Die fetten Jahre sind vorbei: Fragen und Antworten zum Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Scheeßel

Von: Lars Warnecke

Zahlreiche Unwägbarkeiten kennzeichnen Scheeßels Haushalt 2023. © -

Auf ein Neues: In Scheeßel widmet sich die Politik in diesen Tagen dem Haushaltsplanentwurf 2023. Bei den Beratungen wird im Vergleich zu den Vorjahren wohl vieles anders laufen.

Scheeßel – Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen sind noch nicht überwunden. Der Krieg in der Ukraine hat vor allem die Energiepreise explodieren lassen. Hinzu kommt eine Inflation von aktuell zehn Prozent. Bei der davor so finanzstarken Gemeinde Scheeßel ist nun zunächst auch erst einmal eine strengere Haushaltsdisziplin gefragt, die fetten Jahre sind offenbar vorbei. Die Tendenz ist jedenfalls eindeutig, wie am Donnerstagabend bei der Einbringung des Haushaltplanentwurfes 2023 im Finanzausschuss bekannt wurde: Unsicherheiten prägen den Etat. Wir fassen die wesentlichen Aspekte zusammen, die in der Sitzung Erwähnung fanden.

Kann die Gemeinde überhaupt noch so weiterwirtschaften und planen, wie in den vorangegangenen Jahren?

Nein, denn Ziel in den anstehenden Haushaltsberatungsrunden muss es sein, das Minus vor dem Hintergrund der veränderten Situation natürlich so klein wie möglich zu halten. Kein leichtes Unterfangen, wie Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) hervorhebt: „Wir müssen anders kalkulieren – mit Zahlen, die uns eigentlich noch gar nicht bekannt sind.“ Welche geplanten Maßnahmen sind entbehrlich oder können womöglich noch in spätere Haushalte mit aufgenommen werden? Diese Fragen gilt es zu berücksichtigen. „Wir sollten mit dem Entwurf auf jeden Fall sensibel umgehen“, lautet ihr dringender Appell.

Gelingt wieder ein Haushaltsausgleich?

Ja. Dank guter Jahresabschlüsse aus der Vergangenheit ist die Gemeinde nämlich heute in der glücklichen Situation, auf eine Überschussrücklage zurückgreifen zu können.

Welche Eckpunkte kennzeichnen den Planentwurf?

Das ordentliche Ergebnis schließt bei Erträgen von 26,3 Millionen sowie Aufwendungen von 28,4 Millionen mit einem Defizit von knapp 2,1 Millionen Euro ab; auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, also das, was auf dem Girokonto passiert, weist einen negativen Betrag aus – der liegt bei rund 1,3 Millionen Euro. „Das ist eine Zahl, die besonders unglücklich ist, geht es hier doch in die Kassenkredite“, so Doreen Rönckendorf. Vorgesehen sind Investitionen in Höhe von 8,6 Millionen Euro – finanziert werden diese fast ausschließlich über Kredite (7,8 Millionen). Die Kämmerin: „Eigentlich soll der laufende Haushalt etwas erwirtschaften, um so Geld zur Verfügung zu haben, was man dann investiert. Aber wenn der Saldo negativ ist, bleibt da nichts für große Vorhaben.“ Zusätzlich eingeplant: die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen. Deren Gesamtbetrag für die Folgejahre bis 2026 beläuft sich auf knapp 2,7 Millionen Euro. Berechnet ist das komplette Zahlenwerk übrigens mit unveränderten Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuer. Ein Blick auf die Ertragspositionen: Für 2023 rechnet die Gemeinde anhand der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten mit rund 3,9 Millionen aus der Gewerbe-, sowie 7,3 Millionen Euro aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Die Einkünfte aus den Schlüsselzuweisungen von Bund und Land belaufen sich nach gegenwärtigem Stand auf 3,3 Millionen Euro.

Wo findet der größte Aufwand statt?

Ganz klar im Personalbereich, liegen die Kosten hier doch bei rund 9,6 Millionen Euro und damit bei einer Million deutlich mehr als noch im Vorjahr. Aber auch das, was die Gemeinde an Sach- und Dienstleistungen zu zahlen hat, ist gestiegen – um rund 1,5 Millionen Euro. „Hier sind es vor allem die Energiekosten, die wir tragen müssen – die sind fünffach so hoch wie im vergangenen Jahr“, erläutert Rönckendorf.

Wie nimmt sich der Investitionshaushalt im Detail aus?

Wie schon erwähnt: 8,6 Millionen Euro sind für 2023 an Investitionen vorgesehen. Den Löwenanteil dieser Summe, nämlich 7,4 Millionen Euro beziehungsweise 86 Prozent, machen diverse Baumaßnahmen aus. Weitere Vorhaben bilden Grunderwerb (239 600 Euro), Erwerb von beweglichem Vermögen (625 600) und aktivierbare Zuwendungen (311000 Euro).

Ernste Mine: Kämmerin Doreen Rönckendorf bei der Vorstellung des Planentwurfs. © -

Investitionen gilt es zu finanzieren. Wie will die Gemeinde das wuppen?

Vorrangig, nämlich zu 91 Prozent, bedient sie sich hier an Kreditmitteln. „Auch wenn das immer die letzte Wahl sein sollte“, so die Kämmerin. Für 2023 muss nach aktuellem Planansatz ein Darlehen in Höhe von rund 7,8 Millionen Euro aufgenommen werden. Dazu gesellen sich Zuwendungen, die die Kommune aus dritter Hand erhält (Stichwort Förderprogramme) sowie eine Veräußerung von Sachvermögen, was vor allem Baugrundstücke betrifft. Bei Letzterem rechnet die Verwaltung mit einem Erlös von 66300 Euro.

Welche Ziele hat sich die Gemeinde zu setzen, um finanziell weiterhin auf soliden Füßen zu stehen?

Zusammenfassend lässt sich sagen: Sie muss den Aufwand reduzieren, ihre Erträge steigern und Kassenkredite, die immer auch Zinszahlungen nach sich ziehen, verhindern. Auch die Erwirtschaftung von Mitteln für die Investitionsfinanzierung aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie das Einwerben von Fördermittel für Investitionen dürfen nicht aus dem Auge verloren werden. Und: Der Kreditbedarf ist natürlich möglichst gering zu halten.

Gibt es von der Politik schon erste Ideen für Einsparungen?

Ja, die gibt es. Vorgetragen wurden einige wenige im Ausschuss. Nun sollen die und weitere in den Haushaltsberatungen noch konkretisiert werden.

Wann tagen die Gremien zur Produktberatung?

In den nächsten zwei Wochen. Den Anfang macht am Dienstag, 8. November, der Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Sport, tags darauf ist der Schulausschuss an der Reihe. Es folgen der Feuerwehrausschuss (Donnerstag, 10. November) sowie die Ausschüsse für Wirtschaft, Tourismus, Kultur- und Heimatpflege (Montag, 14. November) und für Hoch- und Tiefbau, Planung und Klimaschutz (Mittwoch, 16. November). Noch nicht bekannt ist, wann der Finanzausschuss zum zweiten Mal zusammenkommt. Sämtliche Sitzungen finden öffentlich im Großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.