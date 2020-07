Der Scheeßeler Taler kommt

In barer Münze: Der Scheeßeler Taler könnte sich zu einem Erfolgsmodell in den örtlichen Geschäften entwickeln. Foto: Warnecke

Scheeßel – Morgen Kinder wird’s was geben? Ach, wie wäre das schön. Nur wird es in Scheeßel nichts an lieb gewonnenen Festen geben. Nicht morgen, nicht übermorgen und wer weiß, wie lange das Virus den Betrieb von Großveranstaltungen noch lahmlegt. Nun hat es sogar den Weihnachtsmarkt erwischt. Die Gewerbetreibenden im Beeke-Ort jedenfalls sind sich einig: Ein heimeliger Markt, der tausende Besucher ein Wochenende lang in vorweihnachtliche Stimmung versetzen würde – der lässt sich unter den Hygienebestimmungen, wie sie wohl auch in gut fünf Monaten noch greifen werden, einfach nicht realisieren. Darum zog der GVS am Donnerstagabend, beim ersten Stammtisch nach der Corona-Zwangspause, der dieses Mal im Gaucho Rodizio stattfand, auch bedenkenlos die Reißleine.

„Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder“, verkündete Vorsitzender Karsten Lüdemann vor den 15 Teilnehmern. Nur, Stand jetzt, hätten auch die Elfen, die Lions und der Betreiber der Dampfmolly schon Skepsis angemeldet. An Weihnachtsatmosphäre, mit bunt geschmückten Tannenbäumen im Ort und individuellen Ideen der Geschäftsleute, solle aber bitteschön nicht gespart werden. „Vielleicht wäre auch mal ein verkaufslanger Freitag denkbar.“ Warum das Ganze nicht noch mit einer schönen Beleuchtung, ähnlich wie bei der illuminierten Nacht, garnieren, schlug Vorstandsmitglied Carsten Gehse vor. Eine Idee, mit der die versammelten Stammtischbrüder- und -schwestern durchaus liebäugelten. Aber, warf Veranstaltungstechniker Philip Göttert ein: „Im Dezember ist Beleuchtung überall ein Standardthema – im November hat man sich aber noch nicht daran so sattgesehen, dann ist es ein bisschen exklusiver.“ An vier Freitagen, so sein Vorschlag, könnten so an unterschiedlichen Standorten Objekte wieder stimmungsvoll in Szene gesetzt werden.

Akzente setzen – das gelingt den Gewerbetriebenden auch jedes Jahr aufs Neue mit dem Halloween-Shopping. Doch auch damit hat es sich ausgespukt – jedenfalls unter dem Dach des GVS. Stattdessen soll es im Ermessen jedes einzelnen Händlers liegen, ob er am 30. Oktober eine eigene lange Einkaufsnacht aufzieht. Wandte Musiklehrer Michael Pfennig noch ein, dass es sich bei der Aktion ja auch nur um einen normalen Einkaufstag handeln würde, schlug Gehse schon differenziertere Töne an. Für ihn sei die Durchführung auch eine Haftungsfrage: „Wenn zum Beispiel an dem Abend die Apotheke überrannt wird und es passiert was, dann haben wir als Verein ein Problem.“ Dem wollte Göttert nur beipflichten: „Dann können wir ja auch anfangen, in Nordrhein-Westfalen Schweine zu schlachten“, spielt er auf den Corona-Ausbruch bei Tönnies an.

Bei allem bitteren Verzicht, der die Tagesordnung bestimmte – es gibt auch einen erfreulichen, ganz und gar coronaunabhängigen Zugewinn. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder dafür aus, den Scheeßeler Taler als Nachfolger zum Bonussystem „Heimvorteil“ einzuführen. „Im Prinzip funktioniert das Ganze so ähnlich wie beim Rotenburger Zehner – nur nicht in Papierform, sondern eben als Taler“, erläuterte Karsten Lüdemann. Er habe schon die Fühler nach Weil am Rhein ausgestreckt, wo der dortige Gewerbeverein ein solches Gutscheinverfahren schon seit acht Jahren anbieten würde. „Und da läuft das richtig gut.“

Tatsächlich sei der Taler einem echten Geldstück nachempfunden. Geschäfte bekämen ihn in einer gewissen Stückzahl in Kommission, um ihn als Gutschein – eben im Wert von zehn Euro pro Stück – an die Kunden auszugeben. „Eine tolle Geschenkidee“, befand der Vorsitzende, wobei er erfahren habe, dass um die 40 Prozent der Münzen später gar nicht mehr in die Geschäfte zurückfließen würde. „Dadurch, dass sie jedes Jahr eine neue Prägung erhalten wird und die Auflage limitiert ist, haben sie wohl einen gewissen Sammlerwert.“

Für den Verein, betonte Lüdemann, sei der ausschließlich in Scheeßeler Geschäften gültige Taler jedenfalls mit relativ wenig Aufwand verbunden. „Es ist ja auch einfach nur ein Tauschgeschäft.“ Was die Finanzierung hinsichtlich der Anschaffung sowie der Prägung betreffe, würde sich der GVS die Kosten Jahr für Jahr aufs Neue mit einem anderen Hauptsponsoren teilen. „Für das erste Mal hat die Gemeinde schon ihr Interesse bekundet – entsprechend soll sich als Prägung auch das umgebaute Rathaus auf dem Taler finden“, kündigte der Jeersdorfer an. Vorstellbar seien in Zukunft auch andere ortsbildprägende Gebäude oder Motive, die man nur mit Scheeßel verbinden würde – „je nachdem, wer uns dann unterstützt.“ Nur das GVS-Logo, darauf konnten sich die Gewerbetreibenden recht schnell einigen, das soll über die Jahre hinweg durchgehend die Rückseite schmücken.

Und, führte Lüdemann weiter aus: „Das Ganze bringt nur etwas, wenn sich alle unsere Geschäfte an dem Taler beteiligen und ihn akzeptieren.“ lw