Der Scheeßeler Friedrich Bruns unterhält ein kleines Museum

Steinsetzer wie in der Antike gab es in Ahausen. An das Dorf der Steinsetzer erinnert sich Friedrich Bruns bis heute ganz genau.

Scheeßel – Immer wieder bleiben Stöckelschuhe in den Zwischenräumen stecken, knicken ab zur Seite, bringen Damen zum verhaltenen Fluchen. Fahrradfahrer geben auf, flüchten verkehrswidrig auf den glatten Gehweg, wenn der bestgefederte Sattel nichts nützt. Gehbehinderte stürzen im Winter auf der tückischen Eisschicht und verletzen sich. Pkw-Fahrer nehmen den Fuß vom Gaspedal ihres schnellen Renners und „schleichen“ zum Ziel.

Manche Anlieger sind gestresst vom Rumpeln der Räder vorbei an ihrem Haus: Es gibt auch im Zeitalter der meistens makellosen Asphaltdecken Kopfsteinpflasterstraßen als Verkehrswege. Die Gemeindestraßen, die Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen, manche als prächtige Eichen- und Birkenalleen. Viele davon in zahlreichen Bereichen des Landkreises Rotenburg mit jahrhundertealter Geschichte. Was sie alles „gesehen“, „gehört“ und „erlebt“ haben, können diese Straßen nicht sagen. Das vermittelt Friedrich Bruns, mit 83 Jahren der Älteste aus dem Steinsetzerdorf Ahausen, der seit 1978 mit seiner Frau Helga in Scheeßel lebt.

Das Dorf der Steinsetzer: Fünf bis sechs von ihnen, so Bruns, habe es in Ahausen gegeben. Warum ausgerechnet dort, das könne auch er nicht sagen. Auf jeden Fall, erinnert sich der 83-Jährige, sei es für seinen Vater Friedrich selbstverständlich gewesen, dass auch der Sohn in seine Fußstapfen tritt und als 16-Jähriger nach dem Schulbesuch den traditionsreichen Beruf ergreift. Und zwar ebenfalls bei dem Rotenburger Straßenbauunternehmen Gerken, das Ernst Gerken 1909 ins Leben gerufen hatte. Er selbst, so Bruns, habe ursprünglich gar nicht in den Beruf gewollt. Steinsetzer, berichtet Friedrich Bruns, sei in der Vergangenheit kein regulärer Lehrberuf gewesen. In 600 Arbeitstage seien die ersten drei Jahre eingeteilt gewesen. Arbeitsbeginn 7 Uhr, 48 Stunden wöchentliche Arbeitszeit, sonnabends wurde halbtags gearbeitet. Das erste Jahr bestand aus Handlanger-Tätigkeit. Dafür gab es monatlich 81,70 DM Lohn. 1959 war der Monatslohn auf 143,10 DM gestiegen, Friedrich Bruns bekam den Gesellenbrief als „Straßenbauer“. Allerdings: Viele seiner Kollegen und er selbst halten von der Berufsbezeichnung „Straßenbauer“ nicht viel. Sie wollen Steinsetzer sein. Ein Beruf mit sehr alter Tradition, mit Ursprüngen die in kaum abgewandelter Form bis weit in die Antike zurückreichen. Unterschiedliche Hämmer zum Beschlagen, zum Formen und Setzen der Natursteine gab es schon immer. Ebenso die Kreuzhacke, die Brechstange, Spaten und Schaufel. Dazu unter anderem die Messgeräte wie Wasserwaage, Maßband, Zollstab und Richtschnur.

Traditionen bleiben erhalten

Zum Baumaterial gehören Großpflaster, Kleinpflaster, Mosaikpflaster und Findlingspflaster. In der Vergangenheit mussten immer wieder Steine von den Feldern zurecht geschlagen werden, um ausreichend Material zu haben. Mit der Erfindung des Straßenasphalts Mitte des 19. Jahrhunderts, mit der Entwicklung und dem Bau spezieller Maschinen und Geräte hatte das Berufsbild des Steinsetzers einen Wandel und weitreichende Ergänzungen erfahren. Arbeitstechniken und traditionelle Inhalte der Tätigkeit blieben jedoch weitgehend erhalten.

Friedrich Bruns, der 48 Jahre in der Firma Gerken, gearbeitet hatte, davon 15 Jahre als Geselle und 33 Jahre als Werkpolier, hat im Ruhestand ein Archiv über die Berufsjahre als Steinsetzer zusammengestellt. Dazu gehören die zu Papier gebrachten Erinnerungen des inzwischen gestorbenen Steinsetzers Heinrich Intemann aus Ahausen. Er schreibt unter anderem über die Arbeit einer Pflasterkolonne: „Der Vergleich mag weit hergeholt sein und etwa hinken, aber sie ist mit einer Musikkapelle zu vergleichen. Jeder musste richtig spielen, sonst harmonierte es nicht. Dabei spielte einer die erste Geige. Es ergab sich von selbst nach dem Können. So war es denn auch hier. Wer links saß, auf dem Zuschlag, hatte immer etwas mehr Verantwortung für das Ganze, weil er sitzgemäß den besten Überblick hatte. Alle konnten ja nicht gleich gut pflastern. Bei dem einen ging es in voller Ruhe und Überlegtheit. Jeder Stein passte, er kam nie zu hoch oder niedrig, sein Feld war immer in Ordnung. Ein anderer hatte Mühe, vielleicht ein Anfänger. Er haspelte und mühte sich ab, oft musste er mehrere Steine in die Hand nehmen, bis einer passte. Es musste auch manchmal gesagt werden: ,Du kommst zu hoch/zu tief.’ Also, man merkt, auch hier gehört Harmonie dazu, die aber meistens vorhanden war.“

Und weiter: „Es wurde ... viel erzählt. Und gesprochen wurde in unserer schlichten plattdeutschen Mundart. Hochdeutsch sprach man wohl mit dem Wegemeister oder wenn eine Persönlichkeit vom Amt kam.“

Eine Männerdomäne

Friedrich Bruns hat in seinem Haus in Scheeßel inzwischen ein halbes Steinsetzer-Museum eingerichtet. Dazu gehören Knieschoner, selbst hergestellt aus VW-Reifendecken. Gepolstert mit Schaumgummi und fast immer mit dem Effekt, dass Knieprobleme zur Berufskrankheit der Steinsetzer gehören. Genau wie Rückenschmerzen, die noch im Alter zu spüren sind oder Hörschäden durch Rüttler oder eine Flex.

Der kräftezehrende Steinsetzerberuf war seit jeher eine Männerdomäne. Bei Wind und Wetter, bei Regen und Sonne aus Steinen Verkehrswege und Grundstückspflasterungen mit teilweise künstlerischem Anspruch herzustellen, das ist ein besonderer Beruf. Einer, der offenbar besonders zusammen schmiedet.

Auch in diesem Jahr hatte Firmenchef Jan-Peter Riese wieder zum Grillfest auf das Betriebsgelände an der Verdener Straße in Rotenburg eingeladen. Wieder eine Gelegenheit, sich an gemeinsame Jahre zu erinnern, und für Friedrich Bruns beim Rot der Ampel an der Kreuzung Ärztezentrum an seine mitverantwortliche Tätigkeit bei der Umgestaltung dieser Kreuzung zu denken. Alles dokumentiert auf zahlreichen Fotos in seinen Alben.