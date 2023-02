Scheeßels Kantor kündigt: Andreas Winterhalter quittiert nach 26 Jahren den Dienst an Orgel und Taktstock

Von: Ulla Heyne

Beruflich geht er neue Wege, privat bleibt er Scheeßel erhalten: der scheidende Kantor Andreas Winterhalter. © Heyne

26 Jahre lang war Andreas Winterhalter Kantor in der Kirchengemeinde Scheeßel, hat diverse Veranstaltungen musikalisch begleitet. Zum 1. Oktober ist damit Schluss.

Scheeßel – Für die einen kam es als Überraschung, was der Scheeßeler Kantor Andreas Winterhalter in seinen Musikgruppen unlängst im Probenbetrieb des noch jungen Jahres verkündete. Andere waren bestürzt, in der Kantorei flossen gar Tränen: Zum 1. Oktober ist für den 56-Jährigen mit der Begleitung von Gottesdiensten, Hochzeiten und Beerdigungen, mit Flötenunterricht, Dirigat diverser Orchester, aber auch dem Adventsbasar, Klavierkonzerten im Gemeindehaus und großen Aufführungen mit Kantorei, Solisten und Kammerorchester Schluss. Winterhalter hat gekündigt.

Zu der unvermeidlichen Frage nach dem Warum äußert sich der A-Kirchenmusiker, der mehr als 20 Jahre die musikalischen Geschicke der St.-Lucas-Kirchengemeinde gelenkt hat, auf unsere Nachfrage wie folgt: „Die Gelegenheit war einfach da, das nach 26 Jahren zu realisieren. Das hat auch mit privaten Dingen zu tun.“ Eine nicht unerhebliche Triebfeder seien die Arbeitszeiten: „Ich möchte nicht mehr in Vollzeit arbeiten, freue mich nach so vielen Jahren auf freie Wochenenden und Feiertage.“ In den insgesamt acht Gruppen, von Blockflötenkreisen über Kammerorchester und Posaunenchor bis zur Kantorei, die Winterhalter zeitnah zu seinem Arbeitgeber informierte, seien die Reaktionen unterschiedlich ausgefallen: Einige seien überrascht, gewesen, andere hatten volles Verständnis für die Entscheidung.

Nicht mit der Kündigung gerechnet hatte nach eigenem Bekunden auch dessen Vorgesetzter, Superintendent im Kirchenkreis Rotenburg Michael Blömer: „Wir sind von dem Entschluss von Herrn Winterhalter überrascht worden, sind ihm aber sehr dankbar, dass er uns so frühzeitig informiert hat.“ Blömer hält eine berufliche Neuorientierung nach so langer Zeit auf derselben Position für absolut nachvollziehbar: „Dafür gibt es sicherlich gute Gründe, die ich selbstverständlich respektiere.“ Auch er selbst habe in ähnlichem Alter die Position gewechselt, „um nicht in Routinen zu verfallen“. In der Tat: Ein „Schnellschuss“ sei die Kündigung nicht gewesen, wie der Wahl-Scheeßeler bestätigt. „Viele halten den Schritt für mutig, aber er ist wohl überlegt.“

Was bleibt, ist die Irritation darüber, dass kein konkreter Jobwechsel ansteht. Dazu, wie sich Winterhalters berufliche Zukunft gestalten könnte, hält der Organist sich noch bedeckt: „Ich habe einige Ideen, aber es ist noch zu früh, etwas Konkretes zu sagen.“ Auf jeden Fall werde es mit Musik zu tun haben. Fehlen wird ihm die Arbeit mit der Kantorei: „Wir haben viele wundervolle Projekte gemacht, darauf blicke ich dankbar zurück.“ Besonders dort trauert man dem Dirigenten und Initiator von Formaten wie einem Gemeindefest unter der Gerichtslinde, der szenischen Aufführung des Händel-Oratoriums „Theodora“ oder einer Soirée schon jetzt nach. Hier, wie auch in anderen Gruppen, steht neben dem Bedauern vor allem die Frage: „Und was wird aus uns?“ im Raum.

Die Befürchtung, dass es mit dem „Normalbetrieb“, also allen Gruppen in einer kompetenten hauptberuflichen Hand, ab Oktober vorbei sein könnte, scheint eine nicht ganz unbegründete Sorge. Denn: Ein Anrecht auf einen „eigenen“ Kantor hat die Kirchengemeinde Scheeßel nämlich nicht. Auch wenn eine Streichung der Stelle laut Finanzierungsplan in den nächsten sechs Jahren nicht vorgesehen sei, wie Blömer versichert: „Die Stelle von Herrn Winterhalter steht im Stellenplan des Kirchenkreises und nicht der Kirchengemeinde Scheeßel“, betont der Superintendent. Daher müsse der Kirchenkreis in seinen Gremien beraten, wie es mit der Stelle weitergehe. „Natürlich wird das mit der Kirchengemeinde Scheeßel gemeinsam geschehen.“ Darüber hinaus werde man sich auch durch den Kirchenmusikdirektor Robert Selinger aus Verden beraten lassen, der schon seine Unterstützung angeboten habe. „Unser Interesse ist es, die gute Arbeit von Herrn Winterhalter in seinen Musikgruppen möglichst weiterzuführen und auch für den Organistendienst in Scheeßel eine gute Nachfolge zu finden.“ Gleichwohl sei die Zuweisung der Organistenstelle auch eine Sache der Fairness: In anderen Gemeinden wie Sottrum, Horstedt, Fintel und Schneverdingen würden diese Dienste wie auch die Gruppenleitung durch mehrere per Anstellungsvertrag geringfügig Beschäftigte abgedeckt, teilweise aus Fördermitteln der jeweiligen Gemeinde. „Es gibt viele Lösungsmöglichkeiten“, so Blömer, „das muss diskutiert werden.“ Einen konkreten Fahrplan gebe es noch nicht, „wir sind noch im Austausch und überlegen.“ Gleichzeitig sieht er im Personalwechsel auch eine Chance für neue Impulse.

Ähnlich sieht dies die Vorsitzende des Vorstands der St.-Lucas-Kirchengemeinde Susanne Schenck-Nekarda. „Auch wir waren absolut überrascht von der Kündigung – sowohl privat als Mitglied der Kantorei als auch im Vorstand“. Das müsse man erst mal verdauen. Gespräche dazu, wie es weitergehen könnte, sollen übernächste Woche beginnen. Sie ist zuversichtlich, dass sich für die meisten Gruppen eine Lösung finden lasse: „Wir lassen unsere Musiker nicht im Regen stehen“, so ihr Versprechen. Gleichzeitig stellt sie aber auch klar: „Wir sind nicht die, die die Stellenausschreibung machen.“ Der Vorteil von Scheeßel: „Wir sind eine große Gemeinde mit vielen kirchenmusikalischen Aktivitäten, die die vielen Menschen in der Gemeinde binden und brauchen daher eine adäquate Besetzung – das werden wir bei den Gesprächen in den Ring werfen.“

Vorerst sieht sie die Causa pragmatisch: „Nach dem ersten Schrecken machen wir das Beste draus und genießen – auch dank der frühzeitigen Benachrichtigung – das knappe dreiviertel Jahr, das wir noch mit einigen schönen Konzerten zusammen haben.“