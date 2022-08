Haussegen hängt schief: Scheeßelerin gerät nach Rettungseinsatz mit ihrer Nachbarin aneinander

Von: Lars Warnecke

Teilen

Lore Liebke-Begemann beschreibt sich selbst als harmoniesüchtige Person, die mit keinem Streit sucht. Umso mehr ist sie erschrocken vom Verhalten der Nachbarin. „Das ist unmenschlich“, sagt die Scheeßelerin. © Warnecke

Ursachen für Nachbarschaftsstreitigkeiten gibt es viele. Oft ist es die zu hohe Hecke. Lore Liebke-Begemann aus Scheeßel weiß aber auch von einem ganz anderen Fall zu berichten: Seitdem sie vor einigen Wochen die 112 gewählt hat, liegt sie mit ihrer Nachbarin im Clinch.

Scheeßel – Nachbarn, heißt es, kann man sich nicht aussuchen – diese Erkenntnis, und das im negativen Sinne, musste auch Lore Liebke-Begemann (81) aus Scheeßel machen, als sie wenige Tage nach einem Krankenhausaufenthalt in ihre Wohnung heimkehrte. Seit Wochen schon sprechen sie und ihre 85-jährige Nachbarin, die direkt über ihr lebt, kein Wort mehr miteinander. „Ich erwarte von der Dame eine Entschuldigung, aber es kommt von ihr einfach nichts“, sagt Liebke-Begemann. „Dabei hat sie mir gegenüber doch ein wirklich unmenschliches Verhalten an den Tag gelegt.“

Um zu ergründen, warum der Segen in dem Mehrparteienhaus dermaßen schief hängt, muss man gut einen Monat zurückspringen. Es ist der 6. Juli, ein Mittwoch. Die Seniorin, die früher als Friseurin gearbeitet hat, ist zu Hause, als sie plötzlich Schmerzen im Brustkörper bekommt. Liebke-Begemann leidet an Brustenge, einer sogenannten Angina pectoris. „So etwas kann sogar lebensbedrohlich sein und einen Herzinfarkt auslösen“, klärt sie auf.

Sofort verständigt die Scheeßelerin über die 112 den Notarzt – der kommt auch eine gute Viertelstunde später, nicht mit dem Rettungswagen, sondern per Helikopter. „Das Fahrzeug, habe ich später erfahren, war noch in Richtung Tostedt unterwegs, also schickte man, um schneller Hilfe leisten zu können, aus dem Rotenburger Krankenhaus den Helikopter her.“ Nur habe der Pilot in dem dichtbesiedelten Wohngebiet offenbar erst keinen geeigneten Landeplatz finden können. „Der kreiste hier im Tiefflug ein paar Mal herum – der ein oder andere Mitbürger wird wohl schon gedacht haben, dass hier ein Film gedreht wird“, meint sie, „in meiner Nachbarschaft leben ja viele ältere Leute.“ Der Rettungswagen sei am Ende dann doch schon eher eingetroffen, ebenso die Polizei. Mit Blaulicht und Sirene verfrachteten die Helfer Lore Liebke-Begemann – nach einer medizinischen Erstversorgung – ins Diakonieklinikum in die Notfall-aufnahme.

Einseitiger Briefwechsel

Zwei Tage später kann die Seniorin wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Als sie aus dem Taxi steigt und ihre Mietwohnung betritt, klingelt auch prompt schon das Telefon. Am anderen Ende der Leitung: die Nachbarin aus dem ersten Stock. Was sie von der zu hören bekommen habe: „Sie meinte zu mir, es sei ja wohl eine Unverschämtheit, den Hubschrauber zu bestellen, weil der doch einen solchen Krach gemacht habe“, berichtet Liebke-Begemann. Sie selbst sei jedenfalls gar nicht mehr so schnell zu Wort gekommen, um ihr die Situation, auf die sie ja nun wirklich keinen Einfluss habe nehmen können, zu erklären. „Diese Frau hat einfach aufgelegt.“ Ein Rückruf ihrerseits sei erfolglos geblieben. Nur auf dem Anrufbeantworter habe sie der Nachbarin noch eine Nachricht hinterlassen können – mit der freundlichen Bitte, sich doch wieder mit ihr in Verbindung zu setzen. Erfolglos. „Seitdem herrscht Funkstille, auch wenn man sich hin und wieder noch vor der Haustür oder beim Einkaufen über den Weg läuft“, berichtet sie. Liebke-Begemann beschreibt die Dame allgemeinhin als schwierige Person: „Man hat mir schon vor meinem Einzug gleich gesagt, sie bestimme als Besitzerin einer Eigentumswohnung, wo es langgeht.“ Zwischenzeitlich habe sie ihr noch einen kleinen Brief geschrieben und ihr in den Postkasten geworfen. „Darin habe ich sie um eine Entschuldigung gebeten – das Anschreiben ist aber wieder in meinem Briefkasten gelandet, so ging das einige Male hin und her.“

Sie kann mich ja ansprechen, was damals passiert ist – ich sehe es nicht mehr ein, sie anzusprechen.

Eine Nachfrage unserer Zeitung bei der besagten Nachbarin – sie bleibt erfolglos. Lore Liebke-Begemann hat das schon erwartet, meint: „Es würde mich nicht wundern, wenn sie wüsste, dass ich die Presse gerade zu Besuch habe.“

Nein, sie glaube nicht, dass man wieder ein versöhnliches Verhältnis miteinander pflegen werde. „Sie kann mich ja ansprechen, was damals passiert ist – ich sehe es nicht mehr ein, auf sie zuzugehen“, sagt die Scheeßelerin, für die es in wenigen Tagen nach einer Herz-OP, der sie sich nach einem Infarkt schon im Februar unterziehen musste, zur Reha nach Hamburg-Eppendorf geht. „Den Helfern, die mich bei dem Rettungseinsatz so wunderbar betreut haben, möchte ich an dieser Stelle jedenfalls nochmal mein ganz großes Dankeschön aussprechen.“