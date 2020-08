„Die Akten waren erheblich dünner“

In Birgit Gramkow hat Joachim Köhnken eine kompetente Nachfolgerin für den Posten der Fachbereichsleitung Bau und Planung bei der Gemeinde gefunden.

Scheeßel – Als Joachim Köhnken mit 15 Jahren seine Ausbildung bei der Gemeinde Scheeßel begann, hieß seine spätere Arbeitsstelle offiziell noch gar nicht Fachbereich Bau und Planung, sondern einfach nur Bauamt. 1972 war das. Köhnken ist Verwaltungsmensch durch und durch – einer der noch alten Schule. Jetzt, mit 63, beginnt für den Hemslinger nach 21 Jahren, in denen er den Fachbereich leitete, ein neues Kapitel: Zum Monatswechsel verabschiedet er sich in den wohlverdienten Ruhestand. Vorab sprachen wir mit ihm über sein langes Berufsleben, über Scheeßel im Wandel der Zeit und darüber, was er als Pensionär noch anstellen möchte.

Herr Köhnken, was war für Sie Prämisse in Ihrem Berufsleben?

Ich strebte ein interessantes Arbeitsgebiet an und wollte wie wir alle den Job möglichst gut machen.

Stimmt es, dass Sie sich schon zu Schulzeiten mit dem Thema Bauen befasst haben?

Nein, eher nicht. Ich hätte eher gedacht, etwas mit Wald und Forst zu machen.

Daraus ist dann ja wohl nichts geworden. Was hat Sie vor 48 Jahren stattdessen dazu bewogen, die Ausbildung im Scheeßeler Rathaus zu beginnen?

Mein Vater ist schon sehr früh gestorben. Ich war geprägt durch meinen Onkel, der bei einem Landkreis beschäftigt war und mir die Arbeit in einer Behörde erklären konnte.

Hätten Sie damals gedacht, dass Sie bis zu Ihrem Ruhestand bei der Gemeinde Scheeßel bleiben würden?

Solange ich mit der Arbeit, den Entwicklungsmöglichkeiten und dem Arbeitsklima zufrieden war, gab es für mich keinen Grund für einen Wechsel.

Und in eine andere Abteilung wollten Sie nie?

Ich war zwar die meiste Zeit, aber nicht von Anfang an im Bauamt, sondern erst nach Abschluss des zweiten Verwaltungslehrgangs. Vorher – nach der Lehre in der weiteren Ausbildungsphase – war ich auch in anderen Abteilungen, zum Beispiel im Einwohnermeldeamt.

Was hat sich denn in den vergangenen Jahrzehnten in Ihrem Job gravierend verändert?

Eine erhebliche Zunahme an Bürokratie sowie Veränderungen in der Kommunikation und Arbeitsabwicklung durch die neuen Techniken. Als ich anfing, gab es weder einen Computer noch ein Handy. Ein Austausch fand mehr im persönlichen Rahmen und nicht schriftlich statt, wie es heute ja fast nur noch der Fall ist. Und ja, auch das hat sich geändert: Die Akten waren erheblich dünner.

Stichwort Baugesetzbuch. Da hat sich in fast 50 Jahren bestimmt viel getan. An wie viele Änderungen erinnern Sie sich?

Das kann ich gar nicht sagen. Das Bundesbaugesetz ist ja von 1960. Seitdem hat sich natürlich viel geändert und der Formalismus hat sich eigentlich immer nur erhöht.

Würden Sie sagen, dass sich Scheeßel seit Ihren beruflichen Anfängen stark verändert hat?

Das auf jeden Fall. In all den Jahrzehnten sind viele Siedlungsbereiche in Scheeßel selbst und auch in den Ortschaften entstanden, die bei uns im Fachbereich begleitet wurden – vom Aufstellen des Bebauungsplans über die Herstellung und die finanzielle Abrechnung der Erschließungseinrichtungen bis hin zur Benennung von Straßen und Baugebieten.

Können Sie sich noch an Ihr erstes Großprojekt erinnern?

An das Erste nicht. Was mir aber noch besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die 25. Änderung des Flächennutzungsplans, die als Ersatz für ein Raumordnungsverfahren die Grundlage der Ortsumgehung der B 75 für Scheeßel war.

Warum ausgerechnet dieses Verfahren?

Das Ganze war damals sehr, sehr aufwendig.

Neben dem Thema Baurecht haben Sie sich doch sicherlich noch mit anderen Dingen beschäftigen müssen, oder?

Auf jeden Fall. Die Aufgaben sind enorm vielfältig und interessant. Ich denke da nur an die Dorferneuerung, Flurbereinigungen, das Einzelhandelskonzept und an Beteiligungen und Stellungnahmen bei anderen Projekten wie damals das Thema Y-Trasse und aktuell jetzt „Suedlink“, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Gibt es kommunale Bauvorhaben, bei denen Ihnen rückblickend der Schweiß ausbricht?

Eigentlich nicht. Manchmal war es schon anstrengend, ja. Aber es war auch immer interessant, und man hat viel dazulernen können.

Welches war denn das ungewöhnlichste – um nicht zu sagen verrückteste – Projekt, mit dem Sie sich befassen mussten?

Auch da fällt mir ad hoc nichts ein. Besonders war aber ganz bestimmt das Thema Städtebausanierung, das im Hinblick auf die Wiedervereinigung Deutschlands schon 1990 wieder abgebrochen werden musste.

Gab es auch mal Kritik an Ihrer Arbeit?

Natürlich. Man kennt doch den Spruch: „Wer viel arbeitet, macht viele Fehler, wer weniger arbeitet, macht weniger Fehler.“

Wenn Sie jetzt nach 21 Jahren an der Spitze des Fachbereichs in den Ruhestand gehen, gibt es dann etwas, dass Sie als so etwas wie Ihr Vermächtnis ansehen?

Die Erfahrung zeigt, dass jeder im Berufsleben seine Arbeit so gut wie möglich macht. Danach folgt die nächste Generation mit dann wieder aktuellen Herausforderungen. Jede Zeit hat ihre Aufgaben und Herausforderungen. Es ist nicht Ziel und auch eher unwahrscheinlich, persönlich ein Vermächtnis zu hinterlassen.

Birgit Gramkow, Ihrer Nachfolgerin, werden Sie sicher einiges mit auf den Weg geben können.

Wir hatten viel Zeit, uns über die Vielseitigkeit der Arbeit und die Erfahrungen auszutauschen. Arbeiten in unserem Fachbereich ist vielschichtig, manchmal überraschend und oft auch kreativ. Das hat die Kollegin schon erlebt und wird sie auch weiter begleiten.

Was werden Sie ab dem 1. September vermissen?

Die gute Zusammenarbeit und die Kontakte im Kollegenkreis. Die Zeit für einen Wechsel ist aber da. Man erkennt das daran, dass auch viele Kollegen aus anderen Behörden, mit denen eine teilweise jahrzehntelange Zusammenarbeit bestand, schon in den Ruhestand gewechselt sind oder dies unmittelbar bevorsteht.

Und was haben Sie sich für Ihren neuen Lebensabschnitt vorgenommen?

Sobald Corona dies wieder möglich macht, möchte ich gerne weiterhin auf vier Rädern verreisen, wobei bei mir eigentlich immer der Weg das Ziel ist.