Fuhrenkampeichen bestimmen ersten Stammtisch der SPD/UGS-Gruppe

+ Über ortsrelevante Themen diskutieren und dazu ein kühles Blondes – die Scheeßeler SPD suchte das Bürgergespräch und fand es.

Scheeßel – Während bei der Bundes-SPD die Personaldebatte um den Doppelvorsitz voll entfacht ist und die Kandidaten sich in Stellung bringen, ging es bei den Scheeßeler Sozialdemokraten jetzt tatsächlich um inhaltliche Fragen. Knapp 20 Teilnehmer fanden am Dienstagabend den Weg in den Scheeßeler Hof, um auf Einladung der Gemeinderatsfraktion über Themen zu sprechen, die ihnen auf den Nägeln brennen. „SPD-Fraktion im Dialog“ lautete das Motto bei diesem ersten politischen Stammtisch – nur war die Handvoll an „neutralen“ Bürgern gegenüber den Vertretern der SPD/UGS-Gruppe und den Genossen des SPD-Ortsvereins während der Auftaktveranstaltung noch klar in der Minderheit.