

Jürgen Christian Findorff, erläutert Hoops, sei 1771 von Georg III. offiziell zum Moorkommissar ernannt worden. Seit 1752 habe Findorff bei der Moorkolonisation, einem Projekt des Kurfürsten von Hannover, gearbeitet. Dabei sei es Ziel gewesen, in bisher ungenutzten Moorgebieten Neugründungen, sogenannte Moorsiedlungen, entstehen zu lassen. Jürgen Hoops: „Dies hatte die Trockenlegung der Moore zwischen Hamme und Wümme zum Ziel, um sie besiedeln zu können.“ Dabei sei vielen Landeskindern die Möglichkeit eröffnet worden, in nicht allzu weiter Entfernung der bekannten Heimat die Chance zu nutzen, sich über Generationen hinweg bis zum stolzen Besitzer einer ehemaligen Moorkate nach hartem Kampf mit der Natur hochzuarbeiten. „Es war quasi eine Auswanderung im eigenen Land, die viele hoffnungsvoll ergriffen, die jedoch unzähligen auch einen frühen Tod oder das Scheitern bescherte.“

Die Romane, schreibt Hoops im Vorwort, seien eine Zeitreise durch die Geschichte ihrer Heimat im Elbe-Weser-Raum am Beispiel einer Familie, wie sie viele andere Familien auch erlebt hätten. Noch heute, mehr als 250 Jahre später, lebten viele Nachfahren auf dieser Scholle, noch immer mit dem Familiennamen Hoops.