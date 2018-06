Diakonie-Sozialstation will erweitern

Scheeßel - Betreute Tagespflege ist ein stets aktuelles Thema, für das sich ältere Bürger und pflegende Angehörige gleichermaßen interessieren und das einen hohen Stellenwert in der Alltagsgestaltung einnehmen kann – das weiß auch die Organisatorin des Scheeßeler Seniorenkreises Judith Eikenberg, und entsprechend gut gefüllt war der Harmssaal zum Vortrag von Cirsten Möller-Bassen und Ann-Christin Demant beim Seniorennachmittag.

Die Pflegedienstleiterin Möller-Bassen und ihre Stellvertreterin Demant von der Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel informierten die Gäste über das aktuelle Angebot und die weiteren Pläne bezüglich der Tagespflege an der Friedrichstraße „Bereits kurz nach Eröffnung im Jahre 2015 zeichnete sich ab, dass in Scheeßel weiterer Bedarf besteht und eine Erweiterung sehr wünschenswert wäre“, berichtete Möller-Bassen. „Und so wurden die Pläne für einen Anbau in Angriff genommen“. Nunmehr sei die Umsetzung so weit fortgeschritten, dass zurzeit der Abriss des alten Dumsch-Hauses erfolge. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme inklusive eines neuen Werkraumes und eines lichtdurchfluteten Wintergartens im kommenden Frühjahr könnten dann bis zu 20 Personen die Tagespflege nutzen.

Im Weiteren beschrieben die beiden Sozialstation-Mitarbeiterinnen das umfangreiche Betreuungsprogramm, das montags bis freitags in der Tagespflege angeboten werde. Dieses beinhalte drei gemeinsame Mahlzeiten, aktivierende Beschäftigung und Betreuung wie Singen, Gymnastik oder Mithilfe beim Kochen sowie pflegerische Unterstützung im Bereich Mobilität, Körperpflege und Ernährung. Ebenso seien die Medikamentengabe und therapeutische Anwendungen möglich. Selbstverständlich gebe es einen Hol- und Bringdienst in der Einheitsgemeinde Scheeßel sowie der Samtgemeinde Fintel.

Bezüglich der Kosten klärte Möller-Bassen die Gäste auf: „Jeder Pflegebedürftige hat zusätzlich zum Pflegegeld einen Anspruch auf die sogenannte Tagespflegeleistung, um eine Tagespflege besuchen zu können. Sollte keine Pflegeeinstufung vorliegen, können Sie ebenso als Privatzahler unsere Tagespflege nutzen“. Am sinnvollsten sei es, in einem Beratungsgespräch alle Einzelheiten abzuklären, außerdem könne man gern einen Termin für einen Schnuppertag vereinbaren, um sich einen eigenen Eindruck von den Räumlichkeiten zu verschaffen. - uj